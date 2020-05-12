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Через малу кількість опадів в українських водоймах недостатньо води, щоб балансувати енергосистему, - Буславець

Через малу кількість опадів в українських водоймах недостатньо води, щоб балансувати енергосистему, - Буславець

Україні не вистачає потужностей гідроенергетики для балансування енергетичної системи. Ці зобов'язання поклали на теплову генерацію.

Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець у програмі "Реальна політика", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

"На жаль, "зелена" генерація у нас – це негарантоване виробництво. Коли світить сонце і коли найшла хмара – буде різне виробництво. Тобто вона не балансує, а навпаки дає ще більше збудження в системі. Зазвичай система в нас балансується гідроелектростанціями, але ми з вами вже проговорили, що у нас маловодний рік і цей інструмент у нас дуже обмежений. І наші водосховища мають недостатньо води для того, щоб її (енергосистему. - Ред.) балансувати, як це робилося в попередні роки", - сказала Буславець.

За її словами, зобов'язання щодо балансування покладено на теплову генерацію.

"Так, вона стара, вона вже потребує або значної модернізації, або заміни на нову генеруючу потужність. Але, на жаль, ми не побудували нові потужності в тепловій генерації, які б могли маневрувати", - зазначила Буславець.

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Вона підкреслила, що у диспетчера має бути інструмент, щоб балансувати систему, для цього потрібні потужності різної генерації.

"Для того, щоб забезпечити безпеку постачання нашим споживачам, генерація повинна бути різна. Повинен бути енергетичній мікс. Усі ці збудження вранці, ввечері, коли ми вмикаєм багато приладів, коли у нас є збільшення споживання, оця генерація повинна їх покривати. І ще вона забезпечує нашу надійність за рахунок наявних резервів в системі. Тобто якщо з якихось причин "випаде", так у нас в енергетиці називають, вийде з ладу якийсь блок – диспетчер повинен мати інструмент і розуміти, яким чином і за рахунок якої генерації покрити відсутність потужності того чи іншого блоку", - додала в.о. міністра.

Укрінформ уточнює, що гідроенергетика на сьогодні виробляє на 40% менше електроенергії порівняно з минулим роком, адже Україна переживає один із найменш водних років за 120 років спостережень.

Узгоджені на травень режими роботи дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПАТ "Укргідроенерго", призведуть до зменшення в травні планового вироблення електроенергії підприємством на 25%.

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Автор: 

ГЕС (211) енергетика (2636) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+25
казалось бы - что тут сложного: запускаем энергоблоки АЭС на полную, а гидроэлектростанции - сокращают выработку э/э и накапливают воду..
но ведь тогда моника зелох и ахметка - не заработают.. да и гэрус - в пролете с экспортом э/э из рашки..
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12.05.2020 17:59 Відповісти
+22
и поэтому нужно останавливать АЭС и закупать э/э в рашке - у них типа "воды достаточно"?))
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12.05.2020 17:55 Відповісти
+10
поэтому зебилы остановили аэс и начали закупать дорогую эл. энергию у ахметова
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12.05.2020 18:00 Відповісти
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и поэтому нужно останавливать АЭС и закупать э/э в рашке - у них типа "воды достаточно"?))
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12.05.2020 17:55 Відповісти
казалось бы - что тут сложного: запускаем энергоблоки АЭС на полную, а гидроэлектростанции - сокращают выработку э/э и накапливают воду..
но ведь тогда моника зелох и ахметка - не заработают.. да и гэрус - в пролете с экспортом э/э из рашки..
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12.05.2020 17:59 Відповісти
Нельзя запускать АЭС на полную.Блоки атомных электростанций не маневренные, их подстроить под неравномерное суточное потребление.Поэтому АЭС вырабатывают 60-70 процентов общей мощности, остальное -другие источники.Но зеленая энергетика непостоянна, а гидроэнергетика в этом году точно в заднице.Остается тепловая генерация.
Но Вам это не понять, этому учат в институтах, причем, технических.
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12.05.2020 18:59 Відповісти
тут половина выпускников консерваторий ...
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12.05.2020 19:12 Відповісти
Если ты такой ВУМНЫЙ, то скажи, сколько было остановлено атомных энергоблоков, кто дал команду на сокращение закупки ТВЭЛов на следующий год, какая мощность в мегаваттах необходима для маневрирования и какая мощность АЭС выведена в простой? К сожалению тебе - ахметовский прихвостень не понять.
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12.05.2020 19:49 Відповісти
у них двенадцать часовых поясов...и излишние дешевые ночные мощности Сибири и Д Востока как раз и перекрывают наши пики...там меньше 1% закупается....вонь насчет поставок из рашки разносят ахметкины прbхвостни и недалекие....а АЭС не из росиянских ТВЭЛов энергию вырабатывает?
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12.05.2020 19:20 Відповісти
кремлєбот детектед
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12.05.2020 22:12 Відповісти
меняй детектор, лапоть
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14.05.2020 13:57 Відповісти
Как в рашке, рассказывают бредятину и держат людей за идиотов ...
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12.05.2020 20:43 Відповісти
Кароч...

Крокодил не ловится, не растёт кокос
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12.05.2020 17:56 Відповісти
К концу года будет еще меньше...
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12.05.2020 17:59 Відповісти
иии?атомные стоят не куда девать тут по 6 грн за квт давай им
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12.05.2020 18:03 Відповісти
а почему вдруг стало некуда девать ?
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12.05.2020 18:04 Відповісти
У них 7 пятниц на неделе. Сначала кричали, что атомную генерацию надо отключать, потому, что в стране избыток э/э. (Некуда девать, потому, что падает производство. А падает оно потому, новая власть (актёры, тренеры, массажисты и фотографы) не знает, как управлять промышленностью. Даже предлагали (а что ещё может предложить вышеуказанный контингент?) возле АС построить фермы для майнинга криптовалют, которые якобы поглотят избыточную мощность. Теперь кричат, что э/э не хватает.
Как же мы теперь без криптовалюты будем обходиться?
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12.05.2020 19:02 Відповісти
а управлять промышленностью легко. нужно просто открыть границу с россией и продавать туда все, как это было до 14 года. основного клиента так никем и не смогли заменить. но если откроют границу, ты же и тебе подобные ******** будете визжать как свиньи недорезанные "зрадаааа! зрадааа! ))) так как же быть?
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13.05.2020 00:04 Відповісти
А тепер Шмигаль дасть воду на Крим, бо там його люди?
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12.05.2020 17:59 Відповісти
Так может они тихой сапой уже и поставляют водичку по немногу. Или это невозможно ?
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12.05.2020 19:08 Відповісти
паБЕДЫ Зеденского все впереди,наьеритесь терпения...
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12.05.2020 18:00 Відповісти
поэтому зебилы остановили аэс и начали закупать дорогую эл. энергию у ахметова
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12.05.2020 18:00 Відповісти
Головне АЕС зупинити,так?До влади пришли довболоби.
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12.05.2020 18:01 Відповісти
газ возможности заработать на холопах не даёт , остаётся вода и электричество ... греют тему повышения цен и на то и на другое
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12.05.2020 18:01 Відповісти
РАБссия запустила печатный станок....,к чему бы это?Денег нет,но вы держитесь?
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12.05.2020 18:02 Відповісти
по чому це видно?
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12.05.2020 22:14 Відповісти
А запустити реактори АЕС і почати набирати воду не вистачає клепки?
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12.05.2020 18:02 Відповісти
Эээ,нет, нет, нет -тогда ахметка на карман не кинет.
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12.05.2020 18:36 Відповісти
При чём тут какие-то осадки, просто не все ещё достаточно патриотичны.
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12.05.2020 18:15 Відповісти
Наши водохранилища имеют недостаточно воды для того, чтобы энергосистему балансировать, как это делалось в предыдущие годы", - сказала Буславец./ мощность ГЭС составляет не более 10% всех мощностей.Поэтому :" В настоящее время в Украине для балансировки используют угольную генерацию ТЭС",-Проблемы украинской возобновляемой энергетики. 04.03.2019 .
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12.05.2020 18:16 Відповісти
то якого хєра зупиняєте АЕС?????
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12.05.2020 18:19 Відповісти
А Атомную уже пора резать на метал .
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12.05.2020 18:22 Відповісти
Сборщик метаЛЛолома?
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12.05.2020 18:41 Відповісти
Если в человеке есть Закладка Ума , а не место для ее Закладки , то может сказать , что в то время при больших запасах мощностей атомной энергетики и маленьких Гидро. амомную ограничивают , а высокозатратную и нерентабельную на углю поощряют, делая тем самым услугу только одному собственнику, а Государство кидают с ее гражданами заставляя их платить . И не зря ходят слухи о повышении электроэнергии и это не высосано из Пальца. метаЛЛолом у тебя в Голове отображение как в Колоколе .
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Те, кто якобы кидает государство ради одного собственника, от которого они якобы имеют какие-то откаты - разновидность теории заговора. Неужели ты думаешь, эти люди настолько глупы, что не понимают, что от развития и процветания всей промышленности они поимели бы значительно больше, чем от поддержки одного производителя?
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12.05.2020 19:24 Відповісти
Но это уже какой то Конструктив.Возьми свою Семью. У Вас плохо , денег нет , кредиторы наседают , кушать нет. Скажи мне у тебя возникнет боль за Ахметова у которого какие то Проблемы и доход уменшился на пару миллионов.У его есть угольные шахты заводы и пароходы и Генерация и сбыт, - Все , что его интересует. Сейчас на карантине сбыт электроэнергии уменшился в Разы , а значит и Доход. Уголь не сжигают в том обьеме сбыт уменшился. Электроэнергия такова , что ее не сольешь в Бочку или хранилище. Значит государство уменьшает свои Мощностя , а дорогую тем самым Дотирует из Общака , тоесть Бюджета более дорогой энергией, закрывая более дешевую.В итоге он ничего не потерял
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Не путай себестоимость с ценой. Э/э, полученная на АЭС по себестоимости ниже всех. Но продавать её населению и промышленности государство имеет право по любой цене, которую оно считает нужной установить, не обязательно по низкой. Если есть какие-то ограничения на цену э/э, полученной от АЭС, то в изменившейся обстановке можно даже снять. При этом прибыль государства будет всё равно больше, чем если оно будет продавать э/э, выработанную на высокозатратных ТЭС. Поэтому мне не понятно, зачем отдавать предпочтение ТЭСам. Главный закон рынка - выигрывает тот, кто взял товар дешевле (на АЭС), а продал потребителям по выгодной для себя цене, которую само же государство и установило.
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12.05.2020 20:28 Відповісти
По ленте новостей выше Шмыгаль еще и про зеленую энергетику , которую начали массово подключать к Энергосистеме. А она еще дороже по крайней мере ее сделал закон .Все требует баланса , а дорвались к власти протекторат определенных людей и им начхать на государство, где обогащение во краю Угла.Говорит , что будит разбираться , людей за идиотов держут.А сами пирог делят и сами же его едят. Ну ничего может стошнит.Дякую.
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12.05.2020 20:44 Відповісти
Схоже на те, що, замість того, щоб був і хліб і пиріг, уряд хоче підтягнути ціну на хліб до ціни на пиріг.
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12.05.2020 21:05 Відповісти
Схоже на те , що , замість вмілого управліня єкономікою , нам презентують хаос і анархію.Не може бути так , що десь подівалися єнергійті і завзяті до процвітання своєї Держави.
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12.05.2020 21:40 Відповісти
Согласен лишь в Том , что трезвые понимают , что залог успеха процветающая экономика и чем лучше стране , тем лучше каждому ее Жителю.А так как написал выше.
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12.05.2020 19:46 Відповісти
Ето где мало осадков? В какой Украине? Ну покатилось по наклонной... теперь и ГЕС будете закрывать? а как же вы наполнили крымский канал раньше срока для готовности подать воду окупантам в крым?
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12.05.2020 18:24 Відповісти
Уроды вы вражеские. Пока вы не трогали АЕС и не всунули свою *зеленую енергетику* всем и всего хватало. и свет был по 17 копеек.
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12.05.2020 18:27 Відповісти
Де взяли цю шмару?
Віддайте її назад, ахмету, така безграмотна хитрожопа ****
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Вот что стало, когда разрешили "бабу грамоте учить"
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12.05.2020 18:44 Відповісти
Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец - Цензор.НЕТ 8224
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Зелёные макаки и электричество.
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12.05.2020 18:45 Відповісти
дрянь шмара, почему охметову по пять гривен за киловатт, а гэс по 30коп,
буславец тварь зегнидная дорвавшаяся до корыта
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12.05.2020 18:47 Відповісти
У этой министеркини, по-моему одни проблемы в голове, И синдром учительницы младших классов!
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12.05.2020 19:19 Відповісти
Доля ГЭС в 2018 6,5% , ГАЭС - 1% , этого слишком мало , чтобы существенно влиять на энергосистему Украины . Причина другая . Герус , глава комитета ВР по энергетике открытый и явный враг Украины . Вот в чём причина проблем .
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12.05.2020 19:53 Відповісти
 
 