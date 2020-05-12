В Киеве избили водителя скорой помощи, нападавшим объявили о подозрении
Прокуратура в Киеве сообщила о подозрении двум мужчинам из-за того, что они избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 11 мая возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича. Бригада врачей приехала на вызов по данному адресу. Пока врачи поднялись к больному, водитель ждал их в машине у подъезда.
"В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
На место происшествия приехали полицейские, которые задержали нападавших.
"На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения", - говорится в сообщении.
Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения, а именно: содержание под стражей.
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Или лишения свободы до трёх лет, или лишения свободы до двух лет......
Источник: https://censor.net/n3195009
Ну похоже - если докажут 5 лет, если не докажут - 4 года.
-В случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы или лишением свободы до четырех лет. Может ограничение свободы вы забыли написать ?!
если докажут 5 лет, если не докажут - 4 года.
А так вони їздять на броньваних автах з охороною, то їм похрін яка бандота лазить по вулицях, а страдає простий народ, або трудяга-водій, бо гнилі розвелось не міряно!!!
Робота і на ум не йде, лише б жерти, алкать і трахаться!!!