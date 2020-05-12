Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня, - "слуга народу" Підласа
Верховна Рада відновить традиційні пленарні засідання 19 травня в разі підтримки народними депутатами відповідної постанови, заявляє народна депутатка фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.
"Повернення з 18 травня означає, що наступний тиждень буде пленарний, якщо ми ухвалимо це рішення. Пленарні засідання почнуться з 19 травня", - сказала Підласа в ефірі телеканалу "Україна-24" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Говорячи про позачергове пленарне засідання в середу, вона нагадала, що на порядку денному - "година запитань до уряду", під час якої депутати сподіваються отримати відповіді на актуальні питання
"Є дуже багато питань щодо вакантних посад у деяких міністерствах: чому прем'єр не подає нові кандидатури на міністра енергетики, міністра культури, міністра освіти?" - зазначила депутатка.
Як повідомлялося, під час карантину, оголошеного в Україні у зв'язку з поширенням COVID-19, Верховна Рада працювала в режимі комітетів, а позачергові пленарні засідання скликалися в міру необхідності.
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