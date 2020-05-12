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Новини
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49% українців оцінюють стан свого здоров'я як добрий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

49% українців оцінюють стан свого здоров'я як добрий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ці показники статистично не відрізняються від показників 2019 року і зараз закріплюють тренд до зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Станом на на квітень 2020 року, 49% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% – як погане або дуже погане.

Спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, віком 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12%.

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Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 43%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 17%.

49% українців оцінюють стан свого здоровя як добрий, - опитування КМІС 01

49% українців оцінюють стан свого здоровя як добрий, - опитування КМІС 02
49% українців оцінюють стан свого здоровя як добрий, - опитування КМІС 03

Автор: 

здоров’я (446) опитування (1987) українці (2555) КМІС (348)


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Топ коментарі
+3
Самооцінка буває неадекватною - один з варіантів неадекватно-завищеною...
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12.05.2020 14:28 Відповісти
+2
- Йой, лікарю, шо оце ви менi написали? Як оце я буду тепер жити в селi с таким дiагнозом? Мене ж засмiють!! Давайте переписуйте оцей свiй дiагноз!

- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
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12.05.2020 14:43 Відповісти
+2
Это пока они не сходили в больницу " провериться", да желательно не к одному врачу, а к трем, четырем.. Там напишут им все болезни , ну разве что без тропической лихорадки, и каждый врач напишет свои диагнозы и способы "спасения".
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12.05.2020 14:46 Відповісти
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Сейчас им со всех утюгов расскажут что все больные гриппом и срачкой
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12.05.2020 14:26 Відповісти
дурантинщики быстро снизят эту цифру. потом вакцина подоспеет. расчищают место для фармако-мафии.
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12.05.2020 14:26 Відповісти
Ульяна Джорджевна, неужели Вы?
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12.05.2020 14:35 Відповісти
Да ,пациент был практически здоров перед смертью - обычное дело а те кто кряхтят постоянно и жалуются то на одно то на другое живут по сто лет .
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12.05.2020 14:26 Відповісти
49% украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 411
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Самооцінка буває неадекватною - один з варіантів неадекватно-завищеною...
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12.05.2020 14:28 Відповісти
Вскрытие покажет.
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12.05.2020 14:36 Відповісти
Сейчас налетит со своими комментариями cвopа пeтябoбикoв, и будет выть, что у них и их хозяина здоровье поганое, а те 49% украинцев, которые оценили свое здоровье как хорошее, это предатели Украины.
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12.05.2020 14:36 Відповісти
Ты белены объелся, шо такую дичь несешь?
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Вот, один бобик выполз из будки. К ноге!
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12.05.2020 14:43 Відповісти
Таки объелся. Аккуратнее с белинами-то. Разум потерять можно. Впрочем ,есть ли что терять?
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12.05.2020 14:44 Відповісти
"объелся... с белинами" - вот тот, который белЕны объелся, тот и пишет "белИна...белИнами".
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12.05.2020 14:50 Відповісти
Ошибка в букве ничего не меняет и это легко исправить. А вот разум...Так просто не вернуть его. Тут все намного сложнее.
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12.05.2020 14:54 Відповісти
У тебя ошибка в голове, унаследованная от родителей. Какая нах это ошибка в букве, когда ты падежей не знаешь. Ошибка может быть в слове, но не в букве. Продолжай позориться своим невежеством.
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12.05.2020 15:00 Відповісти
С падежами проблем не вижу. Но опять-же: важна суть, а ты все свел к грамматике. И это все? Содержимое тебя не интересует? А напрасно, поскольку с ним у тебя прокол. Его нет.
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12.05.2020 15:16 Відповісти
"...у тебя прокол. Его нет" - ты объелся белены. Якобы видишь прокол и тут же заявляешь, что его нет. К доктору, срочно, бегом марш!
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12.05.2020 15:57 Відповісти
Я про содержимое, которого нет. Есть бессвязный набор слов(или букв, выбирай любое), а смысла нет. Никакого. А это плохо. Очень.
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12.05.2020 16:10 Відповісти
Ты уже бредишь! К доктору, срочно, бегом марш!
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12.05.2020 16:44 Відповісти
То його природний стан...
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12.05.2020 14:44 Відповісти
А разума? Это не менее важно, а может и более.
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12.05.2020 14:41 Відповісти
- Йой, лікарю, шо оце ви менi написали? Як оце я буду тепер жити в селi с таким дiагнозом? Мене ж засмiють!! Давайте переписуйте оцей свiй дiагноз!

- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
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12.05.2020 14:43 Відповісти
Это пока они не сходили в больницу " провериться", да желательно не к одному врачу, а к трем, четырем.. Там напишут им все болезни , ну разве что без тропической лихорадки, и каждый врач напишет свои диагнозы и способы "спасения".
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12.05.2020 14:46 Відповісти
остальные 51% оценивают свое здоровье как - не дождётесь
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12.05.2020 14:48 Відповісти
ну... это смотря кто оценивает своё состояние )))
что-то навеяло....
***
- Смотри, весна! Пора любви!
И соловей поет красиво,
Журчит ручей, длиннее стали дни.
Как можно не любить такое диво?

- Какой ручей? Все грязь и слякоть !!
Дурные птицы гадят на лету.
От безысходности хочу я плакать,
Хоть в плаче некрасив я на свету.

- Какое нежное тепло. В траве кузнечик,
А в речке отражается заря.
Смотрю я в небо, расправляя плечи,
И понимаю: жизнь живу не зря.

- Жара и зной. И это радость?
На это как еще взглянуть...
Клещи в траве - какая гадость!
И в речке мутной можно утонуть.

- Вот осень подошла и листья пожелтели,
Хрустит, как снег, опавшая листва,
И клином птицы к югу полетели,
И солнца мягкий блик, и неба синева.

- А ночью сквозняки свистели,
И мыши лезут в дом - кругом беда.
А птицы... Пусть бы все скорее улетели
И не возвращались больше никогда.

- Вот мягкий снег ложится на ресницы
И легкий ветерок метет сугроб,
Так хочется играть и веселиться...
И ой! Ха-ха! Снежок попал мне в лоб..

- Брр, холод, стужа, вьюга завывает,
На льду возможно травму получить,
А зим хороших вовсе не бывает,
Скорей бы до весны уже дожить....

- Вот на исходе дней своих я вижу
Небесный сад и райские врата....
- Я вижу то, что с детства ненавижу...
Глухая бездна....темень.... пустота.......

Идут года, меняются столетья,
И только не меняют свой девиз:
занудный Пессимист - предвестник лихолетья,
Как и предвестник жизни - оптимист.
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12.05.2020 14:53 Відповісти
- Как вы себя чувствуете?
- По сравнению с Бубликовым, неплохо!

(с) Служебный роман
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12.05.2020 15:29 Відповісти
Да они просто недообследованные
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12.05.2020 15:58 Відповісти
я когда фамилию зеленский слышу, меня тошнить начинает. скажите, доктор, как с этим жить?
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12.05.2020 16:06 Відповісти
 
 