В українського політв'язня Бугайчука, утримуваного в РФ, підозра на коронавірус: йому не забезпечують належну медичну допомогу, - Денісова

В українського політв'язня Сергія Бугайчука з'явилися симптоми коронавірусної інфекції: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль і біль у суглобах, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Суттєве погіршення стану здоров'я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". Після прибуття до московської в'язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19", - написала Денісова на сторінці у фейсбуці у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Водночас адміністрація "ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве" досі не забезпечила українського політв'язня належною медичною допомогою, засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

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"Невідкладно звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів з метою належного медико-санітарного забезпечення Сергія Бугайчука з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також сприяти отриманню ним засобів індивідуального захисту та необхідного лікування", - наголосила Денісова.

Крім того, український омбудсмен звернулася до міжнародної спільноти із закликом продовжувати тиск на Російську Федерацію, щоб змусити її виконувати норми міжнародного права та не порушувати права українців.

Як повідомлялося, 11 липня 2018 року в Москві затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука. Йому інкримінують те, що він у складі групи осіб із трьох людей нібито переправляв через російсько-український кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19 та 10 стволів до пістолета "Макаров".



