Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети и переведен в "горячий резерв", - "Энергоатом"

12 мая 2020 года в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключен от энергосети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

В связи с балансовыми ограничениями НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 217 МВт. Действуют балансовые ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За минувшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 53,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца ‒ 646,3 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 501,9 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

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