Зеленський обговорив з главами ОДА виплату надбавок лікарям і доручив вирішити проблеми з цим найближчими днями, - ОП
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зокрема, йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Тож багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров’я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ.
"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", – зазначив Зеленський.
Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже у найближчі дні.
"Через бюрократичну тяганину ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного та готові співпрацювати для вирішення цього питання", – звернувся Денис Шмигаль до голів ОДА.
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Даже смотреть не надо. Невыполнимо
Медики должны ...
Медицина должна ...
Люди должны....
Экономика должна ...
Тарифы должны ....
"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
А с кем тяжбы были ?
С самими собой из-за своего же незнания своей работы ?
Так, что, медики, ждите, пока будет принят соответствующий закон, если будет.
И не известно, будет ли проголосована такая огромная надбавка в 300%. Это ведь надо теперь выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного. Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность есть надбавки, но не 300%.