Меркель і Шмигаль обговорили врегулювання на Донбасі та ситуацію з коронавірусом, - представник уряду ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з українським прем'єром Денисом Шмигалем під час віртуальних переговорів ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини та пандемію коронавірусу.

Про це повідомив у вівторок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони говорили про тісні двосторонні та економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України. Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо у сфері децентралізації, енергетики, права та боротьби з корупцією", - повідомив Зайберт.

Розмова відбулася в режимі відеоконференції.

За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС та МВФ.

"Крім цього, канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Канцлер запевнила в тому, що перевірить можливість надати підтримку в подоланні кризи", - додав представник уряду ФРН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник. ФОТОрепортаж