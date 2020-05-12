Через малу кількість опадів в українських водоймах недостатньо води, щоб балансувати енергосистему, - Буславець

Україні не вистачає потужностей гідроенергетики для балансування енергетичної системи. Ці зобов'язання поклали на теплову генерацію.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець у програмі "Реальна політика", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

"На жаль, "зелена" генерація у нас – це негарантоване виробництво. Коли світить сонце і коли найшла хмара – буде різне виробництво. Тобто вона не балансує, а навпаки дає ще більше збудження в системі. Зазвичай система в нас балансується гідроелектростанціями, але ми з вами вже проговорили, що у нас маловодний рік і цей інструмент у нас дуже обмежений. І наші водосховища мають недостатньо води для того, щоб її (енергосистему. - Ред.) балансувати, як це робилося в попередні роки", - сказала Буславець.

За її словами, зобов'язання щодо балансування покладено на теплову генерацію.

"Так, вона стара, вона вже потребує або значної модернізації, або заміни на нову генеруючу потужність. Але, на жаль, ми не побудували нові потужності в тепловій генерації, які б могли маневрувати", - зазначила Буславець.

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Вона підкреслила, що у диспетчера має бути інструмент, щоб балансувати систему, для цього потрібні потужності різної генерації.

"Для того, щоб забезпечити безпеку постачання нашим споживачам, генерація повинна бути різна. Повинен бути енергетичній мікс. Усі ці збудження вранці, ввечері, коли ми вмикаєм багато приладів, коли у нас є збільшення споживання, оця генерація повинна їх покривати. І ще вона забезпечує нашу надійність за рахунок наявних резервів в системі. Тобто якщо з якихось причин "випаде", так у нас в енергетиці називають, вийде з ладу якийсь блок – диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином і за рахунок якої генерації покрити відсутність потужності того чи іншого блоку", - додала в.о. міністра.

Укрінформ уточнює, що гідроенергетика на сьогодні виробляє на 40% менше електроенергії порівняно з минулим роком, адже Україна переживає один із найменш водних років за 120 років спостережень.

Узгоджені на травень режими роботи дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПАТ "Укргідроенерго", призведуть до зменшення в травні планового вироблення електроенергії підприємством на 25%.

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