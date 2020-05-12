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Новини
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ФІФА та УЄФА почала розслідування проти голови Української асоціації футболу Павелка, - The Washington Post

ФІФА та УЄФА почала розслідування проти голови Української асоціації футболу Павелка, - The Washington Post

ФІФА та УЄФА почала розслідування стосовно голови Української асоціації футболу Андрія Павелка у зв'язку з виділеними на розвиток мільйонами доларів.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, яка спливла, в 2017 році УЄФА виділила УАФ 4,5 мільйона євро для будівництва футбольної академії, але до 2019 року план не був реалізований.

Сам Павелко стверджує, що 4,5 млн євро, виділених УЄФА в 2017 році, не були використані, бо реалізація проєкту з навчальним центром зупинилася через зрив домовленостей про землю. За його словами, гроші зберігалися на рахунках федерації в трьох різних банках "залежно від валюти".

Пізніше асоціація отримала від УЄФА ще 4 мільйони в борг, але за словами Павелка, це були гроші від прав на трансляцію.

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Повідомляється, що з 2018 року нинішній глава УАФ вів листування  зі слідчими, в якому пояснював платежі, проведені ним як членом виконавчого комітету УЄФА. Павелко заперечує всі порушення і заявляє про готовність співпрацювати зі слідством.

У 2019 році Павелко подав у відставку з поста в дисциплінарному комітеті ФІФА в той момент, коли фігурував у розслідуванні етичних питань, не пов'язаному з фінансовими питаннями. У ФІФА заявили, що одна угода про визнання провини глави УАФ була закрита і завершилася штрафом українцеві в розмірі близько 9500 тисяч євро.

Автор: 

розслідування (2283) ФІФА (106) футбол (1589) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+16
Все помнят как его жена-ботоксная гупошлепка фоткалась в Рейнж-Ровере с кубком Чемпионов УЕФА? Странно что это животное (Павелко) до сих пор не в тюрьме.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
+15
Тільки чомусь взяло УЄФА, а не нова "чесна" влада, яка обіцяла, що "весна прийде - будем сажать"...
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12.05.2020 15:08 Відповісти
+13
Наконец-то Петиного выкормыша за одно место взяли
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12.05.2020 15:06 Відповісти
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Когда-то давно Пал Иваныч Лазаренко американскому судье на такие дебильные вопросы остроумно ответил:
- А знаете скоко Кучма вкрав? В два раза больше! -
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12.05.2020 15:00 Відповісти
Ета палітіческоє пріслєдованіє!! Зарубєжниє украінци протів етого!!!
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12.05.2020 15:01 Відповісти
Татьяна Вы очень недалекий человек
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12.05.2020 21:01 Відповісти
Наконец-то Петиного выкормыша за одно место взяли
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Тільки чомусь взяло УЄФА, а не нова "чесна" влада, яка обіцяла, що "весна прийде - будем сажать"...
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12.05.2020 15:08 Відповісти
Футболом рулят Ахметов і Суркісня... Пеця тут до чого?
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12.05.2020 15:10 Відповісти
нардеп от БПП і дійсно до чого тут Пеця?
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12.05.2020 15:25 Відповісти
ааа... ну так, звісно. Це ж не брат Єрмака... тоді це дійсно зло?
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12.05.2020 16:54 Відповісти
Все помнят как его жена-ботоксная гупошлепка фоткалась в Рейнж-Ровере с кубком Чемпионов УЕФА? Странно что это животное (Павелко) до сих пор не в тюрьме.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Тільки, здається, не дружина, а позашлюбна донька.
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12.05.2020 15:13 Відповісти
...і не його, а кумового сусіда
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12.05.2020 15:38 Відповісти
Давно пора эту гниду за яйца взять.
Угробил футб.школу Днепр75
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12.05.2020 15:08 Відповісти
Звичайний бізнесмен з політичними претензіями, до 2014 року взагалі жодного стосунку до футболу не мав
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12.05.2020 15:10 Відповісти
А до 2017 року був Бєнін, і в ФФУ його обрали, як Бєніного... Це вже потім він до Пєті переметнувся!
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12.05.2020 15:11 Відповісти
С 2001 года - председатель федерации футбола Днепропетровской области
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12.05.2020 15:16 Відповісти
посягнул на святое ,незяяяя тырить у церквы и футбола ....
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12.05.2020 15:19 Відповісти
Найсмішніше те, що всі ці "фіфи-уєфи" -- це кодло цинічних корупціонерів. І могли б задля корпоративної солідарности просто не помітити цих зниклих мільйонів
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12.05.2020 15:40 Відповісти
Украинский футбол приватизировали рыги в основном.
И все махинации они же и проводят.
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12.05.2020 15:21 Відповісти
А як там стосовно розслідування корупції в самій ФІФА, яка привела до світового чемпіонату в москві в 2018 році?
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12.05.2020 18:25 Відповісти
Павелко, ти???
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12.05.2020 23:33 Відповісти
занадто наглів Павелко навіть для досить скорумпованої ФІФА..
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12.05.2020 20:38 Відповісти
Как можно получить в долг то, что тебе по праву причитается? (долг, который как-то оказался деньгами за права на телетрансляции)
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12.05.2020 21:25 Відповісти
 
 