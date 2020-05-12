Працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу, - Криклій

Міністерство інфраструктури України докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу. Але за умови обов'язкового дотримання всіх протиепідемічних заходів - маскового режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів і місць для сидіння.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками сьогодні, 12 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міністра.

"Працюємо зараз над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі - з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому", - зазначив глава Міністерства.

Він повідомив, що зі свого боку Міністерство інфраструктури України вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень. "Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо та опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту", - підкреслив Владислав Криклій.

Під час зустрічі учасники обговорили питання відновлення автомобільних пасажирських перевезень, зокрема, роботу нелегалів під час карантину.

Читайте також: Громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня продовжить перевозити пасажирів за спецквитками, - Кличко

Участь у заході взяли представники Міністерства та міжнародні пасажирські автомобільні перевізники з Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької областей, а також міста.

Оперативна інформація - на телеграм-каналі https://t.me/vladyslavkryklii.