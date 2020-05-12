Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення оштрафувати Гременчука Сергія Захаровича, який кинув жменю монет в обличчя касирці в одному із супермаркетів міста, на 8500 гривень з можливістю виплати рівними частинами протягом року.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте нахабу, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя касирці? Сьогодні був суд. Він ухвалив рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею хуліганство й оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень.

Його приклад - іншим наука. Не можна нахабно поводитися з іншими людьми і зганяти на них свою злість і незадоволеність", - написав він.

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Також Геращенко подякував полтавській поліції, прокуратурі та суду за наведення порядку і справедливість у цій "нехай не складній, але знаковій справі".

Нагадаємо, в одному з полтавських супермаркетів чоловік жбурнув в обличчя касирці монети, якими вона дала йому решту.

Поліцейські побачили відео в інтернеті і встановили очевидців події, постраждалу жінку та чоловіка, який вчинив правопорушення. Ним виявився 49-річний житель Полтави.

Під час спілкування з поліцейськими він визнав свою провину.









Фото: Геращенко / Facebook