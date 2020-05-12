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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну"

В Україні сьогодні відбудеться акція

У містах України 12 травня відбудеться масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів із вимогою розробки Кабміном плану щодо їх підтримки під час карантину.

Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days - в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Акція Стоп культурний карантин покликана привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину", - йдеться в дописі.

Організатори зазначають, що план виходу з карантину розроблений для всіх галузей, крім індустрії культури і видовищ. "Схоже нас немає в сценарії уряду. В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів… У нашій галузі - сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", - підкреслюють вони.

Тож 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст включаться спрямовані в небо промені світла.

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"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", - зазначили в Kyiv Music Days.

Зазначається, що до акції приєднуються Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

В Україні сьогодні відбудеться акція Стоп культурний карантин на підтримку видовищної індустрії: Схоже, нас немає в сценарії Кабміну 01
В Україні сьогодні відбудеться акція Стоп культурний карантин на підтримку видовищної індустрії: Схоже, нас немає в сценарії Кабміну 02

Автор: 

карантин (18172) кіно (966) культура (438) музика (499) театр (160) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Деньги для них важнее человеческих жизней
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12.05.2020 14:54 Відповісти
+4
Странное представление о культуре.
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12.05.2020 14:52 Відповісти
+3
Вы культуру с шоу-бизнесом не перепутали?
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12.05.2020 14:57 Відповісти
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Странное представление о культуре.
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12.05.2020 14:52 Відповісти
Кабмина враг народа
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12.05.2020 15:14 Відповісти
Деньги для них важнее человеческих жизней
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12.05.2020 14:54 Відповісти
Запрись дома и сиди на карантине до августа,замуруй себя,меньше психов на улице будет
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12.05.2020 15:16 Відповісти
Вы культуру с шоу-бизнесом не перепутали?
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12.05.2020 14:57 Відповісти
Будет украинцам зрелище:"Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой.
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12.05.2020 15:00 Відповісти
Да этого чмошника просто запинать ногами / запинайте, пока хочется. Когда он станет депутатом ВР как Рабинович и Куницкий с паспортами Израиля, или Дубинский с паспортом Румынии, пинать расхочется.
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12.05.2020 15:24 Відповісти
Нет не расхочется, скорее наоборот
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12.05.2020 15:41 Відповісти
В стране "250 тысяч человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров etc..." Добавим сюда конъюнктурщиков, называющих себя "патриотическими писателями", получим еще большую цифру. И что? Кто-то может назвать действительно удачное музыкальную композицию, не попсу, которая сохранится, обогатив мировую сокровищницу культурного наследия? Кто-то может процитировать художественное произведение? Кто-то может привести пример хорошего художественного фильма?

Вопросы риторические, мы все знаем на них ответ.
В стране триста тысяч бездельников, пафосно называющих себя "работниками культуры". В лучшем случае - паразиты и приспособленцы. Бездарности и эпигоны, живущие подачками и копирайтерством.

Да вас разгонять к чертовой матери надо.
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12.05.2020 15:00 Відповісти
А що для вас є культура?
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Как по мне, то в Украине есть действительно уникальные артисты, которых мало кто знает. Например украинская оперная певица, играющая на https://www.youtube.com/watch?v=IydSEr6cSlA лазерной арфе (есть и такой музыкальный инструмент)
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12.05.2020 15:52 Відповісти
В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну" - Цензор.НЕТ 8110
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12.05.2020 15:56 Відповісти
Рассмешили. И подтвердили мой тезис. Хотя он в подтверждении не нуждался - все очевидно.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
ну да, куда уж там всем, до вас... только ваша профессия нужна
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12.05.2020 18:13 Відповісти
Лапочка моя, я зарабатываю себе на хлеб и ни у кого не выпрашиваю дотации, апеллируя к тому, что творю "нетленку" или "обогащаю национальную культуру". Все эти бездари, которые ноют о том, что их лишили господдержки - заурядные паразиты, привыкшие ЗА МОИ НАЛОГИ (которые, я, кстати, плачу из честно привлеченной в нашу страну валюты) разыгрывают из себя "одухотворенных представителей". Дело, наивная ты моя, не в профессии, а в том, что от паразитов надо избавляться. Даже если они "играют на лазерных арфах" (что в глазах некоторых наивных девиц выглядит как признак особой одаренности).
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12.05.2020 18:17 Відповісти
кому твои налоги нужны? Перед тем как переходить на фамильярности, хоть напряги свои пару извилин, чтобы понять, что речь не только о работниках гос оркестров, а о тех, кто работает сам на себя? И раз кто-то востребован на международных ивентах, конференциях, то скорее всего человек одаренней тебя )
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12.05.2020 19:25 Відповісти
Чы й не культура, дебилизация населения а не культура, с 14 года телек несмотрю
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12.05.2020 15:01 Відповісти
Тріска голої дупи полякової,сіськи і вареник камєнських це культура?
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12.05.2020 15:03 Відповісти
*тряска
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12.05.2020 15:04 Відповісти
Тяжела і нєказіста, жисть народного артіста!!
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12.05.2020 15:03 Відповісти
Бог подаст
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12.05.2020 15:04 Відповісти
Не парьтесь, зайдите на сайт 95го квартала и посмотрите их график.
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12.05.2020 15:04 Відповісти
95 квартал братиме участь, чи ні?
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12.05.2020 15:04 Відповісти
Вся эта "звездо"братия почти поголовно голосовала и рвала горло за Зе.
КушайТе.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Але були такі, що розуміли ВСЕ ще рік тому.)

ТІК - Циклони.

https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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12.05.2020 17:06 Відповісти
А самим непонятно что кинотеатры, концерты и прочие массовые скопления разрешат в последнюю очередь.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
АБС "Град обреченный"

- А если без шуточек? - терпеливо сказал Гейгер. - В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю…
- Бездари, бездари, - кивнул Изя. - Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев…
- А в самом деле, почему? - спросил Андрей.
- Писателей выдающихся - нет, - продолжал Гейгер. - Художников - нет. Композиторов - нет. Этих… скульпторов тоже нет.
- Архитекторов нет, - подхватил Андрей. - Киношников нет…
- Ничего такого нет, - сказал Гейгер. - Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.
- Почему? - сейчас же спросил Изя.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
не до зрелищ нынче.
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12.05.2020 17:58 Відповісти
https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html
Винничанин нашел копье времен Киевской Руси и колол им свиней) https://u-news.com.ua/91393-vinnichanin-nashel-kope-remen-kievskoj-rusi-i-kolol-im-svine.html В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну" - Цензор.НЕТ 1130
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12.05.2020 21:23 Відповісти
 
 