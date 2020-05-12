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Новини Коронавірус і карантин
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Упродовж минулої доби понад 560 українців з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва прибули до "Борисполя", - Держприкордонслужба

Упродовж минулої доби понад 560 українців з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва прибули до

Протягом минулої доби прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Усі громадяни в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Жоден із пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - повідомляє Держприкордонслужба.

Загалом за минулу добу працівники Державної прикордонної служби України оформили на в'їзд і виїзд 13,8 тис. громадян.

Також читайте: Понад 300 пасажирів прибуло в Україну з ОАЕ та Вірменії за минулу добу, - Держприкордонслужба

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Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В течении прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь"

Ну прибыли и шо? На хрена нам эта статистика?
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12.05.2020 15:55 Відповісти
полякам, через від`їзд українських будівельників, приходиться самим дотягувати об`єкти В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 15:57 Відповісти
Вот я бы с поляков не особо прикалывался. Навезут молдаван или белорусов. А наши будут лапу сосать, асфальт укладывая.
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12.05.2020 16:32 Відповісти
Чем больше прибывает из-за границ, тем дольше будет продолжаться карантин...
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12.05.2020 16:19 Відповісти
И куда их разместят, родимых , на обсервацию ? А то все гадают, откуда вспышка за вспышкой. Уже в церкви все праздники прошли, а до сих пор на верующих кивают.
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12.05.2020 16:31 Відповісти
 
 