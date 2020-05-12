Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати в 91 ВНЗ за спрощеною процедурою, - Міносвіти

У 2020 році перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, розширився до 91 університету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Серез цієї кількості вишів 77 підпорядковані МОН, а 14 – іншим відомствам: Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури й інформаційної політики. Повний список вишів, у яких будуть працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", опубліковано на сайті Міносвіти.

"Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", без складання ЗНО", – розповіла начальниця головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.

Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з Донбасу вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

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У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

Як повідомлялося терміни проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України перенесено на серпень. Відповідний наказ було підписано 4 травня 2020 року і він пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

За даними Міносвіти, для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити в заклади вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця держзамовлення проводитимуться з 1 по 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування - до вечора 31 серпня.

Міносвіти передбачив для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв'язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем ​​подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікованих електронний підпис, а самі документи принести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для здачі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) теж перенесено. Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня в режимі онлайн. Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними - 1 і 3 липня відповідно.