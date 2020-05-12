Працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу, - Криклій
Міністерство інфраструктури України докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу. Але за умови обов'язкового дотримання всіх протиепідемічних заходів - маскового режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів і місць для сидіння.
Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками сьогодні, 12 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міністра.
"Працюємо зараз над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі - з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому", - зазначив глава Міністерства.
Він повідомив, що зі свого боку Міністерство інфраструктури України вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень. "Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо та опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту", - підкреслив Владислав Криклій.
Під час зустрічі учасники обговорили питання відновлення автомобільних пасажирських перевезень, зокрема, роботу нелегалів під час карантину.
Участь у заході взяли представники Міністерства та міжнародні пасажирські автомобільні перевізники з Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької областей, а також міста.
Оперативна інформація - на телеграм-каналі https://t.me/vladyslavkryklii.
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И вообще, что ты делаешь на украинском информационном сайте?
Бацьке иди подмахивать!
"Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий" Источник: https://censor.net/n3195022
Наверно у людей не такая вера в Лукашенко, как у тебя.
Можно сделать выбор и носить маску с соблюдением дистанции и спросить - уЗеленские - чего вам ещё надо!?
Переверни страницу и в журнале "Бла-Бла-Бла" ты найдёшь опровержение тому, что ты списал с первой страницы.
Рандомизированное? Что это означает в журнале "Бла-Бла-Бла"?
Шинки подкачиваем, рельсы выпрямляем, к маршруткам гармошки прицепляем.
Над чем же эти бездари работают?
У нас не должно быть белых и черных.
Народ выпхнулся ,а метро куй!
Одному министерству не одолеть!
Сначала надо было написать бамажку " низзя", а теперь надо написать бамажку " мона"!
Вот что говорят о ней ученые, которым ВОЗ и Бил Гейтс затыкают рот:
https://www.youtube.com/watch?v=A2nryt-mIi4&t=933s