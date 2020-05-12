В Беларуси за сутки почти тысяча инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших - 24 873 человека, - Минздрав РБ

В Беларуси, по состоянию на 12 мая, зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

Прирост за последние сутки составил 967 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

"По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно