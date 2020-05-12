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Президент Польщі Дуда підписав Стратегію національної безпеки, спрямовану на боротьбу з загрозою з боку Росії

Президент Польщі Дуда підписав Стратегію національної безпеки, спрямовану на боротьбу з загрозою з боку Росії

Стратегія нацбезпеки Польщі стосується загроз, на які має реагувати держава.

У вівторок, 12 травня, президент Польщі Анджей Дуда підписав Стратегію національної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що на основі цього документа будуть розроблені інші положення, що стосуються діяльності польської армії. Міністр підкреслив, що Стратегія національної безпеки стосується загроз, на які повинні реагувати польські солдати.

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"Ця загроза, звичайно, широко відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь у діяльності Північноатлантичного альянсу. Солдати польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не тільки в Польщі, а також і в країнах-союзниках по блоку НАТО, створюючи нові частини. Це, наприклад, Війська територіальної оборони. Польські солдати протистоять кіберзагрозам - ми створили кібервійська", - зазначив глава Міноборони.

Стратегія національної безпеки - відкритий документ. На його основі буде створено докладні рекомендації щодо напрямів розвитку безпеки. Ці документи будуть засекречені.

Остання стратегія безпеки була розроблена в 2014 році.

Автор: 

агресія (1195) безпека (950) Польща (8670) росія (66502) Дуда Анджей (797)


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12.05.2020 15:30 Відповісти
Дуда - агрессор и злобствующий империалист, управляемый госдепом! Самый вменяемый президент на свете Зеленский уже смотрел в глаза Путину и увидел в них желание мира, любви и любовных ласк. Так что пусть поляки не нагнетают обстановку своими инсинуациями и провокациями.
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12.05.2020 15:32 Відповісти
Абыр! Абыр валг! госдеп! пиндосы! либерасты! Америка заметает следы! Питун введи в войска!
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12.05.2020 17:11 Відповісти
Ну это пока стабильное
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12.05.2020 15:45 Відповісти
вот хто борец! письков вирус подцепил. если не наградит им ***** - расстрелять до выздоровления )))
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12.05.2020 15:44 Відповісти
И это правильно. Необходимо бороться со своими фобиями.
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12.05.2020 15:59 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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12.05.2020 21:37 Відповісти
 
 