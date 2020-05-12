Ще шість лікарень отримали від "Нової пошти" допомогу для боротьби з коронавірусом
"Нова пошта" продовжує вносити свою посильну лепту в протистояння з COVID-19, забезпечуючи медиків усім необхідним для боротьби з коронавірусом. У перший день часткового зняття карантинних обмежень - 12 травня 2020 року - компанія відправила лікарям п'яти українських лікарень великі партії засобів індивідуального захисту, дезінфекційних речовин, медичного інвентарю та обладнання.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.
Хотинська центральна районна лікарня отримала 10 тис. медичних захисних масок, Долинська центральна районна лікарня - 2 тис. комбінезонів, 2 тис. респіраторів, 5 тис. одноразових халатів, 7 тис. масок і медичних шапочок. Задоволено прохання лікарів Чернігівської міської лікарні № 1. Для установи придбано дефібрилятор, 6 пересувних опромінювачів бактерицидного типу, 5 пульсоксиметрів, 20 безконтактних термометрів, 500 літрів антисептика і 300 літрів дезінфікуючих речовин 1000 ПЛР-систем, 27 тисяч засобів індивідуального захисту (комбінезони, маски, рукавички, респіратори). Понад 7 тисяч одиниць ЗІЗ відвантажено Мирноградській центральній міській лікарні. Також лікарі отримали 2 монітори пацієнта й один інфузомат. Ще одну партію допомоги відправили Центру первинної медико-санітарної допомоги Веснянської сільради Миколаївського району. Чернівецькі лікарі отримали 200 комбінезонів, 5500 респіраторів, 11 тис. масок, понад 10 тис. одноразових халатів, 2 тис. пробірок для забору проб, кілька сотень комплектів бахіл і захисних окулярів.
"Дев'ятого і дванадцятого травня наша компанія передала чергові партії гуманітарної допомоги. Ми безмежно вдячні лікарям за їхню мужність, професіоналізм, безстрашність і самопожертву в боротьбі з невидимим ворогом. Дуже горді тим, що ухвалили в березні рішення про виділення 25 млн грн для забезпечення наших медиків всім необхідним, що дало змогу запобігти піковим критичним навантаженням на опорні лікарні, врятувати життя і зберегти здоров'я сотням тисяч наших співвітчизників", - сказала співзасновник "Нової пошти" Інна Поперешнюк.
Як повідомлялося раніше, 15 березня 2020 року, керівництво "Нової пошти" ухвалило рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту для медичних установ країни. Перші поставки гуманітарної допомоги почалися через три дні - 18 березня.
Компанія бере участь у муніципальній програмі Києва та благодійних бізнес-акціях, здійснюючи безкоштовну адресну доставку соціально незахищеним верствам населення та людям, що перебувають у зоні ризику, продуктових і медичних наборів від найбільших торгових мереж і КМДА.
На початку квітня 2020 року "Нова пошта" відгукнулася на прохання президента України Володимира Зеленського. Впродовж лише 4 днів у 25 регіонів України компанія безкоштовно доставила 120 тонн особливо важливих державних медичних вантажів, встановивши рекорд за швидкістю і якістю наданих логістичних послуг. У цьому ж місяці в рамках програми "Гуманітарна пошта України" компанія відправила 4529 посилок загальною вагою 522,7 тонн. Соціальний проєкт, який виник у 2014 році як відповідь на російську агресію, спрямований на покриття потреб нашої армії, отримав новий поштовх через пандемію COVID-19. Під час карантину до нього приєдналися 19 волонтерських організацій, тепер кількість учасників - 135.
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https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.
Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.
Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.
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"Параллельный" иск о незаконности включения COVID-19 в перечень особо-опасных вирусных заболеваний подан.
Коротко. Законом установлены критерии особо опасного инфекционного заболевания. Они такие: наносит тяжелый и/или стойкий вред здоровью, характеризуется высокой смертностью и характеризуется быстрым распространением.
COVID-19 таким не является, поскольку не наносит тяжелого или стойкого вреда здоровью (потеря трудоспособности навсегда на 1/3 человеческого организма), не характеризуется высокой смертностью (менее 3%, а если считать правильно, то менее 0,003% - это уровень статистической погрешности), не характеризуется быстрым распространением (уже прошло два месяца, а заболеваемость ниже минимального эпидемиологического уровня на 68,6%). Значит, включение этой болезни в перечень особо опасных противоречит закону.
Однако, включение COVID-19 в перечень особо опасных болезней позволяет карантин, принудительную госпитализацию, массовую вакцинацию. Значит, продолжение действия приказа о включении этой болезни в перечень особо опасных - противоправно. Об этом иск.
Иск подан через систему "Электронный суд" (чтобы не ждать Укрпочту). За подачу иска оплачен судебный сбор 840 грн (спасибо тем, кто поучаствовал в расходах).
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