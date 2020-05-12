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Новини Убийство Шеремета
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Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов

Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая отклонила ходатайство адвокатов военнослужащего и музыканта Андрей Антоненко (Riffmaster), подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, относительно изменения меры пресечения.

Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрей Антоненко об изменении меры пресечения", – написал он.

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По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.

Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов 01

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

арест (2523) юстиция (732) Маслов Леонид (56) Антоненко Андрей (252)


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Топ коментарі
+6
А портнов,рабинович,новинский,мураев и прочий прокацапский ватный мусор может спокойно показывать нашему "суду" ж@пу в окно. Опять Украина вошла в черную дыру безвременья в своём развитии благодаря 73% долбо@бов.
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12.05.2020 17:27
+4
Ци лише свідчення того, що Андрій, порядна людина і патріот. Сепарню, кацапів і вбивць, портнівські судді випускають
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12.05.2020 17:31
+2
Затягують справу ...Думают народ презабуде .
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12.05.2020 17:17
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В ООН жаловаться некому,а надо.Никак всех шайтанов не переловят.
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12.05.2020 17:16 Відповісти
Так пожалуйся.
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12.05.2020 17:22 Відповісти
Затягують справу ...Думают народ презабуде .
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12.05.2020 17:17 Відповісти
ну насколько помню свыше 6 месяцев следствие не может тянуться и придётся в суд передавать . а там таки могут и годами тянуть .
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12.05.2020 18:10 Відповісти
А портнов,рабинович,новинский,мураев и прочий прокацапский ватный мусор может спокойно показывать нашему "суду" ж@пу в окно. Опять Украина вошла в черную дыру безвременья в своём развитии благодаря 73% долбо@бов.
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12.05.2020 17:27 Відповісти
Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 8088
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12.05.2020 17:33 Відповісти
И что теперь? Ты хочешь сказать что зея большее дерьмо чем пэтя или наоборот? Кто-то из них ведь должен быть лучше. Лично для меня спустя год клоунады и бардака очевидно кто.
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12.05.2020 18:07 Відповісти
Ци лише свідчення того, що Андрій, порядна людина і патріот. Сепарню, кацапів і вбивць, портнівські судді випускають
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12.05.2020 17:31 Відповісти
Из-за какого-то журналюги должен страдать поэт, герой Украины.
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12.05.2020 17:31 Відповісти
Що ти телепню мелеш? Журналюга це з великої букви журналіст. Тчі хто його замовив і вбив, рано чи пізно будуть в тюрмі. Але це не твоїмосковитські справи....
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12.05.2020 17:33 Відповісти
Вони що? Офігіли? Не можуть зробити експертизу в різниці на 20 см. Не можуть найти будь-які докази!!!!
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12.05.2020 17:31 Відповісти
Это очень "сложная и длительная" экспертиза как и само дело. Будут "тянуть" до последнего.
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12.05.2020 17:51 Відповісти
эт точно.
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12.05.2020 18:01 Відповісти
зеленский охметовская гнида
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12.05.2020 20:13 Відповісти
 
 