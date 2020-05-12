Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль

Даже в самом плохом случае цена электроэнергии для небытовых потребителей, в частности, коммунальных предприятий, будет ниже прошлогодней.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Его слова также подтвердила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. Она отметила, что решение Антикризисного штаба направлено на то, чтобы не допустить повышения стоимости.

"Делаем все необходимые шаги, чтобы оптимизировать затраты компаний, в том числе для того, чтобы выровнять индикативные цены на рынке, для того чтобы были покрыты себестоимость производства, для того чтобы у промышленных предприятий был доступ к генерации атомных станций на двусторонних договорах при нормальных условиях продажи", - заявила она.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, несмотря на кризис в єнергетической сфере.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

Для вывода энергоотрасли из системного кризиса министерство утвердило новый прогнозный энергобаланс на 2020 год и предлагает принять ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого "тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы).

Кроме того, для повышения гибкости энергосистемы и увеличения, в том числе, доли генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов. В то же время, условия реструктуризации как и продолжительность таких ограничений будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.

Среди следующих шагов также пересмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электроэнергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ВСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.

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Кроме того, среди неотложных мер в министерстве определили принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривен, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго "перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.