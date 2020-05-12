Нацполиция начала уголовное производство по факту обнародования персональных данных на анонимном телеграм-канале
Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан на одном из анонимных телеграм-каналов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно-обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія", - указывается в сообщении.
На данный момент работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.
Сведения внесены в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).
Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.
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Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.
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Настучим в интерпол?
Сегодня, при заполнении своих персональных данных, тихо смеюсь, когда читаю, что "вы даете согласие на использование своих персональных данных" , потому что знаю, все в этой стране продается и покупается. Нация морально разложилась, законов нет, а совесть оставила страну еще в 90-е годы.
Буквально на днях, здається фейсбук, злив десь 300 мільйонів персональних.
І, ізвінілся.
Несколько дней потом востановливали из резервных копий.