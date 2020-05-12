49% українців оцінюють стан свого здоров'я як добрий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ці показники статистично не відрізняються від показників 2019 року і зараз закріплюють тренд до зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Станом на на квітень 2020 року, 49% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% – як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% – як погане або дуже погане.

Спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років – 67%, віком 40-49 років – 53%, віком 50-59 років – 39%, віком 60-69 років – 26%, а серед людей віком 70 років або старших – 12%.

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Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 43%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 17%.



