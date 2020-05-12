Суд заочно заарештував Януковича у справі про масові вбивства під час Революції Гідності

Печерський районний суд Києва виніс ще одне рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію масових убивств на Майдані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Застосувати щодо Януковича ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах досудового розслідування строком до 10. 07. 2020 року", - сказано в ухвалі суду.

Так суд задовольнив клопотання слідства, яке просило про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше Печерський суд вже виносив рішення про заочний арешт Януковича. 4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт Януковича дасть змогу почати процедуру екстрадиції і звернутися по дозвіл на спеціальне розслідування.

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