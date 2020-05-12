Головлікаря лікарні в Кривому Розі відсторонили за самовільну виписку 15 пацієнтів із COVID-19

Головного лікаря криворізької лікарні №4 відсторонили від займаної посади за самовільну виписку 15 пацієнтів, у яких підтвердився коронавірус.

Про це пише "Перший Криворізький", передає Цензор.НЕТ.

У Кривому Розі відсторонили від посади головного лікаря криворізької лікарні №4, який самовільно виписав на амбулаторне лікування 15 хворих на коронавірус.

"Головлікаря 4 лікарні за самовільну виписку 15 пацієнтів із коронавірусом відсторонено від займаної посади. Його дії розслідуватиме спеціальна комісія.

Всім виписаним пацієнтам запропонували стаціонарне лікування в інфекційній лікарні. На даний момент одну пацієнтку вже перевели туди", - повідомив начальник Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко.

Всього в медичному закладі були на самоізоляції 21 пацієнт і шість медиків. Вони всі контактували з жінкою, у якої раніше виявили COVID-19.

П'ятьох осіб перевели на лікування в інфекційну лікарню, ще одного пацієнта - в лікарню №7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 41 випадок COVID-19 виявили на Дніпропетровщині, 35 із них - у Кривому Розі, - голова ОДА Бондаренко