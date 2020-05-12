Суд взял под стражу троих нападавших на медцентр в Киеве

Трем задержанным за нападение на медицинский центр в Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 8 судом взяты под стражу 3 мужчин, которые совершили нападение на офис столичного медицинского центра и ограбили его работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая эти лица проникли в помещение медицинского центра на проспекте Победы в Святошинском районе Киева и, угрожая персоналу, забрали личные денежные средства и мобильные телефоны двух работниц. Злоумышленники также похитили официальные штампы и печати медцентра.

Задержали их в тот же день. Во время обыска у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

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