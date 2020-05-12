Здійснюючи медреформу Україна орієнтуватиметься зокрема і на німецьку систему медицини, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили питання медичної реформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що медична реформа важлива, потрібна і буде продовжена, проте коронавірус вніс свої корективи.
"Ми зараз думаємо над можливим корегуванням деяких аспектів реформи. У цьому питанні ми будемо орієнтуватися, зокрема і на німецьку медичну систему, яка в нинішніх умовах найкраще в Європі відреагувала на виклики", - підкреслив Шмигаль.
Меркель зі свого боку запропонувала підтримку в цьому процесі і визначила спеціального радника, який надаватиме консультативну допомогу.
Топ коментарі
+18 Борменталь Незабаром
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+11 kuba
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+11 Ольга Людмила
показати весь коментар12.05.2020 17:47 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=_V-m2ej1_yM
можно начать с постановки произношения слова "паляныця" для имеющих проблемы с челюстью..
Я не говорю про все інше - про їх наукову медицину, забезаечення ВСІМ , починаючи ВІД і закінчуючи ...
Про що ти мелеш...
п.с
Мені "пощастило" в тому році провести майже день у периферійній Клініці у Франціїї - невелике ДТП, спрацював мій аербек - 75 річна мадмуазель не виконала вимогу знаку "Стоп" із виїздом на головну....
Е з чим і що порівняти - від моменту випадку - приїзду Поліції, техніних служб по евакуаціїї авто , Швидкої, доставки в саму Клініку- Поліклініку, і саме відношення там до ....
На до ...- як пішком до Китаю- а вони при цьому стояти не будуть ...
одні дебіли...
Ежемесячный минимальный страховой взнос в самую дешевую практ государственную страх кассу составляет ок 170 Е. Без этого - не стоит ориентироваться.
И ещё работодатель что-то за работника тоже платит...
Нужна честная страховая медицина с участием работодателей для уменьшения рисков и платежей
заодно это и создает стимул идти работать
А чого ж не на славний Сингапур, який ще зовсім недавно так розхвалювали невтаємниченим самогромадянам?
Первый этап закрываем медпункты, сокращаем медработников среднего звена. Потом закрываем туб диспансеры - выпускаем вирус на свободу, и устроим стране карантин. Следующим этапом закрываем психбольницы - выпускаем "лучшие слои общества" на подмогу тем зекам, которых амнистировали в связи с карантином. Если реформа будет идти по плану, то на последнем этапе будем отстреливать всех больных, так лечить их негде, а карантин нарушать нельзя. Вот уж где народная мудрость не ошиблась, утверждая, что благими намерениями выстелена дорога в ад.