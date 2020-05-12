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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський обговорив з главами ОДА виплату надбавок лікарям і доручив вирішити проблеми з цим найближчими днями, - ОП

Зеленський обговорив з главами ОДА виплату надбавок лікарям і доручив вирішити проблеми з цим найближчими днями, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зокрема, йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Тож багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров’я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ.

"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", – зазначив Зеленський.

Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже у найближчі дні.

"Через бюрократичну тяганину ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного та готові співпрацювати для вирішення цього питання", – звернувся Денис Шмигаль до голів ОДА.

Читайте також: Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року

Автор: 

виплати (1080) Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) лікарі (1290) НСЗУ (314) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вермішель дуже корисна.
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12.05.2020 17:20 Відповісти
+5
я бы сказал: штопаный фантаст!
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12.05.2020 17:25 Відповісти
+5
Надбавки должны ...

Медики должны ...

Медицина должна ...

Люди должны....

Экономика должна ...

Тарифы должны ....

"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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12.05.2020 17:25 Відповісти
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Зеленский Гандон (конечно же имею ввиду писателя-фантаста).
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12.05.2020 17:18 Відповісти
я бы сказал: штопаный фантаст!
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12.05.2020 17:25 Відповісти
Вермішель дуже корисна.
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12.05.2020 17:20 Відповісти
В стране президент болен коронопсихозом. Мэр Киева тоже. Страна летит в п.зду
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12.05.2020 17:22 Відповісти
Ключевое слово, запомните, БЛИЖАЙЖИЕ дни!
Даже смотреть не надо. Невыполнимо
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12.05.2020 17:31 Відповісти
******* нашого преЗЕдента.....ніби хороша ж справа
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12.05.2020 17:22 Відповісти
И с переду любят, и с заду... Ох как любят...
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12.05.2020 17:24 Відповісти
Зеленский - гетеросексуальный гомосапиенс
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12.05.2020 17:26 Відповісти
Надбавки, раз-два, заплатитесь!
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12.05.2020 17:23 Відповісти
Надбавки должны ...

Медики должны ...

Медицина должна ...

Люди должны....

Экономика должна ...

Тарифы должны ....

"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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12.05.2020 17:25 Відповісти
"Из-за бюрократических тяжб мы потратили время ...."

А с кем тяжбы были ?

С самими собой из-за своего же незнания своей работы ?
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12.05.2020 17:23 Відповісти
Просто губернатор-парикмахер подумал, что деньги предназначались парикмахерам
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12.05.2020 17:27 Відповісти
Зеленський обговорив з главами ОДА виплату надбавок лікарям і доручив вирішити проблеми з цим найближчими днями, - ОП - Цензор.НЕТ 6007
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12.05.2020 17:33 Відповісти
3***** 3 недели назад: лучшая благодарность врачам - это реальная 300% доплата, страхование и полное обеспечение защитным средствами. Поблагодарили ушлепки. С деньгами *******, защитные средства продали, врачи от "благодарности" мрут как мухи.
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12.05.2020 17:25 Відповісти
а это не ваше дело - понятно)))
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12.05.2020 17:26 Відповісти
За поребриком получишь медальку.
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12.05.2020 17:28 Відповісти
карантин уже снимают - о воно даже деньги обещенные дать не может - пародия - одни словом
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12.05.2020 17:28 Відповісти
зеля, чючело квартальное, ты кроме как пиариться на вирусе, что делаешь? ну там реформы какие, или с коррупцией может борешься? #блан сраный.
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12.05.2020 17:29 Відповісти
неправильные деньги... не хотят ни за кем ходить
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Что это зелёное чмо там кудахчет? На него уже давно все забили.
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12.05.2020 17:32 Відповісти
Учителя странно смотрят на медиков.
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Слуга народа борется со Слугой нарлда, чтобы выполнить обещание, данное Слугой народа.
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12.05.2020 17:45 Відповісти
Вот оно чё! Оказалось, что нет законных оснований для выплаты надбавок, а без законных оснований 300% надбавки - это просто хотелки то ли президента, то ли премьера.
Так, что, медики, ждите, пока будет принят соответствующий закон, если будет.
И не известно, будет ли проголосована такая огромная надбавка в 300%. Это ведь надо теперь выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного. Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность есть надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Да так как дали надбавку,можно и про 500%говорить.а насчёт что 300 это много так их не кто за язык не тянул.
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12.05.2020 18:58 Відповісти
Клоунизм- как высшая стадия дебилизма! Ребята, вам бы в Китай- руководить выращиванием коронавирусов. Гарантированно, ни один бы не уродился! А руководить государством вам еще рановато.
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12.05.2020 20:01 Відповісти
Юля Миндель повідомляє ! Зеленський перед паскою провів чергову ...... ту нараду з питань виплати медикам 300% доплати і строго побіцяв що до кінця 2021 року всім ,всім виплатять !!!
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12.05.2020 21:13 Відповісти
 
 