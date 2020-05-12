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Новини
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Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення оштрафувати Гременчука Сергія Захаровича, який кинув жменю монет в обличчя касирці в одному із супермаркетів міста, на 8500 гривень з можливістю виплати рівними частинами протягом року.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте нахабу, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя касирці? Сьогодні був суд. Він ухвалив рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею хуліганство й оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень.

Його приклад - іншим наука. Не можна нахабно поводитися з іншими людьми і зганяти на них свою злість і незадоволеність", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження щодо жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Також Геращенко подякував полтавській поліції, прокуратурі та суду за наведення порядку і справедливість у цій "нехай не складній, але знаковій справі".

Нагадаємо, в одному з полтавських супермаркетів чоловік жбурнув в обличчя касирці монети, якими вона дала йому решту.

Поліцейські побачили відео в інтернеті і встановили очевидців події, постраждалу жінку та чоловіка, який вчинив правопорушення. Ним виявився 49-річний житель Полтави.

Під час спілкування з поліцейськими він визнав свою провину.

Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко 01
Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко 02
Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко 03
Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко 04
Фото: Геращенко / Facebook

Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко 05

Автор: 

МВС (3522) суд (11763) хамство (21) Геращенко Антон (935) Полтавська область (1163)


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Топ коментарі
+6
Из рубрики "Всем кассиршам на заметку". Как легко срубить бабло если вывести из себя эмоционально неуравновешенного человека. Теперь среди кассирш мелочь станет популярной. На каждую 200 гривневую купюру - 100 гривен сдачи мелочью!!!
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12.05.2020 14:43 Відповісти
+5
И обязать это быдло внести штраф мелочью!
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12.05.2020 14:42 Відповісти
+4
Тепреь он бросит ей в лицо 8,5 тыс.грн
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12.05.2020 14:42 Відповісти
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И обязать это быдло внести штраф мелочью!
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Тепреь он бросит ей в лицо 8,5 тыс.грн
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Хто бы в меня бросил.?! Можно $
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12.05.2020 14:59 Відповісти
Йой, где ж этому "инвалиду" такие огромные деньжыщи то брать!?
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12.05.2020 14:43 Відповісти
Из рубрики "Всем кассиршам на заметку". Как легко срубить бабло если вывести из себя эмоционально неуравновешенного человека. Теперь среди кассирш мелочь станет популярной. На каждую 200 гривневую купюру - 100 гривен сдачи мелочью!!!
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12.05.2020 14:43 Відповісти
карточкой рассчитывайся и не .би людям мозг, если на мелочь так реагируешь.
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12.05.2020 14:56 Відповісти
так всьо врємя гамазіни ізбєгают тєрмінали - к прімєру, спітне чомусь тільки за кеш - мабуть, пальонка
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12.05.2020 15:30 Відповісти
Слабо, там хулиганка, можно было и условку этому хамлу нарисовать.
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12.05.2020 14:43 Відповісти
А если побои ещё "снять",то и на покушение на жизнь потянет
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12.05.2020 15:05 Відповісти
Виплатити рівними частинами протягом року! Оце наказали,так наказали! Антоша-лизоблюд,не інакше,руку приложив...
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12.05.2020 14:44 Відповісти
Eto pravilno bolse nebudet brosat moneti.Xotia i kasirka tam uroven niski
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12.05.2020 14:45 Відповісти
Зустрічав касирів--яким потрібно кожний день виписувати штрафи.
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12.05.2020 14:47 Відповісти
И не монети а битой п..ть
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12.05.2020 15:09 Відповісти
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12.05.2020 15:18 Відповісти
ии можно не плотить не че не будет
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12.05.2020 14:49 Відповісти
Маловато,а моральный ущерб? Не наказаное зло возвращается 🙁
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12.05.2020 14:49 Відповісти
просто испуг для понтового козла!!!
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12.05.2020 14:50 Відповісти
Что значит суд оштрафовал ?

Это что получаеться , женщина пострадала , а государство заработало 8,500 ?
А женщина ?
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12.05.2020 14:52 Відповісти
Она могла заявить иск.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Штраф в бюджет, а касиру, що с цього?
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12.05.2020 14:57 Відповісти
Бюджет виплатить комусь платню. Той "хтось" прийде та щось купить, а касир матиме платню
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12.05.2020 15:22 Відповісти
Значит придёт с мешком мелочи и швырнёт уже мешок.
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12.05.2020 15:00 Відповісти
Вот так оперативно судили бы элиту, не за то, что бросают мелочь, а за хапание миллионов.
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12.05.2020 15:01 Відповісти
https://m.lenta.ru/news/2020/05/09/agressive/?fbclid=IwAR0-flnbgBdIEx3t3TSX_h3CJLtmuY9G82WXtDyCzNTMTFHpGxix8FCui2k
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12.05.2020 15:03 Відповісти
Понты конечно. Там, если санкция позволяет, три месяца на кичман - эффективнее было бы
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12.05.2020 15:08 Відповісти
Интересно, на какую сумму бы его оштрафовали, если бы он выгреб всю мелочь из кассы?))
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12.05.2020 15:19 Відповісти
І п.Геращенко звітує, як про розкриття якогось серйозного злочину.
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12.05.2020 15:19 Відповісти
Кассир 12тсмену пашет,а эта свинья посчитала себямобиденной,это не мужик
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12.05.2020 15:27 Відповісти
тоість у нас "клійєнт всєгда нєправ"? Адже зачінщіком якраз була хамська касірша - то вона цинічно відсчитала решту копійками, а потім ше й презирливо проганяла клійєнта
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12.05.2020 15:28 Відповісти
Она
а - женщина,
б - на работе (весьма противной)
в - он мужик ...???? Ну не состязайся ты со слабым, тем более, что он тебе не может ответить... так что при всех нюансах - оправдать не могу. Держи себя в руках
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12.05.2020 15:37 Відповісти
Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7998
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12.05.2020 15:44 Відповісти
Мало.... такую мразь нужно раздевать круче, плюс принудительные работы... уроды.
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12.05.2020 15:34 Відповісти
А почему тот факт, что он без маски по магазину лазил не получил правовой оценки?
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12.05.2020 15:34 Відповісти
296 статья предусматривает до 50 необлагаемых минимумов, а штраф 500 минимумов, думаете кто то будет платить и не будет апеляции, ?
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12.05.2020 15:45 Відповісти
А почему суд не оштрафовал сучку-кассиршу за нарушение правил торговли и за то, что ******* человека?

Быдло, всирающееся здесь с криками "мало", ...
Хотя - кому я пишу - это быдло радующееся "карантину" и презику... Быдло на то и быдло.
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12.05.2020 15:54 Відповісти
Это очередное дело Зайцевой и Дронова. Сама спровоцировала недовольство покупателя и тут же получила реакцию и ей хоть бы хны. Таким не место за кассовым аппаратом, дайте ей метлу пусть гоняет бездомных собак.
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12.05.2020 17:22 Відповісти
К позорному столбу в центре города и 20 ударов плеткой по голой дупе было бы лучше
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12.05.2020 17:35 Відповісти
а хєрященко, що кацапською пише?
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24.06.2021 00:11 Відповісти
 
 