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Новини Коронавірус і карантин
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Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня, - "слуга народу" Підласа

Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня, -

Верховна Рада відновить традиційні пленарні засідання 19 травня в разі підтримки народними депутатами відповідної постанови, заявляє народна депутатка фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

"Повернення з 18 травня означає, що наступний тиждень буде пленарний, якщо ми ухвалимо це рішення. Пленарні засідання почнуться з 19 травня", - сказала Підласа в ефірі телеканалу "Україна-24" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про позачергове пленарне засідання в середу, вона нагадала, що на порядку денному - "година запитань до уряду", під час якої депутати сподіваються отримати відповіді на актуальні питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв

"Є дуже багато питань щодо вакантних посад у деяких міністерствах: чому прем'єр не подає нові кандидатури на міністра енергетики, міністра культури, міністра освіти?" - зазначила депутатка.

Як повідомлялося, під час карантину, оголошеного в Україні у зв'язку з поширенням COVID-19, Верховна Рада працювала в режимі комітетів, а позачергові пленарні засідання скликалися в міру необхідності.

Автор: 

ВР (15077) карантин (18172) Підласа Роксолана (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шо то за гуманоїд сидить в першому ряду?
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12.05.2020 15:00 Відповісти
Для ощущения опасности. (С)
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12.05.2020 15:07 Відповісти
С дурдома сбежал
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12.05.2020 15:10 Відповісти
Всб фракцию СН на домашний карантин без зарплаты,что бы суки поняли,как народ живет
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12.05.2020 15:11 Відповісти
Даже если работать, то как это делать с малолетними детьми - садов и школ нет - полной семье на одну з/п? А неполной?
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12.05.2020 15:14 Відповісти
13 го мая банковский закон грозились "служивые" проголосовать???...Да ну его накуй закон этот ,лучше дефолт от бабломойского и рашиста
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12.05.2020 16:21 Відповісти
Країна на карантині, а вони вирішили собі карантин скасувати. Ні, ви або скасовуйте карантин в Україні, або самі також сидіть на карантині. Що це за подвійні стандарти?
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12.05.2020 18:26 Відповісти
 
 