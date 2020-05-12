Упродовж минулої доби понад 560 українців з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва прибули до "Борисполя", - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Усі громадяни в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Жоден із пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - повідомляє Держприкордонслужба.

Загалом за минулу добу працівники Державної прикордонної служби України оформили на в'їзд і виїзд 13,8 тис. громадян.

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