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Меркель і Шмигаль обговорили врегулювання на Донбасі та ситуацію з коронавірусом, - представник уряду ФРН

Меркель і Шмигаль обговорили врегулювання на Донбасі та ситуацію з коронавірусом, - представник уряду ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з українським прем'єром Денисом Шмигалем під час віртуальних переговорів ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини та пандемію коронавірусу.

Про це повідомив у вівторок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони говорили про тісні двосторонні та економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України. Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо у сфері децентралізації, енергетики, права та боротьби з корупцією", - повідомив Зайберт.

Розмова відбулася в режимі відеоконференції.

За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС та МВФ.

"Крім цього, канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Канцлер запевнила в тому, що перевірить можливість надати підтримку в подоланні кризи", - додав представник уряду ФРН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник. ФОТОрепортаж

Автор: 

Меркель Ангела (1139) Донбас (22358) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+4
коже день бачимо "врегулювання".
Нормальне врегулювання настане тоді, коли свинособаки за кожен постріл к наш бік будуть отмувати шквальний вогонь по заздлегідь розвіданих цілях.
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12.05.2020 15:15 Відповісти
+2
І який в цьому сенс?
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12.05.2020 15:12 Відповісти
+2
Упоротый Шмыгаль уже и Меркель достал со своим карантином
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12.05.2020 15:13 Відповісти
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І який в цьому сенс?
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12.05.2020 15:12 Відповісти
Упоротый Шмыгаль уже и Меркель достал со своим карантином
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12.05.2020 15:13 Відповісти
Когда СМИ будут сообщать: "посадили на 10 лет", а не "грозит до 10 лет", ситуация с наркоманией начнет изменяться в лучшую сторону....
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12.05.2020 15:14 Відповісти
коже день бачимо "врегулювання".
Нормальне врегулювання настане тоді, коли свинособаки за кожен постріл к наш бік будуть отмувати шквальний вогонь по заздлегідь розвіданих цілях.
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12.05.2020 15:15 Відповісти
Какое еще урегулирование, капитулянты?
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12.05.2020 15:16 Відповісти
Шмыгаль тоже рассказал Меркель про своего брата, который погиб на Донбассе из-за Порошенка ?
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12.05.2020 15:17 Відповісти
а хто з них Шмигаль?
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12.05.2020 15:17 Відповісти
Думаешь после такого "поговорили" он теперь Шмеркель?
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12.05.2020 15:41 Відповісти
Кто такая ета Дамбаса и кто ее регулирует? Вы уроды называйте дляначала вещи своими именами. Ато пока вижу что все что вы делаете ето полное нежелание освобождать Украину от росийских окупантов
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12.05.2020 15:40 Відповісти
Поговори со мною мама, о чём нибудь поговори.
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Фрау штазі,з містером ахметом про дєла скорбні дебіла ґєйца калякали!
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12.05.2020 16:19 Відповісти
подельница рашиста ,и сурогатная мать кровавого детеныша ,на части територии Украины проверяет ,или случаем Украина ,не отказалась от кровопролития и конфликта ,который имеет целью рашистский план ,недопущения Украины ни в ЕС ни в НАТО
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12.05.2020 16:25 Відповісти
 
 