Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон
Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вимагає від Зеленського та його урядовців пояснити, на яких підставах громадяни України обмежуються у праві вільного виїзду за кордон.
Відповідний документ він оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби політсили.
"Подав депутатське клопотання до Зеленського, щоб розібратися, чи потрібна таки українцям спеціальна довідка для виїзду за кордон і хто це ініціював. 10 травня посольство Великої Британії в Україні поширило інформацію, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу. Неконституційність цього є очевидним. У мене, як і у мільйонів громадян, виникло питання, що відбувається насправді", – зазначив Олексій Гончаренко.
"Тож я напряму запитав у Володимира Олександровича, чи давав він доручення Кабміну розробити механізм заборони чи обмеження виїзду громадян за кордон та чим він керувався при цьому? Також цікаво, на яких підставах було вирішено направити у посольства різних держав повідомлення про ці заборони?", – повідомляє Гончаренко.
"Крім цього направив ці питання також і до прем’єра Шмигаля. Вимагаю, аби він особисто роз’яснив, що тепер робити людям, яким необхідно виїхати у іншу країну та де отримувати усі ці дозволи? Якщо ви вже вводите обмеження, то поясніть про це, а не ховайтеся у своїх документах та не вводьте людей в оману", – наголошує народний депутат.
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А кто голосовал за партию риегионов? Не ты ли? А кто отдал свои голоса за Януковича на выборах президента? Не ты?
12 481 266 человек проголосовало за Януковоща во втором туре!
Выложи их фотки и подвергни репрессиям за их выбор! Всех расстрелять!
А сказати хочу лиш те, що на 180 градусів так легко може розвертатися тільки флюгер...
Коли папєрєднікі з гідністю запроваджували заборону на виїзд за кордон тим, хто має заборгованість за комунальні послуги, ви з цим ******* де були?
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2020 року збільшилася на 6,7% і становила 61,5 мільярда гривень (без урахування електроенергії).
Потужно виглядає лише їх антукраїнізм...
За час карантину, українці з фази бідності перейдуть у фазу злиденності...
надо начинать ******* совков-малоросов