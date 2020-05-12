Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко. ДОКУМЕНТ
Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення оштрафувати Гременчука Сергія Захаровича, який кинув жменю монет в обличчя касирці в одному із супермаркетів міста, на 8500 гривень з можливістю виплати рівними частинами протягом року.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте нахабу, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя касирці? Сьогодні був суд. Він ухвалив рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею хуліганство й оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень.
Його приклад - іншим наука. Не можна нахабно поводитися з іншими людьми і зганяти на них свою злість і незадоволеність", - написав він.
Також Геращенко подякував полтавській поліції, прокуратурі та суду за наведення порядку і справедливість у цій "нехай не складній, але знаковій справі".
Нагадаємо, в одному з полтавських супермаркетів чоловік жбурнув в обличчя касирці монети, якими вона дала йому решту.
Поліцейські побачили відео в інтернеті і встановили очевидців події, постраждалу жінку та чоловіка, який вчинив правопорушення. Ним виявився 49-річний житель Полтави.
Під час спілкування з поліцейськими він визнав свою провину.
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Это что получаеться , женщина пострадала , а государство заработало 8,500 ?
А женщина ?
а - женщина,
б - на работе (весьма противной)
в - он мужик ...???? Ну не состязайся ты со слабым, тем более, что он тебе не может ответить... так что при всех нюансах - оправдать не могу. Держи себя в руках
Быдло, всирающееся здесь с криками "мало", ...
Хотя - кому я пишу - это быдло радующееся "карантину" и презику... Быдло на то и быдло.