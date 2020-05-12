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Новини Суд над Януковичем
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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Януковичу: адвокати заявили про відвід судді

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Януковичу: адвокати заявили про відвід судді

Печерський райсуд Києва відхилив усі клопотання захисників експрезидента Віктора Януковича, якими вони намагалися затягнути розгляд клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адвокати намагаються зірвати судове засідання щодо обрання втікачу Віктору Януковичу запобіжного заходу у справі щодо подій 18-20 лютого 2014 року на Майдані, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання Печерського райсуду Києва розпочалося з того, що захисники Януковича подали низку клопотань. Спочатку вони вимагали взагалі не розглядати питання про обрання експрезиденту запобіжного заходу через нібито закінчення терміну досудового розслідування, а потім почали вимагати відводу прокурорів, заявляючи про упередженість представників обвинувачення, про їхню роботу на "колишню владу" та "співпрацю з фондом Сороса". Ці клопотання суд залишив без задоволення.

Після цього адвокати подали ще два клопотання - про виклик Януковича до суду. Ці клопотання суд також не задовольнив, і суддя Олексій Соколов заявив про початок розгляду питання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу.

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При цьому суддя додав, що адвокати Януковича зловживають своїм правом на захист з метою затягнути засідання.

Коли один з прокурорів розпочав виголошувати клопотання, в якому вони просять суд обрати експрезиденту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адвокат Віталій Сердюк почав його перекрикувати. Він став вигукувати, що захист має 15 томів матеріалів справи, які свідчать про невинуватість Януковича. У відповідь суддя Соколов зауважив, що судом уже ухвалено рішення про завершення стадії розгляду клопотань, і суд розпочав обрання Януковичу запобіжного заходу. Після цього Сердюк почав вигукувати, що заявляє відвід судді. У залі зчинився галас. Суддя оголосив технічну перерву на 10 хвилин для наведення порядку, а адвокати Януковича почали кричати, що понесуть у канцелярію заяву про відвід судді.

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Після завершення перерви суддя прийшов до зали засідань і не виявив там адвокатів Януковича. Помічники йому сказали, що вони пішли в канцелярію.

Автор: 

Сердюк (40) суд (11763) Янукович Віктор (10784)


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Топ коментарі
+5
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5497
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12.05.2020 16:04 Відповісти
+4
Ну все... Тепер Чівокуня законослухняно приїде до Києва і сяде у буцигарню Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 3271
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12.05.2020 16:06 Відповісти
+3
На этот раз Януковичу не отвертеться.
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12.05.2020 16:07 Відповісти
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Сегодня арестуют
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12.05.2020 16:03 Відповісти
Сьогодні почнуть справу про незаконне переслідування і відшкодування золотого унітазу з батоном
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12.05.2020 16:07 Відповісти
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5497
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12.05.2020 16:04 Відповісти
Ну все... Тепер Чівокуня законослухняно приїде до Києва і сяде у буцигарню Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 3271
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12.05.2020 16:06 Відповісти
На этот раз Януковичу не отвертеться.
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12.05.2020 16:07 Відповісти
Неааа... Он им заплатил, отпустят под залог...
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12.05.2020 16:18 Відповісти
Если под залог, то в последний раз.
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12.05.2020 16:20 Відповісти
Продавцы попкорна обещали поставить судьям памятники.
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12.05.2020 17:02 Відповісти
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 340
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12.05.2020 16:07 Відповісти
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Януковичу: адвокаты заявили об отводе судьи - Цензор.НЕТ 8656
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12.05.2020 16:08 Відповісти
Процесс века .
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12.05.2020 16:15 Відповісти
Начал процесс Пеца
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12.05.2020 16:19 Відповісти
Віктарфьодарич в Ростові, напевне, тремтить не стільки від страху, як від сміху з цього цирку. (((
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Судьям дебилам нечем заняться, он что уже задержан ? И плевал он на их решение, а кто платит судьям, оплачивает суд ?
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Это для экстрадиции, вася.
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12.05.2020 16:19 Відповісти
Для экестрадиции достаточно предоставить доказательства преступления,"вася". А НАШ ГРЕБАНЫЙ СУД УЖЕ ОСУЖДЕННОМУ ИЗБИРАЕТ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ???
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12.05.2020 16:25 Відповісти
Не позорься, знаток уголовного процесса. Для того, чтоб за границей его арестовали, национальный суд должен сначала применить к нему меру пресечения. Иначе по своей инициативе они его арестовать не могут, вася. ЮРЫСТ, блин.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
Уже осужденному применить меру пресечения нельзя, умник. Там другое производство. По Януковичу много производств. Где вы такие умные только беретесь?
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12.05.2020 17:10 Відповісти
Если так судить врагов Украины,то враги Украины будут чхать на Украину и будут размножаться от безнаказанности как грибы после дождя.Врагов нужно уничтожать быстро .
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Наши правоохранители и суды сначала дадут убежать, а когда удерет, а потом "ловят" и "судят".
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12.05.2020 16:20 Відповісти
Не, ну если бы меру пресечения избирали какому-нибудь активисту или патриоту, то тогда адвокаты были бы полностью правы и могли делать все, что вздумается. Но раз избирают меру пресечения Януковичу, то, конечно, адвокаты негодяи.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
Его ж вроде осудили уже окончательно лет на 10-15 при Порохе. Шо за нафиг?
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12.05.2020 16:20 Відповісти
Осудили, а теперь решают меру пресечения, может под залог отпустят, а может на поруки.
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12.05.2020 16:21 Відповісти
А нафиг это надо если уже срок после всех возможных апелляций определили?
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12.05.2020 16:24 Відповісти
Потому, что в Украине в судах и правоохранительных органах - ДЕБИЛЫ КУПИВШИЕ ДИПЛОМЫ И ПОПАВШИЕ НА ДОЛЖНОСТИ ЗА БАБЛО..
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12.05.2020 16:27 Відповісти
Комментаторы на Цензоре не менее дебильные и тупые. Это я про тебя. Или по твоему И ГПУ, и суд, и даже адвокаты - все думают, что так можно, а ты всем открыл глаза - НИЗЯ? Бо ты самый умный
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12.05.2020 17:15 Відповісти
это другое производство. По Януковичу несколько дел.
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12.05.2020 17:17 Відповісти
Там было несколько статей с общим сроком лет на 25. И по какому-то закону этот срок сократили. Зачем ещё отдельное производство делать?
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12.05.2020 17:54 Відповісти
Потому что по одним эпизодам собрали доказательства, а по другим нужно было дополнительное время. Поэтому одни эпизоды отправили в суд, другие еще расследуют. Это так, чтоб не углубляться, пояснение. Есть своя специфика, но об этом долго рассказывать.

И 25 лет в Украине не дают. Максимальный срок 15 лет и пожизненное. Если пожизненное заменяют на срок, то может быть 20.
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12.05.2020 19:42 Відповісти
*****! СЮРРЕАЛИЗМ КАКОЙ-ТО.
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12.05.2020 16:21 Відповісти
Дебилизм, как и все остальное в Украине. Украл велосипед - три года тюрьмы, украл 1000000 долларов "садят" в Монако или на Лазурном Берегу
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12.05.2020 16:30 Відповісти
Похоже адвокат Сердюк метит занять руководящее место в ДБР и проходит кастинг.
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12.05.2020 16:35 Відповісти
Приедет со своим одеялом? А то маеток его ТО ГО.
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12.05.2020 16:38 Відповісти
Я не удивлюсь,если самый "гуманный" суд в мире Печерский суд назначит Януковича президентом Украины.
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12.05.2020 16:44 Відповісти
Да присудили бы ему сразу расстрел, чего с ним панькаться.
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12.05.2020 17:13 Відповісти
Лишили б вже того Януковича в спокою...Він був професійний злодій,але два що після нього - злодіі аматори...А злодій - аматор (любитель) набагато гірше аніж профі...Бо не знає міри,страху і нічого після себе не лишає...
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12.05.2020 17:41 Відповісти
А Янукович волнуется наверно,весь извелся:арестуют или нет?
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Украина надзвычайна. Страусов, из Межигорья, реальнее посадить, арестовать))) Витя живет на Рублевке, попивает вискарик, слушая "Подмосковные вечера", и об этих решениях не знает.
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12.05.2020 17:51 Відповісти
Украина надзвычайна. Страусов, из Межигорья, реальнее посадить, арестовать))) Витя живет на Рублевке, попивает вискарик, слушая "Подмосковные вечера", и об этих решениях не знает.
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12.05.2020 17:53 Відповісти
Чергова показуха заради піару.
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12.05.2020 18:11 Відповісти
 
 