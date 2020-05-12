В Беларуси за сутки почти тысяча инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших - 24 873 человека, - Минздрав РБ
В Беларуси, по состоянию на 12 мая, зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
Прирост за последние сутки составил 967 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.
"По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве.
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Василий Ключевский.
.....почитай внимательно https://charter97.org/ru/news/2020/5/12/376164/ беларуский "Цензор" , а не дутую пургу из "ЗомбаСкрыни"....
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