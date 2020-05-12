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Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон

Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вимагає від Зеленського та його урядовців пояснити, на яких підставах громадяни України обмежуються у праві вільного виїзду за кордон.

Відповідний документ він оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби політсили.

"Подав депутатське клопотання до Зеленського, щоб розібратися, чи потрібна таки українцям спеціальна довідка для виїзду за кордон і хто це ініціював. 10 травня посольство Великої Британії в Україні поширило інформацію, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу. Неконституційність цього є очевидним. У мене, як і у мільйонів громадян, виникло питання, що відбувається насправді", – зазначив Олексій Гончаренко.

"Тож я напряму запитав у Володимира Олександровича, чи давав він доручення Кабміну розробити механізм заборони чи обмеження виїзду громадян за кордон та чим він керувався при цьому? Також цікаво, на яких підставах було вирішено направити у посольства різних держав повідомлення про ці заборони?", – повідомляє Гончаренко.

"Крім цього направив ці питання також і до прем’єра Шмигаля. Вимагаю, аби він особисто роз’яснив, що тепер робити людям, яким необхідно виїхати у іншу країну та де отримувати усі ці дозволи? Якщо ви вже вводите обмеження, то поясніть про це, а не ховайтеся у своїх документах та не вводьте людей в оману", – наголошує народний депутат.

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Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон 01
Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон 02
Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон 03
Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон 04

Автор: 

заборона (1466) трудова міграція (455)


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Топ коментарі
+32
Что он неверно сказал?
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12.05.2020 18:31 Відповісти
+30
Цілком "погоджуюсь"! Нехай удома сидять і славлять владу
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12.05.2020 18:14 Відповісти
+29
Що обрали, те нехай і славлять.
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12.05.2020 18:19 Відповісти
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Ещё один требователь. Прям какая-то страна вымогателей. Ну так формулируй нормально своё требование - Почему находясь при власти мы сделали всё возможное,чтобы украинцы уезжали из страны в поисках лучшей жизни, а вы тут накарантинили и лишаете их последней возможности выжить. " У меня, как и у миллионов граждан, возник вопрос, что происходит на самом деле" , - отметил Алексей Гончаренко . Тоже парень рвётся в чужие поля с миллионами наших граждан.
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12.05.2020 19:03 Відповісти
Бивший регионал молодой Одессит стал таким европейцем.
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Лёня понял, что надо хорошо подлизывать.
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12.05.2020 19:27 Відповісти
Иногда думаю, может такое количество зашкваров это хорошо. Все равно умнее не станут.
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12.05.2020 19:08 Відповісти
дурачок какой-то..в гейропе оштрафовали бы на 500 ивро и выступал бы ты дальше....
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12.05.2020 19:09 Відповісти
Азиров, перелогинься 😄
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12.05.2020 22:16 Відповісти
Безвиз - позорное наследие преступного режима Порошенко должен быть упразднен!
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12.05.2020 19:15 Відповісти
Это был приказ Путлера.
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12.05.2020 19:21 Відповісти
Шлюха не может требовать , она просто продается .
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12.05.2020 19:18 Відповісти
Малчік хочіт в Растов?
Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон - Цензор.НЕТ 2476
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12.05.2020 19:26 Відповісти
Что ты хочешь этим фото сказать? То, что Гончаренко был в партии регионов?

А кто голосовал за партию риегионов? Не ты ли? А кто отдал свои голоса за Януковича на выборах президента? Не ты?

12 481 266 человек проголосовало за Януковоща во втором туре!

Выложи их фотки и подвергни репрессиям за их выбор! Всех расстрелять!
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12.05.2020 23:29 Відповісти
Ні, педротику ватний, я за вашу ******* партію Солідарності Регіонів не голосував ніколи.
А сказати хочу лиш те, що на 180 градусів так легко може розвертатися тільки флюгер...
Коли папєрєднікі з гідністю запроваджували заборону на виїзд за кордон тим, хто має заборгованість за комунальні послуги, ви з цим ******* де були?
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12.05.2020 23:44 Відповісти
У тебя долги по коммуналке? И ты сидишь тут строчишь?
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12.05.2020 23:50 Відповісти
Долгі по комуналкє були у папєрєлнєго прімьєра. І схоже, він настрочив достатньо, щоб їх погасити, бо за кордон його випустили... Принаймні, в Давос.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2020 року збільшилася на 6,7% і становила 61,5 мільярда гривень (без урахування електроенергії).
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13.05.2020 00:58 Відповісти
Эти ляди будут годами в намордниках ходить и сцацца от упоминания о "карантине".Какая им ещё "заграница"?
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12.05.2020 19:31 Відповісти
Інтелект і управлінські якості правителів виглядають досить убого...
Потужно виглядає лише їх антукраїнізм...
За час карантину, українці з фази бідності перейдуть у фазу злиденності...
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12.05.2020 20:44 Відповісти
Бідолашний Льошик напевне теж в Польщу на збір врожаю намилився )
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Дозволи на виїзд брат Єрмака "оформляє"...
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12.05.2020 19:41 Відповісти
Это называется выездная виза . До 1990 года была в СССР.
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12.05.2020 19:43 Відповісти
Я тоже за то чтобы народ никуда не разъезжался. После Майдана народ сам откроет себе границы.
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12.05.2020 19:42 Відповісти
Не хвилюйтесь, я це лайно застав за Совка...
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12.05.2020 19:45 Відповісти
А куда этот дурик собрался?
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12.05.2020 19:55 Відповісти
не надо требовать никаких обьяснений
надо начинать ******* совков-малоросов
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12.05.2020 20:04 Відповісти
А воз мстительная штучка - ведь знает, как голосовали на выборах в 19 году заграница - там однозначная поддержка Пороха.
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12.05.2020 20:14 Відповісти
а пускай повысят зарплаты)
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12.05.2020 23:05 Відповісти
Савєцькі чєловєкі по заграніцам не єздяют!
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12.05.2020 23:33 Відповісти
а на https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2020-05-12/hoteli-ispolzovat-karantin-v-ukraine-ukazali-na-popyitku-vlastey-ustanovit-v-strane-avtoritarizm/196917 таком основании - время доказало это. мы сами это увидели
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13.05.2020 04:06 Відповісти
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