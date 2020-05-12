В Україні сьогодні відбудеться акція "Стоп культурний карантин" на підтримку видовищної індустрії: "Схоже, нас немає в сценарії Кабміну"

У містах України 12 травня відбудеться масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій і видовищних заходів із вимогою розробки Кабміном плану щодо їх підтримки під час карантину.

Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days - в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Акція Стоп культурний карантин покликана привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину", - йдеться в дописі.

Організатори зазначають, що план виходу з карантину розроблений для всіх галузей, крім індустрії культури і видовищ. "Схоже нас немає в сценарії уряду. В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів… У нашій галузі - сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", - підкреслюють вони.

Тож 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст включаться спрямовані в небо промені світла.

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"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", - зазначили в Kyiv Music Days.

Зазначається, що до акції приєднуються Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.



