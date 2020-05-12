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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Суд заочно заарештував Януковича у справі про масові вбивства під час Революції Гідності

Суд заочно заарештував Януковича у справі про масові вбивства під час Революції Гідності

Печерський районний суд Києва виніс ще одне рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію масових убивств на Майдані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Застосувати щодо Януковича ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах досудового розслідування строком до 10. 07. 2020 року", - сказано в ухвалі суду.

Так суд задовольнив клопотання слідства, яке просило про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше Печерський суд вже виносив рішення про заочний арешт Януковича. 4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт Януковича дасть змогу почати процедуру екстрадиції і звернутися по дозвіл на спеціальне розслідування.

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Автор: 

арешт (2540) суд (11763) Янукович Віктор (10784) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+14
Та шо ви гаварітє. Якийсь не такий суд. Неправильний. Не зелений. Бо послухати 73-квартальне стадо то по Небесній сотні власноруч стріляв Порошенко, а Пашинський з Парубієм патрони підносили.
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12.05.2020 18:50 Відповісти
+11
- Изя, а Вы знаете, что когда Вас тут нет мы вас обговариваем?
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
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12.05.2020 19:31 Відповісти
+7
Виртуальный арест Януковича - это виртуозное исполнение Зе-командой своего обещания "Пришла весна - пора сажать!"
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12.05.2020 19:09 Відповісти
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Группа спецназа РАБссии "Вымпел" украла Витька из Украины вместе с баблом и золотом,в Москве сидят не дураки...
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12.05.2020 18:49 Відповісти
-В Ізраїлі є закон про антисемітизм... А Закону про міжнаціональну ворожнечу - немає...
-В Україні - навпаки. Закону про антиукраїнізм немає... а про міжнаціональну ворожнечу є і використовується він виключно для переслідування патріотів-українців
-Можливо цю причину слід пошукати в "корінні" проблем влади? І пошукати в турборежимі!
-Чи національна ідея українців має реалізовуватися зусиллями та руками саме АНТИукраїнців?
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12.05.2020 20:36 Відповісти
Он, наверное, очень расстроился. Вот МОССАД бы его завернутым в коврик на родину доставил из любой точки мира. Но где МОССАД, а где СБУ
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12.05.2020 18:50 Відповісти
Та шо ви гаварітє. Якийсь не такий суд. Неправильний. Не зелений. Бо послухати 73-квартальне стадо то по Небесній сотні власноруч стріляв Порошенко, а Пашинський з Парубієм патрони підносили.
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12.05.2020 18:50 Відповісти
😂🙈вы сделали мой вечер)
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12.05.2020 19:37 Відповісти
конечно нет, все знают, что Янык стрелял, а Азиров перезаряжал.
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12.05.2020 20:06 Відповісти
Дивися щоб тебе за яйко не схопили раніше, ніж твої феєричні фантазії про "прийде весна -саджати будемо" реалізвувалися в реалі.
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12.05.2020 19:00 Відповісти
Фьодоровічь, нє борзєй.
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12.05.2020 19:06 Відповісти
Порошенко,верни 3 миллиарда долларов которые мы дали Индюковичу в долг...Помните 2014 год?
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12.05.2020 18:53 Відповісти
Кстати, Лондонский суд послал татаромордву на три веселых буквы ,типа *да,но нет*..
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12.05.2020 19:20 Відповісти
а що, для такого цінного спіціаліста не знайшлось посади в офісі препіздента чи якогось комітетика, як для сааховшвіля
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12.05.2020 18:53 Відповісти
так печерський суд щас одмиє шапкокрада по всім статтям і представить його процесуально чистим для дальнєйшего прохождєнія служби
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13.05.2020 09:48 Відповісти
"Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича Источник: https://censor.net/n3195020"

посыпал на к*й соли и передал в Ростов жертвенного страуса для разминки!!
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12.05.2020 18:53 Відповісти
Путлер сам спалил Витька в ООН,рюсские бараны,Чуркина хоть помните...Быдлоо тупое...
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12.05.2020 18:55 Відповісти
Це вже в який раз його заарештували "заочно"?!
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12.05.2020 18:58 Відповісти
Это называется проверяют за Порошенко а вдруг )))
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12.05.2020 19:39 Відповісти
Чаушеску с женой завалили и все Суды...Гитлерам не место в Украине....
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12.05.2020 19:02 Відповісти
Виртуальный арест Януковича - это виртуозное исполнение Зе-командой своего обещания "Пришла весна - пора сажать!"
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12.05.2020 19:09 Відповісти
А могли бы и дать пожизненное, тоже заочно.
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12.05.2020 19:27 Відповісти
Выделите еще камеру в тюрьме, охрану и водите туристов. УМОРА.
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12.05.2020 19:09 Відповісти
Міністерство юстиції в рамках тюремної реформи планує ввести платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах.... - там будуть страуси...
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12.05.2020 19:23 Відповісти
Это дело уже лет 5 тянется, потрачено тысячи оплаченных из бюджета человеко-часов.
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12.05.2020 19:10 Відповісти
Оно не тянется, его давно осудили))) сейчас этот движ вообще не понятен
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12.05.2020 19:40 Відповісти
Путлер и Гиркин по поводу НовоОтсоссии от Харькова до Одессы всё выложили в Ютьюбе.Порошенко Красава,обосрал РАБссию по полному тарифу...,почти так сказал Гиркин..,а он знает о чем говорит...
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12.05.2020 19:20 Відповісти
Можна його ще заочно відпетушманити та загнати під заочний шконар
(чи його вже https://youtu.be/AggB-QAjTYE?t=41 пенісом по лобі постукали ?)
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12.05.2020 19:23 Відповісти
А где-то в подмосковном лесу, на своей даче, без удержу смеялся стареющий маразматического вида "политик", ломал ручки и время от времени вскрикивал "астанавитесь!", и с грустью вспоминал страусов, Хонку, пруды и охотничьи угодья.
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12.05.2020 19:26 Відповісти
- Изя, а Вы знаете, что когда Вас тут нет мы вас обговариваем?
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
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12.05.2020 19:31 Відповісти
они могут даже чучело януковоща сжечь. овощу от этого ни холодно, ни жарко
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12.05.2020 19:49 Відповісти
Овощ законсервировался,его не достать из банки,он нз для зэ
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12.05.2020 19:57 Відповісти
когда Портнова и Лукаш арестуют ?
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12.05.2020 20:05 Відповісти
витек ,не бзди ..... приезжай хооть умреш как человек, а то пантов было... дамбас порожняк не гонит
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12.05.2020 20:11 Відповісти
Это ему пофиг, лишь бы не "люстрировали".
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12.05.2020 20:20 Відповісти
стаціонарної смертної кари в Україні нема , а заочна? Тож ростріляйте його заочно, потім повісьте, а потім на контрольний електростілець...
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12.05.2020 20:39 Відповісти
какое зверство. ещё и заочно расчленили.
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12.05.2020 20:45 Відповісти
Йой! Налякали Шапкокрада новою ухвалою, аж-аж! Він, бідака, тепер уже точно остаточно стратить спокій, сон і гарний апетит .
Коли говорити серйозно. Хлопці, а, може, вже досить коники з гівна ліпити?
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12.05.2020 21:09 Відповісти
Маразм таки крепчает. Объясните уже кто-нибудь дебилам-********* во власти суть понятия "арест".
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12.05.2020 21:27 Відповісти
Заочно можете мене і отп....дити (В.Янукович)
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Янек в деле об убийстве Небесной Сотни как-раз виноват меньше всего. Его Путин дураком сделал, и еще и в плен захватил. Там всем заведовали Клюев и Портнов под диктовку ФСБ.
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12.05.2020 21:36 Відповісти
примерно такого же мнения
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13.05.2020 09:23 Відповісти
Та до чого тут біглий,ссикливий зек? Він же ж побоявся би і пукнути у сторону Майдану у тот час.Його елементарно "підставили" під розстріли, катування і т.д. протестуючих людей. Думаю,що не обійшлося без козней тодішнього українського олігархату,який вкрай уже ізійшовся слюнями біля корита із "жирними помиями". І тодішні владні злочинні дії проти українського народу потрібно шукати не у діях зека,а у діях нинішніх властьімущщих зажравшихся олігархах.От тих-то і потрібно розшукувати,заводити проти них кримінальні справи і судити народним судом(трибуналом,як співалось у відомому хіті), а не печерським потрохопродажнім судом!
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12.05.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/user/470239 Його елементарно "підставили" під розстріли, катування і т.д. протестуючих людей. Думаю,що не обійшлося без козней тодішнього українського олігархату... От тих-то і потрібно розшукувати,заводити проти них кримінальні справи і судити народним судом(трибуналом,як співалось у відомому хіті), а не печерським потрохопродажнім судом!

Кого и как "розшукувати", если они с 2014 года и по сей день при владе
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13.05.2020 09:49 Відповісти
А навіщо вдруге це робити? Заради піару і все?
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12.05.2020 22:03 Відповісти
Його, для науки подібним до нього гнидам, вже давно, без зайвого галасу, треба було відправити до кобздона а не розігрувати комедію з судом.
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13.05.2020 00:20 Відповісти
А что там его соратник Порнов и другие которые вольготно сейчас себя чувствуют в Украине?
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13.05.2020 08:55 Відповісти
Посадите его заочно, пусть уже отбывает.
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13.05.2020 09:10 Відповісти
А ещё можно было к семи годам расстрела приговорить.
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13.05.2020 09:51 Відповісти
это конечно бездоказательно но то что овощу не нужно было мазаться кровью совершенно оче
видно если вспомнить налоговый майдан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD и как он закончился то чисто по аналогии евростуденческий майдан закончис-
ся бы точно так же если бы не..... если бы не было целью раскачать страсти вплоть до мятежа.
Завгара принимал запад и он был рукопожатен были и инвестиции и транши мвф а пролитая
кровь всё это перечёркивала вот и вся логика......
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13.05.2020 09:55 Відповісти
 
 