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ВОЗ заявила о "потенциально положительных данных" в терапии COVID-19

ВОЗ заявила о

Всемирная организация здравоохранения заявила, что некоторые методы лечения, по всей вероятности, ограничивают степень тяжести или продолжительность болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на очень ранних стадиях исследования и, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность болезни, но у нас нет ничего, что может убить или остановить вирус", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге.

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По ее словам, ВОЗ сосредоточена на детальном исследовании четырех или пяти наиболее перспективных методов лечения COVID-19, не указав названия исследуемых препаратов.

"У нас действительно есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что мы можем выбрать это лечение вместо другого", — сказала представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что не стоит возлагать надежды на вакцину, подчеркнув, что коронавирусы являются "очень коварными вирусами", от которых "трудно разработать вакцины".

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Автор: 

ВОЗ (770) коронавирус (19923)


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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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12.05.2020 17:40 Відповісти
А взагалі на мою думку дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюють.
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12.05.2020 17:41 Відповісти
А значить пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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12.05.2020 17:41 Відповісти
По ее словам, ВОЗ сосредоточена на исследовании наиболее перспективных методов лечения COVID-19, не указав названия исследуемых препаратов.

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Це означає, що ніяких препаратів немає а ВОЗ вішає лапшу на вуха, щоб оправдати своє існування. Ця організація таке саме фуфло як і ОБСЄ, ООН та інші, створені з великою помпою а в результаті пшик. Я тут повністю згідний з Трампом, який сказав про ВОЗ все, що про неї думає.
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12.05.2020 17:41 Відповісти
А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі.
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12.05.2020 17:42 Відповісти
 
 