Президент Польщі Дуда підписав Стратегію національної безпеки, спрямовану на боротьбу з загрозою з боку Росії

Стратегія нацбезпеки Польщі стосується загроз, на які має реагувати держава.

У вівторок, 12 травня, президент Польщі Анджей Дуда підписав Стратегію національної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що на основі цього документа будуть розроблені інші положення, що стосуються діяльності польської армії. Міністр підкреслив, що Стратегія національної безпеки стосується загроз, на які повинні реагувати польські солдати.

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"Ця загроза, звичайно, широко відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь у діяльності Північноатлантичного альянсу. Солдати польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не тільки в Польщі, а також і в країнах-союзниках по блоку НАТО, створюючи нові частини. Це, наприклад, Війська територіальної оборони. Польські солдати протистоять кіберзагрозам - ми створили кібервійська", - зазначив глава Міноборони.

Стратегія національної безпеки - відкритий документ. На його основі буде створено докладні рекомендації щодо напрямів розвитку безпеки. Ці документи будуть засекречені.

Остання стратегія безпеки була розроблена в 2014 році.