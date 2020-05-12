Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вимагає від Зеленського та його урядовців пояснити, на яких підставах громадяни України обмежуються у праві вільного виїзду за кордон.

Відповідний документ він оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби політсили.

"Подав депутатське клопотання до Зеленського, щоб розібратися, чи потрібна таки українцям спеціальна довідка для виїзду за кордон і хто це ініціював. 10 травня посольство Великої Британії в Україні поширило інформацію, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу. Неконституційність цього є очевидним. У мене, як і у мільйонів громадян, виникло питання, що відбувається насправді", – зазначив Олексій Гончаренко.

"Тож я напряму запитав у Володимира Олександровича, чи давав він доручення Кабміну розробити механізм заборони чи обмеження виїзду громадян за кордон та чим він керувався при цьому? Також цікаво, на яких підставах було вирішено направити у посольства різних держав повідомлення про ці заборони?", – повідомляє Гончаренко.

"Крім цього направив ці питання також і до прем’єра Шмигаля. Вимагаю, аби він особисто роз’яснив, що тепер робити людям, яким необхідно виїхати у іншу країну та де отримувати усі ці дозволи? Якщо ви вже вводите обмеження, то поясніть про це, а не ховайтеся у своїх документах та не вводьте людей в оману", – наголошує народний депутат.

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