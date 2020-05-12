Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Нормандського формату припинення вогню на Донбасі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату. Йшлося про досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт глави держави.
Радники лідерів Нормандської четвірки також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.
"Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони", – наголосив Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Зе, так ти український нацист і бандерівець, чи це - наклеп?А хто ж тоді Разумков, Аваков, Венедіктова, Шмигаль, Сивохо, Єрмак, очільники ДБР, судді- теж бандерівці?
-А якщо вони нацисти, то якого етносу?
- Зачем? Я и в старой ещё помещаюсь…
До речі: а ти хто такий, Єрмак? Міністр закордонних справ? Голова парламентського комітету з міжнародних відносин? Прем'єр? Чи може Президент? Якого ти лізеш туди, куди твої повноваження не пускають? Йди краще допоможи найвеличнішому новий відосик зняти - то якраз в межах твоїх повноважень
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.
А че не баба Маня уборщица из 95-го квартала обсуждает?