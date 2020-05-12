Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов
Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая отклонила ходатайство адвокатов военнослужащего и музыканта Андрей Антоненко (Riffmaster), подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, относительно изменения меры пресечения.
Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрей Антоненко об изменении меры пресечения", – написал он.
По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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