Кіровоградська область лідирує в Україні за кількістю осіб, які видужали від коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

У Кіровоградській області вже одужали 57% хворих на коронавірус. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, це є найвищим показником у країні.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Балонь, передає Цензор.НЕТ.

"На Кіровоградщині 243 мешканці вже перемогли хворобу (із 425. - Ред.). Серед них шість дітей і 99 медпрацівників. Ще 162 особи нині продовжують лікування. Серед них - 103 інфіковані мають стан ближче до задовільного та перебувають удома, а 59 перебувають на госпіталізації", - зазначив Балонь.

Згідно з інформацією ЦГЗ, до трійки лідерів за високою часткою одужання від COVID-19 входить також Вінницька область із показником 53% і Херсонська область з показником 49%.

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