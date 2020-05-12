УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 938 16

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА

Протягом першого повного тижня травня спостерігається поступове збільшення виявлених нових випадків коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

"Можу констатувати, що ми маємо ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Станом на 9:00 12 травня на території Вінницької області зареєстровано підтверджених 580 випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

За його словами, на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, зокрема 8 дітей. Восьмеро хворих перебувають у важкому стані, вони потребують кисневої підтримки, один із них, 46-річний чоловік – на апараті ШВЛ.

Шестеро осіб померли, всі вони мали важку супутню патологію, зокрема, онкозахворювання на термінальній стадії.

Він зазначив, що 195 жителів області лікуються амбулаторно. 309 пацієнтів одужали, у тому числі 21 дитина і 116 медиків. В обсервації перебувають 3 особи, 1458 на самоізоляції. Вінницький обласний лабораторний центр перевіряє 907 підозр на коронавірус.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях, найбільше у Вінниці - 300, а також Калинівському - 73, Вінницькому - 35 та Жмеринському – 25 районах.

Читайте: Вінницькі медики намагаються відновити нервову систему дворічного хлопчика, який перехворів на COVID-19, - ОДА

Автор: 

Вінницька область (1034) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Скальський Владислав (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Вряд ли. Скорее всего за веру в плохого пианиста.
показати весь коментар
12.05.2020 15:10 Відповісти
+6
Масочный режим в Сан-Диего.

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1257
показати весь коментар
12.05.2020 15:02 Відповісти
+3
Коронабіснуючі ніяк не заспокоються! ніби правильніше.
показати весь коментар
12.05.2020 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при чем здесь вирус? Это кара Господня за шыкаладный цех.
показати весь коментар
12.05.2020 15:02 Відповісти
Вряд ли. Скорее всего за веру в плохого пианиста.
показати весь коментар
12.05.2020 15:10 Відповісти
Коронабіснуючі ніяк не заспокоються! ніби правильніше.
показати весь коментар
12.05.2020 15:09 Відповісти
Масочный режим в Сан-Диего.

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1257
показати весь коментар
12.05.2020 15:02 Відповісти
морская версия ККК?
показати весь коментар
12.05.2020 15:03 Відповісти
Куклусклан, як є))
показати весь коментар
12.05.2020 17:21 Відповісти
А где это "на Виннитчине"? что такое "навинитчина"? Может в Винницкой области? Ох уж эти "копи-пасты"....
показати весь коментар
12.05.2020 15:02 Відповісти
Тянут-тянут мертвеца, Ламца-дрица-а-ца-ца! Подъехала карета, В карете места нету - Мертвые там от винца, Ламца ..Винницааааа.........
показати весь коментар
12.05.2020 15:08 Відповісти
На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 230
показати весь коментар
12.05.2020 15:18 Відповісти
https://thebabel.com.ua/news/43311-rechnik-putina-pyeskov-povidomiv-shcho-zarazivsya-koronavirusom?utm_source=page&utm_medium=publication Речник Путіна Пєсков повідомив, що заразився коронавірусом
показати весь коментар
12.05.2020 15:42 Відповісти
В Белоруссии и первой волны коронобесия не было. У власти придурки. Всю экономику ушатают коронопсихозом
показати весь коментар
12.05.2020 15:43 Відповісти
Шесть человек погибли, все они имели тяжелую сопутствующую патологию, в частности, онкозаболевания на терминальной стадии.Источник: https://censor.net/n3194937

И еще химиотерапией остатки иммунитета были добиты...
Почти как у погибшего в ДТП искать короновирус.
показати весь коментар
12.05.2020 16:00 Відповісти
О, тесты начали активнее подвозить.
показати весь коментар
12.05.2020 16:04 Відповісти
Привет пасхе.
показати весь коментар
12.05.2020 19:32 Відповісти
 
 