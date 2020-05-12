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Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council

Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council

Недавні звільнення в Україні голів податкової та митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова, а також генпрокурора Руслана Рябошапки і кількох міністрів, які мають гарну репутацію на Заході, можуть означати початок реваншу в країні.

Київ повертається до старих методів роботи, пише в статті для Atlantic Council 11 травня Мелінда Гарінг - заступниця директора Євразійського центру цієї організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"4 березня світ узяв до відома, що [президент України Володимир] Зеленський звільнив більшу частину свого значною мірою гарного кабінету. Він сказав, що хоче результатів, а його перша команда їх не дала. Досить справедливо, але він замінив шанованих міністрів на недосвідчених, а прозахідних міністрів – на чиновників, які критикували міжнародні фінансові інституції", – зазначила вона.

Експертка підкреслила, що слідом Зеленський звільнив "свого чудового генерального прокурора".

Також дивіться: СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж

"Він замінив Руслана Рябошапку на Ірину Венедіктову, політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. І результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури. Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки й заблокувала участь іноземних партнерів і громадянського суспільства в перевірці прокурорів. Шанований Центр із протидії корупції заявив, що її рішення означає, що "...представники громадянського суспільства та іноземні партнери не матимуть жодного впливу на ухвалення рішень", – написала Гарінг.

Після Рябошапки президент звільнив голів податкової та митної служб, "які мають гарну репутацію на Заході за їхню чесність, порядність і компетентність", додала вона.

"7 травня Служба безпеки України несподівано відвідала квартиру 38-річного Сергія Верланова в Києві. Вони вимагали його електроніку й обшукали квартиру. Нещодавно звільненого голову Державної податкової служби звинуватили у відмиванні грошей для фінансування тероризму. СБУ нічого не виявила після своїх пошуків. Верланова несподівано звільнили 24 квітня після боротьби з корупційними схемами у сфері обігу алкоголю й тютюну, після зміни людей, які відповідають за центральний офіс податкової служби, встановлення програми ротації в регіональних офісах, придушення схем шахрайства з ПДВ та відмови від продажу посад або найму людей, які себе скомпрометували. Інакше кажучи, Верланов був якраз підходящою людиною для цієї роботи", – заявила заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council.

Цього самого дня звільнили Максима Нефьодова, голову митної служби й "відомого реформатора, який виступав за онлайн-закупівлі", нагадала Гарінг.

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"Колишній інвестиційний банкір заробляв у 10 разів більше у приватному секторі, але вперто продовжував реформи в державному секторі. Він був одним із чемпіонів української системи державних закупівель ProZorro, яка набула широкої популярності 2019 року й заощадила державі 28,2 млрд грн. Хтось змусив Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування проти Нефьодова, яке він назвав нісенітницею", – зазначила вона.

Усі ці українські реформатори прийшли на посади різними шляхами, але їх об'єднує одне: за словами антикорупційних активістів, Верланов, Нефьодов і Рябошапка відрізали корупційні грошові потоки, а подальші кримінальні обвинувачення є відплатою.

"Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун, яка чудово виконувала обов'язки в.о. міністра охорони здоров'я і спробувала переглянути хитку систему охорони здоров'я України. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, більше ніж здивувало б Вашингтон і Європу", – підкреслила Гарінг.

Вона вважає, що в Україні починається реванш, а державна служба, медичні, антикорупційні та фіскальні реформи наразі під загрозою.

"Минулого тижня міністр економіки Ігор Петрашко розкритикував українську систему закупівель ProZorro, що вже призвело до критики двох найкращих організацій громадянського суспільства в Україні. Ножі з усіх боків політичного спектру протягом кількох місяців було спрямовано на Артема Ситника, голову Національного антикорупційного бюро України. Законопроєкт про його усунення зареєстрували, його попередньо схвалив відповідний парламентський комітет (що було б можливим лише за умови попереднього погодження з офісом Зеленського). Боротьба триває, вона далека від завершення", – вважає авторка публікації.

Вона переконана, що Захід має чітко висловитися щодо цих процесів і спостерігати за позицією Києва.

Автор: 

Нефьодов Максим (383) Рябошапка Руслан (441) Верланов Сергій (153) Atlantic Council (17)


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Топ коментарі
+21
Ви всі побачили сьогодні марення гражданіна Костюка, ну я не здивований хто воно таке....
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4320
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12.05.2020 16:10 Відповісти
+17
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2722
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12.05.2020 16:11 Відповісти
+12
Американцы сделали зеленожопому намек.
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12.05.2020 16:10 Відповісти
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Благодаря "карантину" мы поняли, что у власти "хорошо адаптированные сволочи" (с) Макаренко.Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5543
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12.05.2020 16:09 Відповісти
Американцы сделали зеленожопому намек.
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12.05.2020 16:10 Відповісти
The Atlantic Council, which is funded by Burisma, the Ukraine natural gas company at the center of the scandal involving Joe and Hunter Biden, had among its membership a staffer who works for Rep. Adam Schiff, a report said.

Ага))
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12.05.2020 16:32 Відповісти
"Єслі еті рєформи нєльзя намазать на хлєб ілі положить в карман - ето нє рєформи а іздіватєльство над нородом!" (с) Мудрий Нарід.
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12.05.2020 16:10 Відповісти
Ви всі побачили сьогодні марення гражданіна Костюка, ну я не здивований хто воно таке....
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4320
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12.05.2020 16:10 Відповісти
Байки Митяя прикольные
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12.05.2020 16:14 Відповісти
большего убожества в жизни не видел
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12.05.2020 17:04 Відповісти
фахівець ...
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12.05.2020 16:14 Відповісти
Ну так...тренд зараз такий.Мода.Тенденція...
Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5879

Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5303
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12.05.2020 18:15 Відповісти
От тому й будуть горндони нам поклонських впарювати.
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12.05.2020 18:17 Відповісти
а шо це х"йлопські ЗЕлеботи мовчать? не видали ще нові методички?
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12.05.2020 16:11 Відповісти
єдине що їм дають то це рецепти коли їм приймати ліки
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12.05.2020 16:14 Відповісти
Саме ******* денно і нощно поливали брудом тут Верланова, Нефьодова та Рябошапку. Ви вже встигли швиденько перевзутися в стрибку, Сашко? Вище названі персонажі вже вас влаштовують? Чи ваша точка зору, як флюгер?
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12.05.2020 16:40 Відповісти
ти висунув мені претензії, ану скажи мені де я поливаю тут Верланова, Нефьодова та Рябошапку? то яка моя точка зору ??????? А вона одна- зелені це гандони використані.
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12.05.2020 16:54 Відповісти
Сашко, експерт пише, що ці хлопці "користуються хорошою репутацією на Заході". Ти вважаєш, що на Заході дурніші за тебе та інших **********?
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12.05.2020 17:06 Відповісти
А ти думаєш що я дурніший за цих експертів? Одне тобі скажу, позитивних результатів їхньої роботи як і *********** малороса я не бачу, покажеш?
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12.05.2020 17:09 Відповісти
Мені підходить те, що нарешті закрили гральні точки по всій Україні. Причому закрили за три місяці. Петро і його команда не могли цього зробити на протязі п'яти років. Потім повернення полонених, яких не міг чи не хотів обмінювати Петро. Нарешті, прийняття Закону про Землю. Це є досягнення зеленої влади, які мене цілком влаштовують. Тебе ні?
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12.05.2020 17:17 Відповісти
ні,ні одна. сплошний блеф.
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12.05.2020 17:20 Відповісти
Помо-о-лимося Зраді Святій, браття мої дорогі!
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12.05.2020 17:38 Відповісти
дивись лоба не розбий!
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Дорогі браття во Зраді, рідненькі *********, будьмо уважні!
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12.05.2020 17:50 Відповісти
та не брат ти мені гражданін зєбіл малороський
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12.05.2020 17:55 Відповісти
Якщо чесно, мені теж не дуже приємно мати в співгромадянах 4% прошарок соєвої зрадоти, які сіють ворожнечу, ненависть і розбрат, які працюють сумісно с Лахтою і які готові на все, лиш би повернути у владу політичний труп свого соєвого ідола. Не приємно, але приходиться з такими знавіснілими придурками в одній країні жити. Достатньо відверто?
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12.05.2020 18:07 Відповісти
Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2722
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12.05.2020 16:11 Відповісти
Собаки лают,а караван идёт.Хороший человек-это не профессия.Лично я не возражаю,что они хорошие люди.Если новые будут красть,Миша Ткач обязательно выследит!.Вместе с Бигусом и другими,абсолютно правдивыми журналистами.Они теорий заговора не знают.
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12.05.2020 16:13 Відповісти
Да Вы, батенька, "фантазёр", похлеще Хлестакова с Бендером... "Абсолютно правдивый журналист..."!!! Это же надо до такого додуматься!!! Да легче найти "сухую воду", чем журналиста с подобными характеристиками... Они от "простигосподи" отличаются лишь тем, что те продают тело, а журналисты - "перо", совесть и душу... Уж поверьте - в своё время в этой среде повращался, поэтому, знаю...
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12.05.2020 17:20 Відповісти
Ткач Бигус Кутепов, вы бы еще Шария туда же записали. Хотя бы раз они все снимали джинсу и брали деньги, чтобы нас обмануть
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12.05.2020 17:28 Відповісти
Ай-яй-яй, это шо ж деется-то.
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12.05.2020 16:13 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDz3ybe4zcy5BAa4LHqMRf5X3r0Ze55Cy2M2oxd6z2vUAWz1LzK2OmpKfw77NOJWVD6qxf_VLwzLj-_&hc_ref=ARStAeS2qP5kAe_AUUF7D68_46fdJcdvCRDQnx6eeMGjerMeHWRzb9FXduaBaZfRZA0&fref=nf Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 44 хв ·

Давайте я вам расскажу, как это работает. Сам персонаж нас не интересует. Его двумя абзацами блестяще охарактеризовал https://www.facebook.com/kazarin.pavel?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNMKD8uXXx3kZPSxVnl3MpjbcM7KfRbeeDIsjeIJQTurUkIHWom9AkBJGjho_V_3jFIvsusv7K_YIL&fref=mentions Павел Казарин - извини, Паш, я это украду:
"Дмитрий Гордон - это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант - это нравиться гостям. В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился.
В нем нет никакой самостоятельной ценности...https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2537402283026656 Читати далі
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12.05.2020 16:14 Відповісти
Подвинули бесполезных соросят, которые создавали имитацию реформ как и последние 5 лет - и тут же желтушная заказуха с типичными лозунгами пошла в СМИ.
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12.05.2020 16:14 Відповісти
троллятина ЗЕбилковатая
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12.05.2020 16:15 Відповісти
У нас рулят и рулили последний год не соросята, а зеленое тупое тело с абсолютной властью в стране. Ему и отвечать за всю ту задницу за окном.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
До Соросят був маріонетка Ротшильда Порошенко. Ротшильди доречі конфліктують з Шварцом, вже років з 10 після банкрутства Лехмана.
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12.05.2020 16:33 Відповісти
Владік,обов"язково вдягай шапочку з фольги....
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12.05.2020 16:58 Відповісти
The Atlantic Council тесно связан с Буризмой, конечно же. В принципе, одного только этого факта достаточно))
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12.05.2020 16:34 Відповісти
Чем хуже бред - тем лучше для Цензора...
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12.05.2020 16:21 Відповісти
Які реформи???!!! Про що вони говорять?!
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12.05.2020 16:21 Відповісти
Тебе не понять...

Зеленую мразь хвалят только московиты, там все понятно...
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12.05.2020 16:38 Відповісти
Послухаємо, що казатиме про Верланова, та Нефьодова наступна влада США. Трамповим хлопцям аж ніяк не з руки сказати щось погане про своїх протеже. Вибори, понімаєш....
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12.05.2020 16:22 Відповісти
Как на счет протеже Зеленского?

Конечно, авторитет )(ула неоспорим...
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12.05.2020 16:40 Відповісти
Гордон издавал газетку Бульвар Гордона.Его задача -подать информацию,а наша задача сделать выводы.Каждый свои.О Поклонскую никто не точит зубы .Все кинулись рвать Гордона. А Гордон затянул в Бульвар Поклонскую.Честь ему и слава,Он ведь её не в правительственный курьер затянул,и не в Цензор нет!
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12.05.2020 16:25 Відповісти
Ничего вы не понимаете! Западу, видите ли, не нравятся увольнения в Украине! Зато они нравятся, да ещё как, на Востоке! А это для the гораздо важнее. Солнце то встает на востоке, на западе оно садится. Вдруг отключит солнце сосед (он такой!), что тогда будет? Темноты маленький the очень боится. Вот и вся недолга!
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12.05.2020 16:31 Відповісти
Спасибо Джордж!
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/thank-you-george/

Спасибо!))
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12.05.2020 16:31 Відповісти
Не брешите! Началом реванша был Пётр. Ибо он всегда впереди. Потом Таня. Затем банкет Вятровича Причём каждый следующий утверждает , что перед ним был фальстарт реванша, а начало именно он. Нас впереди ещё ожидает большая драчка за звание первой жертвы политических репрессий.Думали так просто? Раз и какая- то рябая шапка герой? Отвали! Тут люди в очереди по несколько лет стоят.
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12.05.2020 16:31 Відповісти
Зелёным пукнул. И вонючим.
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12.05.2020 16:38 Відповісти
Мне ничего не стоило, а тебе приятно)
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12.05.2020 16:41 Відповісти
"73%", вы - соучастники.
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12.05.2020 16:37 Відповісти
******** не угодишь. Когда Нефьодов, Верланов и Рябошапка были на должностях, то ********* орали тут "Зрада, зрада" и поливали их грязью. Когда же тех от должности отстранили, то пукан ********** взорвался новой, ещё более потужной Зрадой...
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12.05.2020 16:45 Відповісти
я тебе поясню на примере. авось поймешь. вот представь - ты бухаешь. все вокруг тебе говоряд "харибда ты урод, хватит, это плохо". ты долго всем портишь нервы потом раз - завязал. и.... начал колоться герычем. Все вокруг тихо охреневают и говорят "**** лучше бы ты бухал".
так понятно, не?
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12.05.2020 17:56 Відповісти
Ну ок. Свинарчуки по сравнению с Шапкокрадом и его командой "крепких хозяйственников " - это алконавство или наркомания? Или всё зависит от точки сидения и угла зрения?
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12.05.2020 18:02 Відповісти
значит не дошло. не удивлен. у тебя в башке только резинка между ушей.дебил это навсегда.
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12.05.2020 18:26 Відповісти
Если мы уже вступили в подобный обмен любезностями, то смею предположить, что та единственная извилина, которая в твоей голове, явно образовалась от ношения мусорской фуражки.
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12.05.2020 18:32 Відповісти
предполагай. я не против. что тебе еще остается в этой жизни? только предполагать что все вокруг тебя такие же тупые как ты
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12.05.2020 18:39 Відповісти
Фуражки так и не досталось тебе? Были обоснованные опасения, что ты её обязательно пропьёшь?
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12.05.2020 18:45 Відповісти
Хорошей репутацией на западе, а ты с........ а жил бы на 2000грн пенсии?
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12.05.2020 16:52 Відповісти
Вова слился 4 марта. Послевал всех своих в угоду своих старых друзей. Миша - пожалуй его последний шанс. Сольет его- можна уходить. Нечего сидеть до конца срока
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12.05.2020 16:56 Відповісти
Atlantic Council заявив про "начало реванша в стране". Серйозна заява, яка не пройде непоміченою на Заході.
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12.05.2020 17:04 Відповісти
Браво Бубочка Оманская заработал похвалы
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12.05.2020 17:09 Відповісти
О каких реформах идет речь. Если это дерьмо, что устроили эти паразыты и есть реформы, то это просто кормушка для этих паскудных ахтивистов-международников.
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12.05.2020 17:15 Відповісти
ТОбто старі нічого не робили,"не дали результату" - але зато були "уважаємиє люді"..Ким уважаємиє?..за що уважаємиє?..І потім - реванш чого?..кого?..Якщо експерт,написавший оцю статтю теж "уважаємий " чєл то відразу мусив і відповіді дати для нашого бидла,яке то все хаває...Але тут відповіді такі будуть,що навіть бидло задумається...і знову "нєт рєзультата"...
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12.05.2020 17:33 Відповісти
Реванш почався ще під час виборів. І це, мабуть, влаштовує біьшість українців, бо вони і досі підтримують зеленського.
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12.05.2020 18:10 Відповісти
Може я що пропустив,але про які реформи мова ?Зєля навіть не обіцяв ніяких реформ.
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12.05.2020 18:34 Відповісти
Не переживайте, вот новоиспеченный гениальный рехварматор в турборежиме все разрулит, реформы попрут фонтаном, будет вам рай в отдельно взятой стране.
Так ведь, свидетели секты сааки?
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12.05.2020 19:17 Відповісти
"он заменил уважаемых министров на неопытных" Это кто из уважаемых был опытным ?
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12.05.2020 19:41 Відповісти
 
 