УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7754 відвідувача онлайн
Новини
7 625 38

Група нардепів через образи Ківи звернулася в СБУ і ОГП: Повторює українофобські тези сталінської пропаганди

Група нардепів через образи Ківи звернулася в СБУ і ОГП: Повторює українофобські тези сталінської пропаганди

Члени парламентської депутатської групи "Львівщина" просять Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора дати правову оцінку заявам народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи, який назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

Звернення оприлюднив народний депутат Євген Петруняк (фракція "Слуги народу") в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, народні депутати України з групи "Львівщина", звертаємося до Служби Безпеки України та Офісу Генерального прокурора України дати правову оцінку заявам народного депутата Іллі Киви. Також закликаємо голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і президента України Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку подібним.висловлюванням", - йдеться у зверненні, яке підписали 17 парламентарів.

За їхніми словами, Ківа повторив тезу сталінської пропаганди, що стала сьогодні інструментом війни, яку Путін розв'язав проти України - пропаганди за своєю суттю людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської.

"У 30-50-х роках минулого століття формулювання про "український фашизм" стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі", - підкреслюють депутати.

Читайте також: Ківа назвав "прим'єра" Шмигаля нацистом і ворогом батьківщини: Для нього не існує 9 Травня

Вони додали, що "прихильникам Сталіна і Путіна не місце в незалежній, європейській, демократичній Україні".

Серед підписантів заяви - народні депутати Олег Синютка, Микола Княжицький, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, Софія Федина, Ярослав Юрчишин та інші.

Сам Ківа вже відреагував на заяву своїх колег.

"Так, я ненавиджу фашизм і завжди буду з ним боротися і з будь-якими його проявами! Тільки це не мене перевіряти потрібно, а тих послідовників нацизму, які зараз, втративши страх, все більше спотворюючи історію, отруюють свідомість підростаючого покоління українців, несучи розкол країні", - написав він у Facebook.

Ілля Ківа в одному з попередніх постів назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

Дивіться: Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців. ВIДЕО

Група нардепів через образи Ківи звернулася в СБУ і ОГП: Повторює українофобські тези сталінської пропаганди 01

Група нардепів через образи Ківи звернулася в СБУ і ОГП: Повторює українофобські тези сталінської пропаганди 02

Автор: 

День Перемоги (458) зневага (51) СБУ (13066) Кива Ілля (377) Офіс Генпрокурора (3309) Львівська область (2487)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Ничего ему не будет. Кива - украинская модификация Жириновского. Полезный для власти человек. Озвучивает то, что сама власть стесняется сказать.
показати весь коментар
12.05.2020 15:53 Відповісти
+18
Бузина уже накрыл стол, ждёт Киву не дождётся....
показати весь коментар
12.05.2020 16:11 Відповісти
+12
Не обращайте внимания на олигофрена. Лучше дайте ему возможность еще разок сдрочить.
показати весь коментар
12.05.2020 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего ему не будет. Кива - украинская модификация Жириновского. Полезный для власти человек. Озвучивает то, что сама власть стесняется сказать.
показати весь коментар
12.05.2020 15:53 Відповісти
А з якого переляку ОПЗЖ стало владою?
показати весь коментар
12.05.2020 16:13 Відповісти
А где я это написал?
показати весь коментар
12.05.2020 16:15 Відповісти
171717 а ти сам подивись з якого. Порох почав вертати ригоанальних до влади а НЕЛОХ продовжує. Він назначаєтихенько ,не рекламуючи де та скотина була раніше.Таких дебілів можна побачити тільки ОПЗЖ.там майже всі вихідці з дебільнї Лугандонії.
показати весь коментар
12.05.2020 18:18 Відповісти
Вы ошибаетесь , Жириновский умный мужчина ,а этот просто тупоголовое быдло
показати весь коментар
12.05.2020 17:05 Відповісти
Ты откуда вылезло тролль?
Жириновский мразь, которая призывает бомбить Украину, спонсирует террористов на Донбассе! И был кстати на Донбассе окупированном! Поддерживает путина в оккупации Крыма!
показати весь коментар
12.05.2020 18:54 Відповісти
Хроль ...,я не собираюсь с тобой спорить на счет Крыма и Донбасса ,тут я на твоей стороне ,но то что Жирик умнее яйцеголового Кивы это факт ,который я и озвучил
показати весь коментар
12.05.2020 19:35 Відповісти
Мозги пропил.Или продал?Кому как нравиться.
показати весь коментар
12.05.2020 15:53 Відповісти
Да ШИЗОФРЕНИЯ у КИВЫ. ПОРА на Дурку.
показати весь коментар
12.05.2020 18:16 Відповісти
ОПГ може і допоможе.
показати весь коментар
12.05.2020 15:53 Відповісти
А Ківа вєлікороссс?
показати весь коментар
12.05.2020 15:56 Відповісти
Ідіот цей не знає формулювання що таке "фашизм".
Фаши́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascismo, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму , а також https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1 радикальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперіалістична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеологія .

"ІМПЕРІАЛІСТИЧНА", коли Україна стала імперією? Взагалі на того члєніна і вважати не потрібно. Якщо реагувати на психічно-сексуально стурбованого "клієнта" то ніяких правоохоронних органів не вистачить. Тільки лікувати. Нехай Авакян надасть йому звання "генерала української поліції", буде поліцаєм
показати весь коментар
12.05.2020 15:57 Відповісти
Не обращайте внимания на олигофрена. Лучше дайте ему возможность еще разок сдрочить.
показати весь коментар
12.05.2020 16:00 Відповісти
Он реально работает на раскол.
Отрицать проблему - только усугублять её .
показати весь коментар
12.05.2020 16:15 Відповісти
ну да... а может пора обратить внимание на эту мразь которая привела его в Раду
показати весь коментар
12.05.2020 16:26 Відповісти
Хм... Странно... Раньше ОПГ это была организованная преступная группировака...
показати весь коментар
12.05.2020 16:01 Відповісти
Для редакторов цензора видимо нет разницы между ОПГ и ОГП(Офис генерального прокурора)
показати весь коментар
12.05.2020 18:01 Відповісти
Мне особенно нравится про "идеи фашизма и гомосексуализма".
показати весь коментар
12.05.2020 16:07 Відповісти
Бузина уже накрыл стол, ждёт Киву не дождётся....
показати весь коментар
12.05.2020 16:11 Відповісти
...и даже поставил на стол бутьілку "Загробной".
показати весь коментар
12.05.2020 16:38 Відповісти
Кивно
показати весь коментар
12.05.2020 16:13 Відповісти
жалуются на то .что нардеп Кива ( Шариков ) выскакивает из за каждой колонны , растегивает плащ и дрочит .при этом издавая звуки угу-угу -угу .
показати весь коментар
12.05.2020 16:17 Відповісти
И это человекоподобное - депутат ВР. Стыдоба то какая за народный выбор.
показати весь коментар
12.05.2020 16:42 Відповісти
Панасюк. Но ведь его такие же и выбирали.
показати весь коментар
12.05.2020 18:22 Відповісти
Чтобы они себе еду так выбирали!
показати весь коментар
12.05.2020 20:00 Відповісти
До кого ці нардепи звертаються??? До українофобів та совкодрочерів при владі та в спецслужбах??? І що вони хочуть від них почути? Вони скажуть теж саме що і ківа, тільки в більш цинічній формі.
показати весь коментар
12.05.2020 16:45 Відповісти
Рабиновичу присудили 14років,відсидів 8.5 р. -агент КДБ. Медведчуку дали 4 р. --КДБ -"відмазав" і завербувало бойко --ніяк не сяде за свої вишкі, ківа--під слідством і лічився в психушці. Люди--кого ви слухаєте, чи ви самі такі ж придурки.
показати весь коментар
12.05.2020 17:48 Відповісти
Кива - это отбитый наркоша, отморозок. Мозга нет, только природные инстинкты остались. Он сейчас активно "качается в спортзале". Не сомневайтесь - начнется движ - это животное выйдет с титушками на улицы против нас - граждан Украины.
показати весь коментар
12.05.2020 18:30 Відповісти
Не дивно, що цей дибіл є представником українофобської опзж .
показати весь коментар
12.05.2020 18:32 Відповісти
"Группа нардепов из-за оскорблений Кивы обратилась в СБУ и ОПГ".

ОПГ - организованная преступная группировка!!!
показати весь коментар
12.05.2020 18:34 Відповісти
Який же це фашизм, якщо Ківа й досі вештається живим, здоровим і сухим ?
показати весь коментар
12.05.2020 19:17 Відповісти
А не проще ему рыло разбить?
показати весь коментар
12.05.2020 19:23 Відповісти
 
 