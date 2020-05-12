В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну"
У містах України 12 травня відбудеться масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів із вимогою розробки Кабміном плану щодо їх підтримки під час карантину.
Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days - в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Акція Стоп культурний карантин покликана привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину", - йдеться в дописі.
Організатори зазначають, що план виходу з карантину розроблений для всіх галузей, крім індустрії культури і видовищ. "Схоже нас немає в сценарії уряду. В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів… У нашій галузі - сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", - підкреслюють вони.
Тож 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст включаться спрямовані в небо промені світла.
"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", - зазначили в Kyiv Music Days.
Зазначається, що до акції приєднуються Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.
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Вопросы риторические, мы все знаем на них ответ.
В стране триста тысяч бездельников, пафосно называющих себя "работниками культуры". В лучшем случае - паразиты и приспособленцы. Бездарности и эпигоны, живущие подачками и копирайтерством.
Да вас разгонять к чертовой матери надо.
КушайТе.
ТІК - Циклони.
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
- А если без шуточек? - терпеливо сказал Гейгер. - В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю…
- Бездари, бездари, - кивнул Изя. - Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев…
- А в самом деле, почему? - спросил Андрей.
- Писателей выдающихся - нет, - продолжал Гейгер. - Художников - нет. Композиторов - нет. Этих… скульпторов тоже нет.
- Архитекторов нет, - подхватил Андрей. - Киношников нет…
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Винничанин нашел копье времен Киевской Руси и колол им свиней) https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html