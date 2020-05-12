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Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Нормандського формату припинення вогню на Донбасі

Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Нормандського формату припинення вогню на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату. Йшлося про досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Радники лідерів Нормандської четвірки також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

"Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони", – наголосив Єрмак.

Читайте також: Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447) Єрмак Андрій (1391) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+21
а зе уже все дермак его отсторонил
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12.05.2020 19:30 Відповісти
+19
Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6038
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12.05.2020 19:40 Відповісти
+13
Зе в тени Ермака и не отсвечивает боится выйти на свет как засветится так и все наоборот делает вот он и в норку спрятался а отвечать ему придется а не Ермаку
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12.05.2020 19:39 Відповісти
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а зе уже все дермак его отсторонил
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12.05.2020 19:30 Відповісти
Зе в тени Ермака и не отсвечивает боится выйти на свет как засветится так и все наоборот делает вот он и в норку спрятался а отвечать ему придется а не Ермаку
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12.05.2020 19:39 Відповісти
-"Україна це хороша країна, яку псують нацисти і бандерівці, що знаходяться при владі люди, отримавши широкі свободи. Про це в інтерв'ю українському пропагандиста Дмитру Гордону заявила екс-прокурор Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська"
- Зе, так ти український нацист і бандерівець, чи це - наклеп?А хто ж тоді Разумков, Аваков, Венедіктова, Шмигаль, Сивохо, Єрмак, очільники ДБР, судді- теж бандерівці?
-А якщо вони нацисти, то якого етносу?
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12.05.2020 20:42 Відповісти
Вам бы сказки писать!
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13.05.2020 05:30 Відповісти
дЕрьмак с СОВЕТНИКАМИ лишь обсудил , сильно лидеры обиделись на его замыслы с консультационной группой? Повысят ли лидеры статус своим советникам до уровня Дерьмака - вицЗЕ никак...
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12.05.2020 19:42 Відповісти
Западные лидеры, наоборот, поддержали идею консультационного совета.
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13.05.2020 05:32 Відповісти
С чего такой абсурдный вывод?! Если бы пресс-секретарь Зе сказала подобное, то вы бы сказали, что она его отстранила, или по вашему Зе всё должен озвучивать сам?! Во, народец, лишь бы говно метнуть в Зе!
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13.05.2020 05:29 Відповісти
Потужно.
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12.05.2020 19:32 Відповісти
ШО-ШО абсудил??? ПРекращение огня?
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12.05.2020 19:33 Відповісти
повези лидеров этих в окопы к нашим и пусть поклянутся шо они НЕ ЛОХИ
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12.05.2020 19:34 Відповісти
А Путлер йому дозволив вести переговори з ЄС про припинення вогню?
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12.05.2020 19:58 Відповісти
Єрмак погано живе! Не вірите? Тоді подивиться на його світлину і побачите, що йому нема чим погодитися і не вистачає зарплати купити краватку (для кацапів це кровать😄)
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12.05.2020 19:33 Відповісти
Поголитися...
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12.05.2020 19:34 Відповісти
- Чуєш, купи собі нову краватку…Стара така засмальцьована...
- Зачем? Я и в старой ещё помещаюсь…
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12.05.2020 19:41 Відповісти
Невже дійшло, що "просто пєрємтать стрєлять" не працює?
До речі: а ти хто такий, Єрмак? Міністр закордонних справ? Голова парламентського комітету з міжнародних відносин? Прем'єр? Чи може Президент? Якого ти лізеш туди, куди твої повноваження не пускають? Йди краще допоможи найвеличнішому новий відосик зняти - то якраз в межах твоїх повноважень
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12.05.2020 19:34 Відповісти
Тот, кому Зе адресовывал слова "перестать стрелять", стрелять не перестал.
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13.05.2020 05:35 Відповісти
Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 2399
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12.05.2020 19:34 Відповісти
Интересно, а почему переговоры о заключении "Пакта о ненападении" с Германией вёл какой-то Молотов, а не "товарищ Поскрёбышев"? Они с Ермаком, примерно одного уровня...
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Тому, що Поскрьобишев не там поскрьобував🤗😜
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12.05.2020 19:37 Відповісти
Яр Холодный,ну Вы как всегда,не в бровь,а в глаз! Очередной раз восхищаюсь Вашей эрудиции и подготовке! Хай здоровиться!
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12.05.2020 19:40 Відповісти
Мабуть у "єрмака", все таки, рівень нижчий за "поскрЬОбишева". Бо "єрмак" -- це суто "скріпки_принтери".
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12.05.2020 20:27 Відповісти
Может быть... Но я объёмом обязанностей обоих, не интересовался и не сопоставлял...
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12.05.2020 20:49 Відповісти
Тоді так. Щоб бодай порівнювати "поскрЬОбишева" та "єрмака", блаЗЄнському треба було б захопити та втримати владу. Тоді він міг би делегувати "єрмаку" будь-які повноваження. Але блаЗЄнь переміг на виборах в демократичній країні. Його обов'язки прописано в Конституції. І саме він має їх виконувати. А "сталін" міг, якО Каліґула, й коня до верховного_совета під оплески завести. Тому порівняння, на мій погляд, некоректні.
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12.05.2020 21:03 Відповісти
Ох ти ж і в"їдливий... Я ж, лише "фігурально", з сарказмом, питання поставив, а ти вже з лінійкою підходиш, заміри проводить...
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12.05.2020 21:41 Відповісти
Яр Холодный, я ,да надеюсь и многие читатели комментариев на этом сайте с удовольствием бы прочли Ваши (как юриста с опытом) разъяснения по поводу т.н. "Протокола".Для людей далёких от дипломатии и управления Государством,понятие "протокол"есть бумажка:головував,присутні,нарада встановила..."Протокол" и "Служба Протокола"-особый орган,к примеру определяющий разницу между понятиями "Служебный визит"и "Дружественный визит",и почему президенту не к лицу встречаться с министром.Вы напишите,Вы юрист со стажем,многим интересно будет.(Не каждый потрудится соответственный запрос набрать в интернете).
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12.05.2020 20:54 Відповісти
Честно говоря, я в данном аспекте "не сильно"....А писать "наздогад буряків" я не люблю... Там больше всё на "традициях дипломатического протокола" базируется - как повернуться, как стать, какие штаны когда одеть, кого и как принять, кого как и где именно усадить, а я изучал именно "юридическую" сторону - "Международное публичное право", и, в качестве "факультатива" - "Право войны"... То есть, я учился " полевым манёврам", а не "парадам".. Так что "звыняйте", помочь не смогу...
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12.05.2020 21:12 Відповісти
Жаль...Но хотя бы элементарные разъяснения юриста многим бы помогли.
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12.05.2020 21:16 Відповісти
Так "Право войны"разъясните,пожалуйста.К примеру,что судно в море,является территорией того государства,чей флаг на нём поднят.И и.п.
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12.05.2020 21:19 Відповісти
Понятно, что слово "право"в аспекте юриспруденции понятие очень широкое,но простейшие разъяснения элементарного к темам многим бы читателям помогло.
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12.05.2020 21:24 Відповісти
Стоять, Зорька!!! Ты тут смешиваешь "Морское право" и "Право войны"... Первое касается, в основном, транспортировки грузов и людей морским транспортом, а второе - боевых действий в военной обстановке... И то, и другое - как минимум - двухчасовая "вводная" лекция (а детально - целый курс). Меня админ "кончит"... И так уже дважды "банил" за пространные объяснения... Так что сформулируй, пожалуйста, чётко вопрос, со всеми обстоятельствами, а я постараюсь ответить...
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12.05.2020 21:38 Відповісти
Интересно - это каким пунктом, в его "посадовiй iнструкцii" идет обязанность "встречи и обсуждения с советниками иностранных лидеров"... в этого чмо болотного, в обязанности, кроме заточки карандашей шефу, может быть только проветривание его рабочего кабинета...
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Советники лидеров? Это понятно,они СОВЕТНИКИ!Должность у них такая,и она обязывает. А кто такой Ермак?!Какую должность согласно Табели о рангах в Украине он занимает? Советникам было комфортно нарушать все мыслимые и немыслимые законы ПРОТОКОЛА?!
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12.05.2020 19:36 Відповісти
***************** сначала включила их в банкет с дырявыми без ПРедуПРеждения а теперь они с ним шо-та ПРотирают?
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Зебилы,это вы выбрали.Жрите.
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12.05.2020 19:38 Відповісти
Какой оригинальный пост! Как много в нём свежих мыслей и здравого смысла!
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13.05.2020 05:39 Відповісти
Благодарю.Главное,что ты сыт.
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13.05.2020 06:55 Відповісти
В статье не уточнено, на самом деле он вел переговоры только с одним представителем Н4. И я догадываюсь, что с рашкованом.
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12.05.2020 20:40 Відповісти
Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6038
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12.05.2020 19:40 Відповісти
він давно вже на бидло насрав , але бидлу жалко сцикунів - бо самі такі
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12.05.2020 19:44 Відповісти
Тяжелый панцырь - дар царя
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.
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12.05.2020 19:42 Відповісти
Лучше бы рассказал, что его брат погибшый на восточном фронте из-за Порошенко уже Воскрес и за деньги продаёт должности в КМ. Надо же привлекать западные инвестиции.
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12.05.2020 19:50 Відповісти
Секретарка з радниками поговорили про війну. Порішили вмовляти фуйло не стріляти? Чи поклялась, що вогню у відповідь не буде? Ох і поспішає секретарка фуйло врятувати
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12.05.2020 19:51 Відповісти
В результаті переговорів німці і французи погодилися припинити стріляти на Донбасі.
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12.05.2020 20:00 Відповісти
Попукали и разошлись
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12.05.2020 20:06 Відповісти
А Украину кто-нибудь представлял в этом телефонном разговоре? Ермак, как я понимаю, как обычно, отстаивал интересы путина?
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12.05.2020 20:14 Відповісти
Я не зрозумів, а куди зеботи з ботоферми Фьодорова ;ЗЕдіджітал; поділися в цій темі?
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12.05.2020 20:17 Відповісти
То есть у нас лидер Ермак?Хотелось бы увидеть начальника транспортного цеха
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12.05.2020 20:17 Відповісти
Що ця продажна гнида може «обсуждать»?
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12.05.2020 20:18 Відповісти
Ермак? Провел? А сторожа, водители, уборщицы там еще не проводят встречи на высшем уровне?
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12.05.2020 20:33 Відповісти
**** факинг ермак, шоб шото обсуждать в Нормандском формате?
А че не баба Маня уборщица из 95-го квартала обсуждает?
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12.05.2020 20:38 Відповісти
Всё верно, хорошо.
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12.05.2020 20:43 Відповісти
А в свободное от продажи должностей время ...https://news.liga.net/politics/news/figuranty-dela-o-plenkah-ermaka-zayavili-o-popytkah-zapugivaniya---smi
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12.05.2020 21:09 Відповісти
Ермака уже больше чем президента.
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12.05.2020 21:14 Відповісти
Все ж таки, кто пояснит должностные обязанности этого гавна?
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Ермак, ну когда-же тебя паскуду уже посадят наконец-то, а то всё обсуждаешь, делаешь вид, что такой ты преданный патриот. Гнида ты самая настоящая, грош тебе цена в базарный день!
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12.05.2020 22:18 Відповісти
Р-а-а-аз - два,три - на носочки,ра-а-аз,два,три -на носочки, ра-а-аз,два,три - на носочки,пукнули - и разошлись!
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12.05.2020 23:32 Відповісти
я шось не доганяю яке право, голова секретарок, має з кимось щось обговорювати. Її діло бумагу в принтер і сартір вчасно закуповувати.
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12.05.2020 23:59 Відповісти
Чорту єрмаку нетерпиться виконати всі забганки *****.
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13.05.2020 00:07 Відповісти
Скільки це бидло малороське буде горлати за припинення вогню? Відправте його, Сівохо, і всю їх команду на передову, хай просидять недільку під мінометними обстралами. А в села, де проходить лінія розмежування поселити їх дружин із дітьми.
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13.05.2020 08:55 Відповісти
И шо?
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13.05.2020 09:28 Відповісти
 
 