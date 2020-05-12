Меркель і Шмигаль обговорили врегулювання на Донбасі та ситуацію з коронавірусом, - представник уряду ФРН
Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з українським прем'єром Денисом Шмигалем під час віртуальних переговорів ситуацію на Донбасі, двосторонні відносини та пандемію коронавірусу.
Про це повідомив у вівторок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони говорили про тісні двосторонні та економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію з безпекою на сході України. Канцлер підтвердила прем'єр-міністру підтримку ФРН щодо курсу реформ, особливо у сфері децентралізації, енергетики, права та боротьби з корупцією", - повідомив Зайберт.
Розмова відбулася в режимі відеоконференції.
За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС та МВФ.
"Крім цього, канцлер і прем'єр обговорили заходи з подолання пандемії коронавірусу. Канцлер запевнила в тому, що перевірить можливість надати підтримку в подоланні кризи", - додав представник уряду ФРН.
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