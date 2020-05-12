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Вже близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги по частковому безробіттю, - Мінекономіки

Вже близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги по частковому безробіттю, - Мінекономіки

Від початку програми по частковому безробіттю, 4 травня, кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги вже становить 6873.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

"Опрацювання проходить в щоденному режимі і станом на сьогодні вже прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду ‒ 3339 пакетів документів і прийом заявок активно продовжується", - зазначається в повідомленні.

За словами очільника відомства Ігоря Петрашка, з кожним днем кількість заяв збільшується. "Програма направлена на те, щоб допомогти малому і середньому бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця. Загалом, на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - розповів чиновник.

Зазначається, що для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску.

Вже близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги по частковому безробіттю, - Мінекономіки 01

Нагадаємо, фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у розмірі 6 млрд грн передбачена постановою КМУ від 27.04.2020 № 308. Кошти будуть спрямовані за двома напрямами: на допомогу по частковому безробіттю ‒ 4 723 млрд грн та допомогу по безробіттю у розмірі 1 277 млрд грн.

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Автор: 

бізнес (2036) карантин (18172) підприємці (625) Петрашко Ігор (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 282
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12.05.2020 16:49 Відповісти
Я пробовал для своих. Девочки сами в центре занятости неофициально сказали "Не стоит того геморроя с оформлением и получением". И неизвестно когда получите, а налоги проплатите сразу.
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12.05.2020 16:52 Відповісти
Ну о налогах соврали. Но суть передали верно. Вполне может быть что штрафы Гоструда и подоходный налог опрокинут в глубокий минус, ну и помощь потребуют вернуть.
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12.05.2020 17:13 Відповісти
И огромный ворох всяких бумаг.
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12.05.2020 17:17 Відповісти
 
 