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Здійснюючи медреформу Україна орієнтуватиметься зокрема і на німецьку систему медицини, - Шмигаль

Здійснюючи медреформу Україна орієнтуватиметься зокрема і на німецьку систему медицини, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили питання медичної реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що медична реформа важлива, потрібна і буде продовжена, проте коронавірус вніс свої корективи.

"Ми зараз думаємо над можливим корегуванням деяких аспектів реформи. У цьому питанні ми будемо орієнтуватися, зокрема і на німецьку медичну систему, яка в нинішніх умовах найкраще в Європі відреагувала на виклики", - підкреслив Шмигаль.

Меркель зі свого боку запропонувала підтримку в цьому процесі і визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу.

Читайте також: Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Меркель Ангела (1139) медреформа (129) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+18
похоже шмыгаль ориентируется на "Ложь повторенная 1000 раз, перестаёт быть ложью"
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12.05.2020 17:43 Відповісти
+11
медреформа в Украине выглядит где то так :
Проводя медреформу Украина будет ориентироваться в том числе и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6293
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12.05.2020 17:43 Відповісти
+11
чи багато українців залишиться в живих після вашої реформи?
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12.05.2020 17:47 Відповісти
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медреформа в Украине выглядит где то так :
Проводя медреформу Украина будет ориентироваться в том числе и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6293
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12.05.2020 17:43 Відповісти
"С вас 12 тыс грн"
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12.05.2020 17:53 Відповісти
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12.05.2020 17:54 Відповісти
в рай поехал... уже хорошо
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12.05.2020 18:38 Відповісти
похоже шмыгаль ориентируется на "Ложь повторенная 1000 раз, перестаёт быть ложью"
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Чего, тоже немецкая система.
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12.05.2020 17:53 Відповісти
я ж про что
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12.05.2020 18:24 Відповісти
Пусть лучше ориентируется на немецкую систему оплаты
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12.05.2020 19:19 Відповісти
Шмыгаль забыл, что первой в очередь за немецкой системой стала Укрзализныця. Но как это обычно получается у новой молодой команды эффективных менеджеров, с Дойчебан что-то не срослось. И пошли взаимные обвинения, отрицания и разоблачения. Примерно так, как уже два месяца происходит с доплатой ковидным медикам знаменитых 300%
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13.05.2020 00:55 Відповісти
и начинает в это верить сам
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13.05.2020 04:07 Відповісти
нє, ну а шо: шприц - німецьке слово
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12.05.2020 17:45 Відповісти
Водка тоже немецкое слово
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12.05.2020 17:47 Відповісти
не- поляки оспаривают у судах, у кАцапни что вУдка их "бренд"
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12.05.2020 17:56 Відповісти
Поляки ещё с союзом судились, и документ с 1534 года предъявляли (где она, кстати, на старопольском называлась не вУдка, а именно вОдка) - но почему-то проиграли.
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12.05.2020 18:02 Відповісти
до сих пор судятся - так же как и за название типо- бренда "Старка"
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12.05.2020 18:34 Відповісти
Щоб була німецька медицина,потрібно вкласти великі гроші,протягом десятиліть.
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12.05.2020 17:45 Відповісти
этого мало
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12.05.2020 17:52 Відповісти
https://censor.net/user/45595 Мало,не мало.А це основне.
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12.05.2020 18:55 Відповісти
коррупция ничего не даст сделать. никакого толку от твоих вложений, если их украдут.
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12.05.2020 20:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/45595 Ну так з корупцією впринципі великі вкладення не можливі.
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12.05.2020 21:09 Відповісти
нужно для начала повесить на столбах всю мед мафию богатыревой, которая нынче рулит минздравом.
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12.05.2020 18:03 Відповісти
Если бы ещё ориентироваться на немецкую зарплату и на немецкую борьбу с коррупцией
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12.05.2020 17:46 Відповісти
когда наши " политики " видят образ жизни фрау Меркель , их рука тянется к кошельку - помочь фрау....
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12.05.2020 17:57 Відповісти
Ориентироватся можно, а вот повторить нельзя.
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12.05.2020 19:36 Відповісти
чи багато українців залишиться в живих після вашої реформи?
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12.05.2020 17:47 Відповісти
Совки они как при совке "Мы идем к коммунизму, а по пути никто кормить не обещал".
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12.05.2020 17:56 Відповісти
для того і "реформи"...
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12.05.2020 17:58 Відповісти
айне гуте дойче медицинише практикум
https://www.youtube.com/watch?v=_V-m2ej1_yM

можно начать с постановки произношения слова "паляныця" для имеющих проблемы с челюстью..
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12.05.2020 17:48 Відповісти
Немецкая система основана на частных больницах. Надо бы уже собственной головой обзаводиться. Фазу наивного дебилизма "как в Европе" должны были пережить еще в 90-е, а они там застряли, как ребенок остановившийся в развитии.
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12.05.2020 17:49 Відповісти
Ахметовский шнырь кроме помощи схема богатыревой-тимошенко ничего родить не может. Единственная реформа проводилась Супрун, она может не нравится, но это именно реформа - перестроение на рабочую, пусть и не популярную схему. То что лысый хер с бугра может соорудить модет хоть экономическим чудом назвать, на заборе тоже реформа написано, а там попил и коррупция.
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12.05.2020 17:50 Відповісти
Думаю, все понимают, что из этого выйдет, с такими керивныками
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12.05.2020 17:51 Відповісти
Шмігаль - про що дурбелю мелеш- ти хоч уявляеш скільки "СТРАЇОВОГО" бабла вливаеться в ДойчеМедохорону..., та скільки у ту "отрасль" вкладае сама Держава .- ти хоть один день провів у їхніх Клініках- чи Лікарнях....
Я не говорю про все інше - про їх наукову медицину, забезаечення ВСІМ , починаючи ВІД і закінчуючи ...
Про що ти мелеш...
п.с
Мені "пощастило" в тому році провести майже день у периферійній Клініці у Франціїї - невелике ДТП, спрацював мій аербек - 75 річна мадмуазель не виконала вимогу знаку "Стоп" із виїздом на головну....
Е з чим і що порівняти - від моменту випадку - приїзду Поліції, техніних служб по евакуаціїї авто , Швидкої, доставки в саму Клініку- Поліклініку, і саме відношення там до ....
На до ...- як пішком до Китаю- а вони при цьому стояти не будуть ...
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12.05.2020 17:53 Відповісти
насколько мне известно в Чехии неплохая система здравоохранения
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12.05.2020 17:54 Відповісти
https://censor.net/user/45595 Та й в Польщі,явно краща від нашої.
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12.05.2020 18:56 Відповісти
Пугает "...в том числе и на немецкую систему...". ***, а не пробовали просто от начала и до конца ВНЕДРИТЬ ОДНУ СИСТЕМУ? Задолбали реформаторы с песенкой "Я ее слепила из того что было..."
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12.05.2020 18:00 Відповісти
чем больше читаю новостей от вертикали власти которую организовал зеленский, тем больше понимаю, что там устроен дурдом.
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12.05.2020 18:02 Відповісти
Ноль помощи людям в карантин. Вам никтотне верит. Вы и ваш недопрезидент профнепригодны
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12.05.2020 18:03 Відповісти
Шмыгло, не смешите мои тапки Придурок
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12.05.2020 18:16 Відповісти
какая его вина - ему написали текст, дали зачитать...
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Просто надо запретить идиотам проводить реформы.
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12.05.2020 18:25 Відповісти
Немецкая система будит работать только в немцев . В нас внедрите любую западною Систему , - то с зарплатой в 5 тыс гр , она будит работать как в Анголе Зимбабве .
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12.05.2020 18:26 Відповісти
и еще начните с автобанов по немецкому типу...там хотя бы сразу виден результат )))
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Це пізд.ц... коли там з'явиться адекватний чоловік? Як, сцу.ко ти хочеш орієнтуватись на німецьку модель, при тотальному ухиленні українців від сплати податків??? при відсутності потужної економіки, при відсутності Законів і правоохоронних органів? При зовсім іншій якості влади та керування?
одні дебіли...
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12.05.2020 18:31 Відповісти
будувати в Україні німецьку медичну систему, це все одно що зняти фільм про медицину запросивши у головні ролі порноактерів...
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12.05.2020 18:33 Відповісти
Медреформа - це повне знищення медицини.
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12.05.2020 18:34 Відповісти
лучшее в медреформе от немчуры Здійснюючи медреформу Україна орієнтуватиметься зокрема і на німецьку систему медицини, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6642
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12.05.2020 18:41 Відповісти
Проводя медреформу, Украина будет ориентироваться, в том числе, и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль
Ежемесячный минимальный страховой взнос в самую дешевую практ государственную страх кассу составляет ок 170 Е. Без этого - не стоит ориентироваться.
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12.05.2020 18:58 Відповісти
А, сколько с зарплаты удерживается, то лучше не упоминать...
И ещё работодатель что-то за работника тоже платит...
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12.05.2020 19:14 Відповісти
Чего только не скажут чтобы ублажить люмпена
Нужна честная страховая медицина с участием работодателей для уменьшения рисков и платежей
заодно это и создает стимул идти работать
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12.05.2020 19:26 Відповісти
Реформатори-орієнталісти, йолпт...
А чого ж не на славний Сингапур, який ще зовсім недавно так розхвалювали невтаємниченим самогромадянам?
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12.05.2020 19:32 Відповісти
? Не опечатка? Мо, немецко-фашисткая модель?!?
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Боже, що воно меле .В нас рехформа буде ЗЕвовіка,Тодурова та Степашкі воровашкі .Німаки вас всіх за таку рехформу під стіну і тра- тра -та .
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12.05.2020 21:05 Відповісти
"Ориентироваться, в том числе, и на немецкую систему" это он не про Гитлера часом намекал. А то если проанализировать нашу реформу, что-то она больно апокалипсис напоминает.

Первый этап закрываем медпункты, сокращаем медработников среднего звена. Потом закрываем туб диспансеры - выпускаем вирус на свободу, и устроим стране карантин. Следующим этапом закрываем психбольницы - выпускаем "лучшие слои общества" на подмогу тем зекам, которых амнистировали в связи с карантином. Если реформа будет идти по плану, то на последнем этапе будем отстреливать всех больных, так лечить их негде, а карантин нарушать нельзя. Вот уж где народная мудрость не ошиблась, утверждая, что благими намерениями выстелена дорога в ад.
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12.05.2020 22:06 Відповісти
балабол
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13.05.2020 04:09 Відповісти
 
 