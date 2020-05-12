У додатку "Дія" тепер можна оформити цифрову автостраховку: її зможуть бачити тільки власники автомобілів

Мінцифри запустило цифрову автостраховку в мобільному додатку "Дія". Тепер у додатку є повний набір водійських документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram додатки.

"Ви знайдете страховку в меню картки техпаспорта. Щодо кожного документа робиться запит за номером авто в систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховка є, на документі ви побачите рожевий біжучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо немає, то жовтий - "страховий поліс недійсний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що QR-код автостраховки дозволяє звірити документ з даними в реєстрі.

Крім того, страховка відображається тільки у власників автомобілів.

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