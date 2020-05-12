На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА

Протягом першого повного тижня травня спостерігається поступове збільшення виявлених нових випадків коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

"Можу констатувати, що ми маємо ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Станом на 9:00 12 травня на території Вінницької області зареєстровано підтверджених 580 випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

За його словами, на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, зокрема 8 дітей. Восьмеро хворих перебувають у важкому стані, вони потребують кисневої підтримки, один із них, 46-річний чоловік – на апараті ШВЛ.

Шестеро осіб померли, всі вони мали важку супутню патологію, зокрема, онкозахворювання на термінальній стадії.

Він зазначив, що 195 жителів області лікуються амбулаторно. 309 пацієнтів одужали, у тому числі 21 дитина і 116 медиків. В обсервації перебувають 3 особи, 1458 на самоізоляції. Вінницький обласний лабораторний центр перевіряє 907 підозр на коронавірус.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях, найбільше у Вінниці - 300, а також Калинівському - 73, Вінницькому - 35 та Жмеринському – 25 районах.

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