Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом"
12 мая 2020 года в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключен от энергосети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
В связи с балансовыми ограничениями НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности.
За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 217 МВт. Действуют балансовые ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
За минувшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 53,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца ‒ 646,3 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 501,9 млн кВт-ч электроэнергии.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
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Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Ну то подякуй переможному безальтернативцю!
І повітря буде чистіше
По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.
В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.
Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.
Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.
"По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб российской федерации", - говорится в заявлении Москаля. Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО "Юнайтед Энерджи". Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.
По словам нардепа от фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Слуги народа" и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.
вот что означает проголосовать бездумно говоря хуже всё равно не будет
как минимум тысячи людей сейчас потеряют работу и подорожает электроэнергия для всех