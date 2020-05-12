Якутського шамана Габишева, який двічі йшов на Москву "виганяти" Путіна, насильно відвезли в психіатричну лікарню, - правозахисники
Якутського шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля, затримали і відвезли в психіатричну лікарню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников.
За його словами, додому до Габишева прийшов загін ОМОНу з 20 осіб. Шамана відвезли в лікарню в наручниках і без взуття.
"Попри те, що там був адвокат, силовики на нього ніяк не реагували", - повідомив він.
Перед цим до Габишева кілька разів приходили люди, які називали себе медпрацівниками, під приводом забору біоматеріалу для тесту на коронавірус. Також приносили постанову санітарного лікаря про переміщення шамана в обсерватор. Габишев щоразу відмовлявся, посилаючись на добровільність тестування для людей, які дотримуються режиму самоізоляції.
Нагадаємо, Олександр Габишев, який називає себе якутським шаманом, ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля. Він стверджує, що Путін є породженням темних сил, з якими під силу впоратися тільки шаману.
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Видешь, он только начал путь, а ***** уже выгнали с кремля!
В бункере сидит где-то
Он ё..нутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли (с)
Не того повязали санитары, ой не того.
И тут на месте надо действовать аналогично по отношению к ватникам, дидоваевалам иным вАсстанвителям ссср...карательная психиатрия для их биомассы самое то...а вот для кукловодов снайперская пуля тоже очень и очень хорошо, чтобы некому было откупаться в олаченных кацапскими адвокатами судах