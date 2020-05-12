Головлікаря лікарні в Кривому Розі відсторонили за самовільну виписку 15 пацієнтів із COVID-19
Головного лікаря криворізької лікарні №4 відсторонили від займаної посади за самовільну виписку 15 пацієнтів, у яких підтвердився коронавірус.
Про це пише "Перший Криворізький", передає Цензор.НЕТ.
У Кривому Розі відсторонили від посади головного лікаря криворізької лікарні №4, який самовільно виписав на амбулаторне лікування 15 хворих на коронавірус.
"Головлікаря 4 лікарні за самовільну виписку 15 пацієнтів із коронавірусом відсторонено від займаної посади. Його дії розслідуватиме спеціальна комісія.
Всім виписаним пацієнтам запропонували стаціонарне лікування в інфекційній лікарні. На даний момент одну пацієнтку вже перевели туди", - повідомив начальник Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко.
Всього в медичному закладі були на самоізоляції 21 пацієнт і шість медиків. Вони всі контактували з жінкою, у якої раніше виявили COVID-19.
П'ятьох осіб перевели на лікування в інфекційну лікарню, ще одного пацієнта - в лікарню №7.
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Надо масла в огонь- а тут на тебе!...
А вообще - уважение, послал (а) лесом этих паникеров и шестерок международного капитала.
А Израиле, при том же количестве больных выздоровело - 11,956 рыл!!!
Оно так и есть...
Ото написано серьезно больных 211, так только они и в больницах.
AndroidKR 12.05.2020, 14:26 183ОТВЕТИТЬ
На сколько я понимаю, то врач протокол не нарушал. А согласно многочисленных рекомендаций ВОЗ и МОЗ то госпитализации подлежат только тяжелые больные.
Другое дело, что самоизоляцию на дому наши люди делают через опу.
Ще один цікавий факт із того ж джерела: В КРИВОЙ РОГ ДО 15 МАЯ ПЛАНИРУЮТ ДОСТАВИТЬ АППАРАТЫ ИВЛ https://1kr.ua/news-57292.html Головний лікар подивився - важкі лежать без ШВЛ, нащо ще й легких тримати, взяв та й відправив додому.