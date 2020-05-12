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В Киеве избили водителя скорой помощи, нападавшим объявили о подозрении

В Киеве избили водителя скорой помощи, нападавшим объявили о подозрении

Прокуратура в Киеве сообщила о подозрении двум мужчинам из-за того, что они избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 11 мая возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича. Бригада врачей приехала на вызов по данному адресу. Пока врачи поднялись к больному, водитель ждал их в машине у подъезда.

"В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

На место происшествия приехали полицейские, которые задержали нападавших.

"На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. 

Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения, а именно: содержание под стражей.

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Автор: 

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Топ коментарі
+13
Многие жалуются на собак без намордников . Среди людей очень много бешеных прямоходящих без намордников .
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12.05.2020 18:13
+9
Там такі бидлячі пики були, що їм тюремний термін не завадить...
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12.05.2020 18:02
+7
В случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы или лишением свободы до четырех лет.
Или лишения свободы до трёх лет, или лишения свободы до двух лет......
Источник: https://censor.net/n3195009
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12.05.2020 18:02
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Там такі бидлячі пики були, що їм тюремний термін не завадить...
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12.05.2020 18:02 Відповісти
В случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы или лишением свободы до четырех лет.
Или лишения свободы до трёх лет, или лишения свободы до двух лет......
Источник: https://censor.net/n3195009
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12.05.2020 18:02 Відповісти
а скорей всего - нихрена им не будет.
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12.05.2020 18:10 Відповісти
Понабирают безграмотных на работу, а ты догадывайся что эти неучи хотели написать ...
Ну похоже - если докажут 5 лет, если не докажут - 4 года.
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12.05.2020 21:00 Відповісти
Добре, якщо їх потім на зоні будуть регулярно бити, бо вони удвох напали без причини!
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12.05.2020 18:06 Відповісти
Твари, головы им поскручивать...
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12.05.2020 18:07 Відповісти
Остервенелый народ.Неужели это Киев?Это ,как у нас в Харькове семейка каннибалов мусора скушали..Глаза на лоб лезут от таких интеллектуалов.
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12.05.2020 18:08 Відповісти
Чем Киев отличается от жлобогорода?
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12.05.2020 18:09 Відповісти
Тим, що ці жлоби в основному приїхали останнім часом!
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12.05.2020 18:11 Відповісти
Угу. Приехали прямо из Донецка. И сразу поселились на ул.Романа Шухевича!
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13.05.2020 00:58 Відповісти
В жлобогороде - свои жлобы, а в Киеве - понаехавие.
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12.05.2020 21:02 Відповісти
Останнім часом Київ стає бандитським містом.
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12.05.2020 18:14 Відповісти
Не знаю конкретно этого случая,кто там был виноват,но сам встречал быдловатых водителей скорых,которым бы не мешало в пятак прописать.
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12.05.2020 18:11 Відповісти
Скільки заробляє водій Швидкої, а скільки заробляє таксист? Порівняйте.
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12.05.2020 18:13 Відповісти
К чему это сравнение,что оно даст?
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12.05.2020 18:53 Відповісти
Многие жалуются на собак без намордников . Среди людей очень много бешеных прямоходящих без намордников .
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12.05.2020 18:13 Відповісти
А как понять из вашего текста !?
-В случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы или лишением свободы до четырех лет. Может ограничение свободы вы забыли написать ?!
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12.05.2020 18:14 Відповісти
И так же понятно:
если докажут 5 лет, если не докажут - 4 года.
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12.05.2020 21:04 Відповісти
А ну да я забыл где я живу .думал в Украине,оказалось в цирке.короче 4 года в любом случае пыхтеть даже если мимо проходил
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12.05.2020 21:07 Відповісти
И это происходит в который раз. Совершенно непонятная тенденция.
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12.05.2020 18:21 Відповісти
Я требую обязательно в протокол опроса всех, задержанных за правонарушения , полицейского внести пункт за кого голосовал на выборах ,уверен ,что результаты будут весьма показательны
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12.05.2020 19:03 Відповісти
А вот был бы балончик.......было бы все по другому.
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12.05.2020 19:20 Відповісти
Точно! Еще и балончик засунули бы в одно место.
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12.05.2020 21:05 Відповісти
Якби нардепи, чинуші і всяка службова шушера ходила на роботиу і з роботи без охорони і на громадському транспорті і їм гопота біля кожної підворітні товкла в морду, то в Україні швидко був би наведений порядок в цьому плані!
А так вони їздять на броньваних автах з охороною, то їм похрін яка бандота лазить по вулицях, а страдає простий народ, або трудяга-водій, бо гнилі розвелось не міряно!!!
Робота і на ум не йде, лише б жерти, алкать і трахаться!!!
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12.05.2020 19:37 Відповісти
це написали чим кінчилось, а мож потерпілий і заробив
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12.05.2020 20:34 Відповісти
Если он перегородил машиной проезд, проход, а на замечание стал быковать, то конфликт неизбежен. Просто так что-ли напали, избили? Не верю.
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12.05.2020 20:53 Відповісти
 
 