49% українців оцінюють стан свого здоров'я як добрий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Ці показники статистично не відрізняються від показників 2019 року і зараз закріплюють тренд до зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Станом на на квітень 2020 року, 49% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% – як погане або дуже погане.
Спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, віком 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12%.
Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 43%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 17%.
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- Обьясните, чем вам не нравится мой диагноз? Я же вам написал "здорова". :
- Не пишіть, шо здорова. Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
что-то навеяло....
***
- Смотри, весна! Пора любви!
И соловей поет красиво,
Журчит ручей, длиннее стали дни.
Как можно не любить такое диво?
- Какой ручей? Все грязь и слякоть !!
Дурные птицы гадят на лету.
От безысходности хочу я плакать,
Хоть в плаче некрасив я на свету.
- Какое нежное тепло. В траве кузнечик,
А в речке отражается заря.
Смотрю я в небо, расправляя плечи,
И понимаю: жизнь живу не зря.
- Жара и зной. И это радость?
На это как еще взглянуть...
Клещи в траве - какая гадость!
И в речке мутной можно утонуть.
- Вот осень подошла и листья пожелтели,
Хрустит, как снег, опавшая листва,
И клином птицы к югу полетели,
И солнца мягкий блик, и неба синева.
- А ночью сквозняки свистели,
И мыши лезут в дом - кругом беда.
А птицы... Пусть бы все скорее улетели
И не возвращались больше никогда.
- Вот мягкий снег ложится на ресницы
И легкий ветерок метет сугроб,
Так хочется играть и веселиться...
И ой! Ха-ха! Снежок попал мне в лоб..
- Брр, холод, стужа, вьюга завывает,
На льду возможно травму получить,
А зим хороших вовсе не бывает,
Скорей бы до весны уже дожить....
- Вот на исходе дней своих я вижу
Небесный сад и райские врата....
- Я вижу то, что с детства ненавижу...
Глухая бездна....темень.... пустота.......
Идут года, меняются столетья,
И только не меняют свой девиз:
занудный Пессимист - предвестник лихолетья,
Как и предвестник жизни - оптимист.
- По сравнению с Бубликовым, неплохо!
(с) Служебный роман