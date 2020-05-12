Група нардепів через образи Ківи звернулася в СБУ і ОГП: Повторює українофобські тези сталінської пропаганди

Члени парламентської депутатської групи "Львівщина" просять Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора дати правову оцінку заявам народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи, який назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

Звернення оприлюднив народний депутат Євген Петруняк (фракція "Слуги народу") в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, народні депутати України з групи "Львівщина", звертаємося до Служби Безпеки України та Офісу Генерального прокурора України дати правову оцінку заявам народного депутата Іллі Киви. Також закликаємо голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і президента України Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку подібним.висловлюванням", - йдеться у зверненні, яке підписали 17 парламентарів.

За їхніми словами, Ківа повторив тезу сталінської пропаганди, що стала сьогодні інструментом війни, яку Путін розв'язав проти України - пропаганди за своєю суттю людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської.

"У 30-50-х роках минулого століття формулювання про "український фашизм" стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі", - підкреслюють депутати.

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Вони додали, що "прихильникам Сталіна і Путіна не місце в незалежній, європейській, демократичній Україні".

Серед підписантів заяви - народні депутати Олег Синютка, Микола Княжицький, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, Софія Федина, Ярослав Юрчишин та інші.

Сам Ківа вже відреагував на заяву своїх колег.

"Так, я ненавиджу фашизм і завжди буду з ним боротися і з будь-якими його проявами! Тільки це не мене перевіряти потрібно, а тих послідовників нацизму, які зараз, втративши страх, все більше спотворюючи історію, отруюють свідомість підростаючого покоління українців, несучи розкол країні", - написав він у Facebook.

Ілля Ківа в одному з попередніх постів назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

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