Суд заочно заарештував Януковича у справі про масові вбивства під час Революції Гідності
Печерський районний суд Києва виніс ще одне рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію масових убивств на Майдані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Застосувати щодо Януковича ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах досудового розслідування строком до 10. 07. 2020 року", - сказано в ухвалі суду.
Так суд задовольнив клопотання слідства, яке просило про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Раніше Печерський суд вже виносив рішення про заочний арешт Януковича. 4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора.
В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт Януковича дасть змогу почати процедуру екстрадиції і звернутися по дозвіл на спеціальне розслідування.
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-В Україні - навпаки. Закону про антиукраїнізм немає... а про міжнаціональну ворожнечу є і використовується він виключно для переслідування патріотів-українців
-Можливо цю причину слід пошукати в "корінні" проблем влади? І пошукати в турборежимі!
-Чи національна ідея українців має реалізовуватися зусиллями та руками саме АНТИукраїнців?
посыпал на к*й соли и передал в Ростов жертвенного страуса для разминки!!
(чи його вже https://youtu.be/AggB-QAjTYE?t=41 пенісом по лобі постукали ?)
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
Коли говорити серйозно. Хлопці, а, може, вже досить коники з гівна ліпити?
Кого и как "розшукувати", если они с 2014 года и по сей день при владе
видно если вспомнить налоговый майдан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD и как он закончился то чисто по аналогии евростуденческий майдан закончис-
ся бы точно так же если бы не..... если бы не было целью раскачать страсти вплоть до мятежа.
Завгара принимал запад и он был рукопожатен были и инвестиции и транши мвф а пролитая
кровь всё это перечёркивала вот и вся логика......