ДБР не розслідує кримінальне провадження за заявою Шокіна про можливий тиск на нього з боку Джозефа Байдена, - в.о. директора бюро Соколов

Державне бюро не розслідує кримінальне провадження за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо можливого тиску на нього з боку колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

Про це Цензор.НЕТ заявив в.о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов, якого ми попросили прокоментувати заяву адвоката Шокіна про бездіяльність слідчих бюро.

"Ми отримували таку заяву від Віктора Шокіна, але з урахуванням того, що в ньому було вказано про можливі протиправні дії іноземного громадянина, а це не підслідність ДБР і у нас не було підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження не було відкрито. Ще взимку про це поінформували заявника. Шокін оскаржив відмову через суд. Оскільки суд своїм рішенням зобов'язав ДБР відкрити таке провадження, це було зроблено. Але потім Офіс Генерального прокурора справу передав за підслідністю Нацполіції, - пояснив Олександр Соколов. - Тому ДБР не розслідує кримінальне провадження за заявою Шокіна про можливий тиск на нього з боку Джозефа Байдена. Клопотань від нього або його адвокатів ми не отримували".

Він уточнив, що кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу). І в березні цього року за підслідністю передано в ГУ Нацполіції в м.Києві.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, адвокат ексгенпрокурора Олександр Телешецький заявив, що Віктор Шокін підготував звернення до Володимира Зеленського, оскільки Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора не виконали низку рішень судів щодо заяви Віктора Шокіна про злочин.

Адвокат нагадав, що ще 28 січня 2020 року Шокін звернувся в ДБР з заявою про скоєння стосовно нього кримінальної злочину.

"У своїй заяві він виклав обставини тиску на нього, як Генерального прокурора України, з боку тодішнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. Тиск чинився у зв'язку з розслідуванням Генеральною прокуратурою України низки тяжких злочинів, скоєних ексміністром екології України Миколою Злочевським та керівниками компанії Burisma Holding Limited (Кіпр). До складу Ради директорів компанії з 2014 по 2019 роки, зокрема, входив Гантер Байден, син Джозефа Байдена", - сказав Телешецький під час нинішньої онлайн конференці в "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за майже 3 місяці існування цього кримінального провадження Віктор Шокін багато разів звертався до слідчих ДБР і прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також особисто до керівників цих правоохоронних органів, з клопотаннями про його допит як потерпілого. Водночас, жодне з них не було задоволено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шокін звернувся до Президента щодо невиконання правоохоронцями рішень судів

Як пояснили в ДБР, слідчі бюро розслідують інше кримінальне провадження, яке було відкрито за рішенням Шевченківського райсуду м.Києва восени минулого року. Суд зобов'язав бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в Посольство США в Україні.