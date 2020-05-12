Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council

Недавні звільнення в Україні голів податкової та митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова, а також генпрокурора Руслана Рябошапки і кількох міністрів, які мають гарну репутацію на Заході, можуть означати початок реваншу в країні.

Київ повертається до старих методів роботи, пише в статті для Atlantic Council 11 травня Мелінда Гарінг - заступниця директора Євразійського центру цієї організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"4 березня світ узяв до відома, що [президент України Володимир] Зеленський звільнив більшу частину свого значною мірою гарного кабінету. Він сказав, що хоче результатів, а його перша команда їх не дала. Досить справедливо, але він замінив шанованих міністрів на недосвідчених, а прозахідних міністрів – на чиновників, які критикували міжнародні фінансові інституції", – зазначила вона.



Експертка підкреслила, що слідом Зеленський звільнив "свого чудового генерального прокурора".

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"Він замінив Руслана Рябошапку на Ірину Венедіктову, політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. І результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури. Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки й заблокувала участь іноземних партнерів і громадянського суспільства в перевірці прокурорів. Шанований Центр із протидії корупції заявив, що її рішення означає, що "...представники громадянського суспільства та іноземні партнери не матимуть жодного впливу на ухвалення рішень", – написала Гарінг.



Після Рябошапки президент звільнив голів податкової та митної служб, "які мають гарну репутацію на Заході за їхню чесність, порядність і компетентність", додала вона.



"7 травня Служба безпеки України несподівано відвідала квартиру 38-річного Сергія Верланова в Києві. Вони вимагали його електроніку й обшукали квартиру. Нещодавно звільненого голову Державної податкової служби звинуватили у відмиванні грошей для фінансування тероризму. СБУ нічого не виявила після своїх пошуків. Верланова несподівано звільнили 24 квітня після боротьби з корупційними схемами у сфері обігу алкоголю й тютюну, після зміни людей, які відповідають за центральний офіс податкової служби, встановлення програми ротації в регіональних офісах, придушення схем шахрайства з ПДВ та відмови від продажу посад або найму людей, які себе скомпрометували. Інакше кажучи, Верланов був якраз підходящою людиною для цієї роботи", – заявила заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council.



Цього самого дня звільнили Максима Нефьодова, голову митної служби й "відомого реформатора, який виступав за онлайн-закупівлі", нагадала Гарінг.

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"Колишній інвестиційний банкір заробляв у 10 разів більше у приватному секторі, але вперто продовжував реформи в державному секторі. Він був одним із чемпіонів української системи державних закупівель ProZorro, яка набула широкої популярності 2019 року й заощадила державі 28,2 млрд грн. Хтось змусив Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування проти Нефьодова, яке він назвав нісенітницею", – зазначила вона.



Усі ці українські реформатори прийшли на посади різними шляхами, але їх об'єднує одне: за словами антикорупційних активістів, Верланов, Нефьодов і Рябошапка відрізали корупційні грошові потоки, а подальші кримінальні обвинувачення є відплатою.



"Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун, яка чудово виконувала обов'язки в.о. міністра охорони здоров'я і спробувала переглянути хитку систему охорони здоров'я України. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, більше ніж здивувало б Вашингтон і Європу", – підкреслила Гарінг.



Вона вважає, що в Україні починається реванш, а державна служба, медичні, антикорупційні та фіскальні реформи наразі під загрозою.



"Минулого тижня міністр економіки Ігор Петрашко розкритикував українську систему закупівель ProZorro, що вже призвело до критики двох найкращих організацій громадянського суспільства в Україні. Ножі з усіх боків політичного спектру протягом кількох місяців було спрямовано на Артема Ситника, голову Національного антикорупційного бюро України. Законопроєкт про його усунення зареєстрували, його попередньо схвалив відповідний парламентський комітет (що було б можливим лише за умови попереднього погодження з офісом Зеленського). Боротьба триває, вона далека від завершення", – вважає авторка публікації.



Вона переконана, що Захід має чітко висловитися щодо цих процесів і спостерігати за позицією Києва.