Ще шість лікарень отримали від "Нової пошти" допомогу для боротьби з коронавірусом

"Нова пошта" продовжує вносити свою посильну лепту в протистояння з COVID-19, забезпечуючи медиків усім необхідним для боротьби з коронавірусом. У перший день часткового зняття карантинних обмежень - 12 травня 2020 року - компанія відправила лікарям п'яти українських лікарень великі партії засобів індивідуального захисту, дезінфекційних речовин, медичного інвентарю та обладнання.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Хотинська центральна районна лікарня отримала 10 тис. медичних захисних масок, Долинська центральна районна лікарня - 2 тис. комбінезонів, 2 тис. респіраторів, 5 тис. одноразових халатів, 7 тис. масок і медичних шапочок. Задоволено прохання лікарів Чернігівської міської лікарні № 1. Для установи придбано дефібрилятор, 6 пересувних опромінювачів бактерицидного типу, 5 пульсоксиметрів, 20 безконтактних термометрів, 500 літрів антисептика і 300 літрів дезінфікуючих речовин 1000 ПЛР-систем, 27 тисяч засобів індивідуального захисту (комбінезони, маски, рукавички, респіратори). Понад 7 тисяч одиниць ЗІЗ відвантажено Мирноградській центральній міській лікарні. Також лікарі отримали 2 монітори пацієнта й один інфузомат. Ще одну партію допомоги відправили Центру первинної медико-санітарної допомоги Веснянської сільради Миколаївського району. Чернівецькі лікарі отримали 200 комбінезонів, 5500 респіраторів, 11 тис. масок, понад 10 тис. одноразових халатів, 2 тис. пробірок для забору проб, кілька сотень комплектів бахіл і захисних окулярів.

"Дев'ятого і дванадцятого травня наша компанія передала чергові партії гуманітарної допомоги. Ми безмежно вдячні лікарям за їхню мужність, професіоналізм, безстрашність і самопожертву в боротьбі з невидимим ворогом. Дуже горді тим, що ухвалили в березні рішення про виділення 25 млн грн для забезпечення наших медиків всім необхідним, що дало змогу запобігти піковим критичним навантаженням на опорні лікарні, врятувати життя і зберегти здоров'я сотням тисяч наших співвітчизників", - сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

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Як повідомлялося раніше, 15 березня 2020 року, керівництво "Нової пошти" ухвалило рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту для медичних установ країни. Перші поставки гуманітарної допомоги почалися через три дні - 18 березня.

Компанія бере участь у муніципальній програмі Києва та благодійних бізнес-акціях, здійснюючи безкоштовну адресну доставку соціально незахищеним верствам населення та людям, що перебувають у зоні ризику, продуктових і медичних наборів від найбільших торгових мереж і КМДА.

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На початку квітня 2020 року "Нова пошта" відгукнулася на прохання президента України Володимира Зеленського. Впродовж лише 4 днів у 25 регіонів України компанія безкоштовно доставила 120 тонн особливо важливих державних медичних вантажів, встановивши рекорд за швидкістю і якістю наданих логістичних послуг. У цьому ж місяці в рамках програми "Гуманітарна пошта України" компанія відправила 4529 посилок загальною вагою 522,7 тонн. Соціальний проєкт, який виник у 2014 році як відповідь на російську агресію, спрямований на покриття потреб нашої армії, отримав новий поштовх через пандемію COVID-19. Під час карантину до нього приєдналися 19 волонтерських організацій, тепер кількість учасників - 135.