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Новини Расследование преступлений на Майдане
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Еще одному экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении по делу о разгоне Майдана, - ГБР

Еще одному экс-

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению митингов (ч.2 ст.365, ч.1 ст.366 и ст.340 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения, говорится в сообщении.

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Автор: 

Беркут (532) евромайдан (957) ГБР (3488)


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Топ коментарі
+2
Зловещие манкурты Зеленского посягнули на честь невиновного беркутовца. Почему невиновного? Потому что целых 4 года реформированная прокуратура Порошенко вкупе с обновленной полицией Авакова ничего на него не могли найти. А Зеленский, паскуда такая, нашел и прикопался. Вот ведь гад.
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12.05.2020 19:37
+1
Это смешно, когда дело дойдет до суда они умрут от старости просто..выкапывать будите???
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12.05.2020 19:32
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Це його готують на обмін?
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12.05.2020 19:28 Відповісти
Это смешно, когда дело дойдет до суда они умрут от старости просто..выкапывать будите???
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12.05.2020 19:32 Відповісти
Зловещие манкурты Зеленского посягнули на честь невиновного беркутовца. Почему невиновного? Потому что целых 4 года реформированная прокуратура Порошенко вкупе с обновленной полицией Авакова ничего на него не могли найти. А Зеленский, паскуда такая, нашел и прикопался. Вот ведь гад.
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12.05.2020 19:37 Відповісти
Да, но хотелось бы чтоб до наказания дело дошло.
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12.05.2020 19:53 Відповісти
А это уже - как справится суд. Дело в том, что сам факт выдвигания обвинения - смелый сигнал, на который предыдущий шоколадный гарант решиться не мог. Да, кстати, я голосовал против Зеленского.
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12.05.2020 19:56 Відповісти
Если предъявили подозрение экс-"беркутовцу", значит скоро предъявят подозрение какому нибудь патриоту. Это так для паритета, чтобы сильно не возмущались, а то мало ли, что...
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12.05.2020 19:38 Відповісти
по закону Савченко (складывается впечатление, что именно под них и приняли закон Савченко!!) они уже все теоретически отсидели!! ещё пару лет в СИЗО и с чистой совестью на свободу!!
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12.05.2020 19:58 Відповісти
Они что уже сидят в СИЗО?Закон Савченко распространяется на тех,кто находится в предварительном заключении - день за два.
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12.05.2020 20:13 Відповісти
ой...тільки не треба...знову відпустять...профанація...
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12.05.2020 22:41 Відповісти
он уже на пенсии? а как другие? тоже?
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13.05.2020 04:17 Відповісти
 
 