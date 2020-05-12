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Якутського шамана Габишева, який двічі йшов на Москву "виганяти" Путіна, насильно відвезли в психіатричну лікарню, - правозахисники

Якутського шамана Габишева, який двічі йшов на Москву

Якутського шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля, затримали і відвезли в психіатричну лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников.

За його словами, додому до Габишева прийшов загін ОМОНу з 20 осіб. Шамана відвезли в лікарню в наручниках і без взуття.

"Попри те, що там був адвокат, силовики на нього ніяк не реагували", - повідомив він.

Перед цим до Габишева кілька разів приходили люди, які називали себе медпрацівниками, під приводом забору біоматеріалу для тесту на коронавірус. Також приносили постанову санітарного лікаря про переміщення шамана в обсерватор. Габишев щоразу відмовлявся, посилаючись на добровільність тестування для людей, які дотримуються режиму самоізоляції.

Нагадаємо, Олександр Габишев, який називає себе якутським шаманом, ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля. Він стверджує, що Путін є породженням темних сил, з якими під силу впоратися тільки шаману.

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Автор: 

психлікарня (87) репресії (1626) шаман (8)


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Топ коментарі
+27
Вова бомжа испугался насцал лужу в кремле
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12.05.2020 17:11 Відповісти
+26
Это оскорбление чувств верующих. Какой же он сумасшедший? Чем его вера отличается от любой другой?
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12.05.2020 17:04 Відповісти
+16
Вовы они такие, пужливые.
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12.05.2020 17:19 Відповісти
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Это оскорбление чувств верующих. Какой же он сумасшедший? Чем его вера отличается от любой другой?
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12.05.2020 17:04 Відповісти
Вова бомжа испугался насцал лужу в кремле
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12.05.2020 17:11 Відповісти
Вовы они такие, пужливые.
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12.05.2020 17:19 Відповісти
Габышев - "диагноз Путина"!
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13.05.2020 15:12 Відповісти
Я сам поражаюсь. ведь у них в умом непонятном образовании, многие на одно лицоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1160179701000784&set=p.1160179701000784&type=3&av=100010262946037&eav=Afasw2hSk74mJckccGhiy7HzXbSeygUklSjhoajIDKXR0-Woios_agDuBoADtbPRD_c Якутського шамана Габишева, який двічі йшов на Москву "виганяти" Путіна, насильно відвезли в психіатричну лікарню, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8682
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12.05.2020 17:38 Відповісти
Тем что для них Пуйло Бог! И им в голову не может прийти что у кого то другое мнение. Жаль шамана теперь его обколет и сделают по настоящему психом.Скотская страна скотское отношение к людям. Кто тянет нас туда надо самих тоже на дурку отправлять Жопоблоки и всякую нечисть.
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12.05.2020 18:24 Відповісти
кочегар следующий
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12.05.2020 17:05 Відповісти
Ну теперь ему достанется от карательной психиатрии - советского наследия.
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12.05.2020 17:05 Відповісти
Ідеально підійде на "роль" Бромдена
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12.05.2020 19:57 Відповісти
На хрена он в Москву попёр? Шаманил бы из тайги. Или оттуда не добивает?
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12.05.2020 17:05 Відповісти
Народ нужно было собирать по городам иивесям,обряд изгнания демона заключался ,в групповом изнасиловании в.в.демона
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12.05.2020 17:07 Відповісти
Читайте предыдущую историю Габышева. И последователи у него были и есть и собирались с ним идти.И следили за ним.Он всё равно ушёл. Спохватились,привлекли авиацию .И в прошлый поймали его благодаря тому,что дорога там пустая и с вертолёта его засекли на полпути.
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12.05.2020 17:55 Відповісти
А без вертолёта он невидимка?
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12.05.2020 19:05 Відповісти
Деревья блокируют.
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12.05.2020 18:41 Відповісти
Добивает!
Видешь, он только начал путь, а ***** уже выгнали с кремля!
В бункере сидит где-то
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12.05.2020 18:52 Відповісти
Демон оказался сильней шамана
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12.05.2020 17:06 Відповісти
Это временно. Надо будет этого демона загнать в тушу свиньи и сбросить с обрыва. Если не ошибаюсь, Христос такие вещи проделывал.
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12.05.2020 17:10 Відповісти
В наше время Исуса Иосифовича закрыли бы в психушку просто моментально. Причем не только на московии - вообще везде.
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Вполне возможно.
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12.05.2020 17:52 Відповісти
****** сцыт шамана, зелупа сцыт двух подвыпивших телок в ютюбе..... тенденция, однако
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12.05.2020 17:07 Відповісти
Ну, попросит убежища политического и дело в шляпе! Для чего вся каша и варилась....
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12.05.2020 17:07 Відповісти
А Дмитрий Песков заразился КоронвиRUSом БеднаяРАБссия главный Геббельс в Дурке...
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Здесь чувак точно б пригодился - изгонял бы с крыш нечистую силу
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Здесь это в Москве?
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12.05.2020 17:10 Відповісти
По крышал шастал Сракашвили Карлсонь
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12.05.2020 17:12 Відповісти
Карлсон это твой путин😁
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12.05.2020 17:14 Відповісти
В СССРе дохлом 200 миллионов были в ПСИХУШКЕ и ничего выжили,дали поколение ДУРАКОВ...
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12.05.2020 17:10 Відповісти
Божевільня, це єдине місце на Росії, де порядна та розумна людина може відчувати себе безпечно.
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12.05.2020 17:10 Відповісти
Щось подібне було написано в "Мастєрє і Маргарітє".
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12.05.2020 17:12 Відповісти
Вот это чисто по-советски!
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12.05.2020 17:12 Відповісти
Фиговый он прорицатель, если его на дурку забрали. Надо ему идти Зеленского выгонять, в Украине психбольницы закрывают.
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12.05.2020 17:13 Відповісти
На полном серьёзе надо ткнуть орду носом в лайно в ООН сразу по нескольким вопросам.О применении репрессивной психиатрии ,как при савке,о преследовании малых народов ,и о преследовании религиозных культов.Сделать это должна именно Украина с высокой трибуны и требовать санкций.Нужно бить всегда и бить первым.А не утираться после очередного ядовитого плевка орды!
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12.05.2020 17:14 Відповісти
А давайте его обменяем и включим в ТКГ !
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12.05.2020 17:14 Відповісти
Шаман нормальный в психбольнице рф
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12.05.2020 17:15 Відповісти
а ведь будет выгонять, до тех пор, пока не выгонит
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12.05.2020 17:19 Відповісти
НА РАБссии 140 миллионов долбодятлов паБЕДАсБессившихся...
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12.05.2020 17:19 Відповісти
***** побриться помыться одеться в чистое и ждать.Письков фсе👎
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12.05.2020 17:21 Відповісти
Бздиловат, однако, кремлевский недомерок!
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12.05.2020 17:21 Відповісти
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков (с)
Он ё..нутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли (с)

Не того повязали санитары, ой не того.
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12.05.2020 17:25 Відповісти
Не все шаманы добиваются успеха в москве. Но Сергей Кужугетович смог.
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12.05.2020 17:26 Відповісти
Фуйло злякалось. Сильно
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12.05.2020 17:32 Відповісти
Давеча шаман сделал прогноз что через 2 месяца в мордоре каждый сам станет себе хозяином- видно за то и повязали. Посмотрим, недолго осталось.
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12.05.2020 17:40 Відповісти
Не станут. У кацапов в крови быть крепостными и барину принадлежать. Другой жизни они не представляют.
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12.05.2020 17:58 Відповісти
Повстання "Жовтих повязок" тоже було ініційоване шаманами-даосами як реакція на топкорупцуію євнухів в офісі імператора, а також імператор теж ну дуже барижив і зажрався. Тому не дивно, що гебня злякалась шамана. Хоч Ульянов і триндів - мовляв селяни не можуть самоорганізуватись для повстання, однак чомусь в Азії вони можуть і можуть добре самоорганізуватись, да так що імперії тріщать по швам.
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12.05.2020 17:50 Відповісти
Мда....результат как и ожидалось.
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12.05.2020 17:57 Відповісти
Он станет новым лениным в раше . В этой стране никогда ничего хорошего не будет .
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12.05.2020 18:06 Відповісти
зеленский нашёл себе достойного друга кремлядского ...
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12.05.2020 18:42 Відповісти
Отак домінус Хома теж з відьмаками і Вієм боровся. Та не домалював коло крейдою до кінця і згинув... І от думаю, це ж яким треба бути сцикуном, щоб цілий полк озброєних педиків кинути на якогось там шамана ! І я впевнений, що і ху№ла є штатні свої відьми, знахарі, ворожки ... Це ж яке воно сцикливе !... Може відьми вуду його доконають ? Їм не треба для цього на мацкву їхати. Вони якби -- "дальняя артилерия". Я навіть сам зараз зліплю ляльку з туалетного паперу, підпишу -- "*****", і понатикаю голок !!! А раптом і подіє ?..
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12.05.2020 18:53 Відповісти
Алексашка все равно доконает ********* *************.
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12.05.2020 18:54 Відповісти
Если отбросить понятие рашка агрессор, а зреть в корень то абсолютно правильное решение...
И тут на месте надо действовать аналогично по отношению к ватникам, дидоваевалам иным вАсстанвителям ссср...карательная психиатрия для их биомассы самое то...а вот для кукловодов снайперская пуля тоже очень и очень хорошо, чтобы некому было откупаться в олаченных кацапскими адвокатами судах
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12.05.2020 20:04 Відповісти
Пуйло таке ж сцикло як і бубочка...
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12.05.2020 20:40 Відповісти
Они так настойчиво не пускают его в Москву.. Вам не кажется что они что то знают и очень боятся???!!@ Может парень и правда способный?!
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12.05.2020 20:51 Відповісти
Ох зря они шамана трогают! Первый раз попробывали - нефть "в жопе", "корона", )(уйло в бункере.
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12.05.2020 22:37 Відповісти
Единственный на россии свободный человек этот шаман. Остальные холопы
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12.05.2020 22:59 Відповісти
 
 