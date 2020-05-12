Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Януковичу: адвокати заявили про відвід судді

Печерський райсуд Києва відхилив усі клопотання захисників експрезидента Віктора Януковича, якими вони намагалися затягнути розгляд клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адвокати намагаються зірвати судове засідання щодо обрання втікачу Віктору Януковичу запобіжного заходу у справі щодо подій 18-20 лютого 2014 року на Майдані, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання Печерського райсуду Києва розпочалося з того, що захисники Януковича подали низку клопотань. Спочатку вони вимагали взагалі не розглядати питання про обрання експрезиденту запобіжного заходу через нібито закінчення терміну досудового розслідування, а потім почали вимагати відводу прокурорів, заявляючи про упередженість представників обвинувачення, про їхню роботу на "колишню владу" та "співпрацю з фондом Сороса". Ці клопотання суд залишив без задоволення.

Після цього адвокати подали ще два клопотання - про виклик Януковича до суду. Ці клопотання суд також не задовольнив, і суддя Олексій Соколов заявив про початок розгляду питання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу.

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При цьому суддя додав, що адвокати Януковича зловживають своїм правом на захист з метою затягнути засідання.

Коли один з прокурорів розпочав виголошувати клопотання, в якому вони просять суд обрати експрезиденту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адвокат Віталій Сердюк почав його перекрикувати. Він став вигукувати, що захист має 15 томів матеріалів справи, які свідчать про невинуватість Януковича. У відповідь суддя Соколов зауважив, що судом уже ухвалено рішення про завершення стадії розгляду клопотань, і суд розпочав обрання Януковичу запобіжного заходу. Після цього Сердюк почав вигукувати, що заявляє відвід судді. У залі зчинився галас. Суддя оголосив технічну перерву на 10 хвилин для наведення порядку, а адвокати Януковича почали кричати, що понесуть у канцелярію заяву про відвід судді.

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Після завершення перерви суддя прийшов до зали засідань і не виявив там адвокатів Януковича. Помічники йому сказали, що вони пішли в канцелярію.