ВОЗ заявила о "потенциально положительных данных" в терапии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявила, что некоторые методы лечения, по всей вероятности, ограничивают степень тяжести или продолжительность болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на очень ранних стадиях исследования и, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность болезни, но у нас нет ничего, что может убить или остановить вирус", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге.
По ее словам, ВОЗ сосредоточена на детальном исследовании четырех или пяти наиболее перспективных методов лечения COVID-19, не указав названия исследуемых препаратов.
"У нас действительно есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что мы можем выбрать это лечение вместо другого", — сказала представитель ВОЗ.
Харрис добавила, что не стоит возлагать надежды на вакцину, подчеркнув, что коронавирусы являются "очень коварными вирусами", от которых "трудно разработать вакцины".
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Це означає, що ніяких препаратів немає а ВОЗ вішає лапшу на вуха, щоб оправдати своє існування. Ця організація таке саме фуфло як і ОБСЄ, ООН та інші, створені з великою помпою а в результаті пшик. Я тут повністю згідний з Трампом, який сказав про ВОЗ все, що про неї думає.