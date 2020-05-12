Здійснюючи медреформу Україна орієнтуватиметься зокрема і на німецьку систему медицини, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили питання медичної реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що медична реформа важлива, потрібна і буде продовжена, проте коронавірус вніс свої корективи.

"Ми зараз думаємо над можливим корегуванням деяких аспектів реформи. У цьому питанні ми будемо орієнтуватися, зокрема і на німецьку медичну систему, яка в нинішніх умовах найкраще в Європі відреагувала на виклики", - підкреслив Шмигаль.

Меркель зі свого боку запропонувала підтримку в цьому процесі і визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу.

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