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У додатку "Дія" тепер можна оформити цифрову автостраховку: її зможуть бачити тільки власники автомобілів

У додатку

Мінцифри запустило цифрову автостраховку в мобільному додатку "Дія". Тепер у додатку є повний набір водійських документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram додатки.

"Ви знайдете страховку в меню картки техпаспорта. Щодо кожного документа робиться запит за номером авто в систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховка є, на документі ви побачите рожевий біжучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо немає, то жовтий - "страховий поліс недійсний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що QR-код автостраховки дозволяє звірити документ з даними в реєстрі.

Крім того, страховка відображається тільки у власників автомобілів.

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Автор: 

страхування (767) машина (35) диджиталізація (283) Дія (1152)


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Топ коментарі
+13
Коли дурачок Зеленський зі своєю бригадою кремлівських шавок запустив додаток "Дія", в мене навіть і думок не було, щоб там зареєструватися.
Ще раз. Не було ні бажання і навіть думок. Від слова "взагалі".
Третій раз. В мене не було наміру реєструватися в додатку "Дія". І не буде.
Ясень пень, тут і коняці зрозуміло, що в ту саму мить, як тільки ви заповните все, що там вимагають заповнити, всі ваші персональні данні, в ту саму мить будуть відомі не тільки всім нашим репресивним органам(правоохоронних у нас нема), а і всьому криміналітету. Також ці ваші данні будуть використані для фальсифікації виборів. І довести, що це не ви проголосували, вже буде неможливо. Ну про банківські картки, ПІН-коди, паролі в соціальних мережах, я взагалі мовчу.
Я ще хотів тиснути тоді пост про цю діджиталізовану аферу, але подумав, ну я ж не можу бути розумнішим за всіх. Якщо я це розумію, то мабуть і решта народу також. Народ же не може бути круглим ідіотом та настільки катастрофічно тупим. І не поставив пост.
А потім читаю, там зареєструвалося 100 тищ, потім 500 тищ, потім мільйон....зараз вже і не знаю скільки.
Ну що тут сказати. Можна тільки розвести руками вбік....
Що?
Що ви кажете?
Персональні данні з "Дії" вже продають в мережі?!
Отакої!
А хто ж тоді більший дурачок, Зеленський чи ті мільйони, які повірили локшині про "Дію", яку Зеленський розвішував їм по вухах, і зареєструвалися там?
Хі-хі.....😂
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12.05.2020 17:47 Відповісти
+9
Выпустите клоуна на сцену. Может он чего-нибудь посмешнее сварганит.
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12.05.2020 17:30 Відповісти
+8
То есть вы говорите, что и в Москве будет видно
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12.05.2020 17:33 Відповісти
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Выпустите клоуна на сцену. Может он чего-нибудь посмешнее сварганит.
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12.05.2020 17:30 Відповісти
А мусора ее не будут видеть?
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12.05.2020 17:32 Відповісти
То есть вы говорите, что и в Москве будет видно
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12.05.2020 17:33 Відповісти
Ага
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12.05.2020 17:35 Відповісти
сорри что не по теме и ссыль на кацапский ресурс. Отличная новость!!! https://www.interfax.ru/russia/708299 Письков заболел короной!
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12.05.2020 17:37 Відповісти
Это стильно. Если ты не заболел короной, то все таки лох, таки да...и мне не 42
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12.05.2020 17:47 Відповісти
Страховка-невидимка. Скоро будет работа-невидимка, зарплата-невидимка, хлеб-невидимка и прочее. Кроме тебя никто видит не будет.
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12.05.2020 17:38 Відповісти
Нанотехнологии на лицо
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12.05.2020 17:49 Відповісти
раньше выражались проще - х.. на рыло
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12.05.2020 18:34 Відповісти
Что вы будете показывать в суде когда страховики в случае страхового случая *нечаянно* нажмут не на ту кнопку чтобы не выплачивать крупную сумму? Тыкать в лицо телефоном и рассказывать что там была бегающая розовая строка?
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12.05.2020 17:39 Відповісти
Полис регистрируется в МТСБУ...
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Если всё как вы описываете, то что мешает обвинить вас в подделке документов при наличии бумажного полиса?
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12.05.2020 18:51 Відповісти
Вовочка, где обещанная дешевая растаможка авто?
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Снимайте уже наконец лапшу с ушей! Её не будет
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13.05.2020 07:34 Відповісти
6 июня будет год, как я езжу с цифровой "автоцивилкой"... не с той страховкой езжу??? Оплатил в привате24, в меню страховок... нажухали??? Не, ну просто интересно... таки надули?
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12.05.2020 17:47 Відповісти
Коли дурачок Зеленський зі своєю бригадою кремлівських шавок запустив додаток "Дія", в мене навіть і думок не було, щоб там зареєструватися.
Ще раз. Не було ні бажання і навіть думок. Від слова "взагалі".
Третій раз. В мене не було наміру реєструватися в додатку "Дія". І не буде.
Ясень пень, тут і коняці зрозуміло, що в ту саму мить, як тільки ви заповните все, що там вимагають заповнити, всі ваші персональні данні, в ту саму мить будуть відомі не тільки всім нашим репресивним органам(правоохоронних у нас нема), а і всьому криміналітету. Також ці ваші данні будуть використані для фальсифікації виборів. І довести, що це не ви проголосували, вже буде неможливо. Ну про банківські картки, ПІН-коди, паролі в соціальних мережах, я взагалі мовчу.
Я ще хотів тиснути тоді пост про цю діджиталізовану аферу, але подумав, ну я ж не можу бути розумнішим за всіх. Якщо я це розумію, то мабуть і решта народу також. Народ же не може бути круглим ідіотом та настільки катастрофічно тупим. І не поставив пост.
А потім читаю, там зареєструвалося 100 тищ, потім 500 тищ, потім мільйон....зараз вже і не знаю скільки.
Ну що тут сказати. Можна тільки розвести руками вбік....
Що?
Що ви кажете?
Персональні данні з "Дії" вже продають в мережі?!
Отакої!
А хто ж тоді більший дурачок, Зеленський чи ті мільйони, які повірили локшині про "Дію", яку Зеленський розвішував їм по вухах, і зареєструвалися там?
Хі-хі.....😂
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12.05.2020 17:47 Відповісти
Если бы он был в курсе, каким образом тот номер в МТСБУ вбивается...
Ни страховые, ни МТСБУ не имееют доступа до базы ГАИ для синхронизации, хоть требуют этого уже лет 10.
Ото, как тетя там тот номер авто, кузова, двигателя ввела - самому богу известно. В

МСТБУ потом эта информация обрабатывается дополнительной программой, переводят то ли с кирилицы в латиницу, то ли наоборот, убирают-добавляют пробелы, тире. А транзитные номера база МСТБУ не признает вообще и для всех прописывается "ТРАНЗИТ".
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12.05.2020 17:48 Відповісти
Ну не знаю... Мама казали,що брати каку в руки не можна.Та ,видно,дехто її ще й в телефона собі вставляє ...
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12.05.2020 17:51 Відповісти
.... и ФСБ.
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12.05.2020 19:03 Відповісти
Стільки коментів і жодного зеба.
Ау!!! Де ви поділися?? Ще ж три місяці тому табунами тут бігали.
А тепер жодного радісного поста про таку добру "Дію" і такого доброго Найвеличнішого 42річного Нело...Діжіталізатора.
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12.05.2020 20:50 Відповісти
Почитайте отзывы на Плей маркете и рейтинг , хотел ставить -передумал.
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12.05.2020 21:54 Відповісти
...ее смогут видеть только владельцы автомобилей ... та фсб рф
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12.05.2020 21:54 Відповісти
 
 