ФІФА та УЄФА почала розслідування проти голови Української асоціації футболу Павелка, - The Washington Post

ФІФА та УЄФА почала розслідування стосовно голови Української асоціації футболу Андрія Павелка у зв'язку з виділеними на розвиток мільйонами доларів.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, яка спливла, в 2017 році УЄФА виділила УАФ 4,5 мільйона євро для будівництва футбольної академії, але до 2019 року план не був реалізований.

Сам Павелко стверджує, що 4,5 млн євро, виділених УЄФА в 2017 році, не були використані, бо реалізація проєкту з навчальним центром зупинилася через зрив домовленостей про землю. За його словами, гроші зберігалися на рахунках федерації в трьох різних банках "залежно від валюти".

Пізніше асоціація отримала від УЄФА ще 4 мільйони в борг, але за словами Павелка, це були гроші від прав на трансляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" повертається до тренувань, усіх гравців перевірили на коронавірус

Повідомляється, що з 2018 року нинішній глава УАФ вів листування зі слідчими, в якому пояснював платежі, проведені ним як членом виконавчого комітету УЄФА. Павелко заперечує всі порушення і заявляє про готовність співпрацювати зі слідством.

У 2019 році Павелко подав у відставку з поста в дисциплінарному комітеті ФІФА в той момент, коли фігурував у розслідуванні етичних питань, не пов'язаному з фінансовими питаннями. У ФІФА заявили, що одна угода про визнання провини глави УАФ була закрита і завершилася штрафом українцеві в розмірі близько 9500 тисяч євро.