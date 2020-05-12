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Новини Вступна кампанія
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Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати в 91 ВНЗ за спрощеною процедурою, - Міносвіти

Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати в 91 ВНЗ за спрощеною процедурою, - Міносвіти

У 2020 році перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, розширився до 91 університету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Серез цієї кількості вишів 77 підпорядковані МОН, а 14 – іншим відомствам: Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури й інформаційної політики. Повний список вишів, у яких будуть працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", опубліковано на сайті Міносвіти.

"Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", без складання ЗНО", – розповіла начальниця головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.

Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з Донбасу вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Читайте також: Терміни вступної кампанії до вишів і умови прийому змінено, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

Як повідомлялося терміни проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України перенесено на серпень. Відповідний наказ було підписано 4 травня 2020 року і він пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

За даними Міносвіти, для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити в заклади вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця держзамовлення проводитимуться з 1 по 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування - до вечора 31 серпня.

Міносвіти передбачив для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв'язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем ​​подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікованих електронний підпис, а самі документи принести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для здачі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) теж перенесено. Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня в режимі онлайн. Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними - 1 і 3 липня відповідно.

Автор: 

вступна кампанія (228) виш (556) надходження (35)


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Топ коментарі
+3
Обов'язкові знання:
- української мови ,
- Україна, Армія, Віра, НАТО,
- Крим, це Україна.
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12.05.2020 20:46 Відповісти
+3
а путин - куйло!
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12.05.2020 20:48 Відповісти
+2
и как такой студент из лугандона будет учится рядом с детьми убитых или покалеченных в АТО воинов ВСУ? комфортно ли ему/ей будет находится в таком студенческом коллективе? миносвитяне, это вам сивуха такого насоветовал?
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12.05.2020 20:44 Відповісти
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"Гіві" і "Мотороли" ласкаво просимо до ВуЗіВ України - от Вам і на навчання пільги.
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12.05.2020 20:41 Відповісти
Да наберите уже грамотных наборщиков , суржик какой-то , ни русский ни украинский , позорщина .
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12.05.2020 20:42 Відповісти
там вверху кнопка украинского языка есть нажми и не возмущайся! а не нравится не ходи на цензор. все просто....
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12.05.2020 20:47 Відповісти
Ты не поверишь , я в курсе о кнопках . А ошибок всё равно много в тексте допускают .
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12.05.2020 20:51 Відповісти
Тому, що новини державних структур, в Україні подаються Українською мовою, а Цензор, нащось перекладає їх на русскій йізик. Зідти й помилки.
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12.05.2020 20:58 Відповісти
Та я розумію , краще б не перекладали .
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12.05.2020 21:03 Відповісти
Там хитро. Багато новин, які є на руской гілці, там взагалі не подаються, хоча вони апріорі були українською. Це мабуть, щоб форум не перебіг на українську гілку, чим спричинив би труднощі русскіх з підарашкі, бо ж для 100 % громадян України, якщо вони навіть погано володіють розмовною українською, то розуміють всі 100%. А от «браття»- русскіє практично не розуміють української. Тут навіть в це не вірять, але це факт. На ютюбі багато фільмів про це.
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12.05.2020 21:18 Відповісти
Цензор пілкується о руських . Це , щонайменьше , дивно .
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12.05.2020 21:51 Відповісти
Это вообще диалекты одного и того же языка. Только круглые дурни не понимают Украинску мову
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12.05.2020 23:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QjqwQKzdM2Q РУССКИЕ ПЬІТАЮТСЯ ПЕРЕВЕСТИ УКРАИНСКИЙ С БЛОГЕРАМИ !
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12.05.2020 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w6L97B16GhM СИНІЙ ЇЖАК БІГАЄ ЯК КУЛЯ.
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13.05.2020 00:02 Відповісти
Найшов, натиснув.
А тепер сходи туди ти, нажмі, і знайди новину:
«20:38 Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования».
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12.05.2020 20:54 Відповісти
побільше сивохів набирайте
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12.05.2020 20:44 Відповісти
К сожалению это недоразумение выбиралось в Константиновке и Дружковке , оно кстати обошло Колесникова который в Северодонецке с лужком в дёсна целовался .... это так для справки.если этот бегемот не был слугой народа - он бы и в пятерку невошел
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12.05.2020 20:48 Відповісти
и как такой студент из лугандона будет учится рядом с детьми убитых или покалеченных в АТО воинов ВСУ? комфортно ли ему/ей будет находится в таком студенческом коллективе? миносвитяне, это вам сивуха такого насоветовал?
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12.05.2020 20:44 Відповісти
Кому будет некомфортно , те не приедут . Вообще я сомневаюсь , что много решится . Да и не выпустят их . Там всех стремятся в окопы загнать .
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12.05.2020 20:49 Відповісти
вот поэтому я и топлю за "стену и ров с крокодилами". с 2014 мы живем без кормильцев всея Украины и ничего как то справляемся. сейчас во время карантина все переходы закрыты и слава Богу, так даже лучше.
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12.05.2020 22:31 Відповісти
Очень сомневаюсь в том, шо поедет кто-то из тех, кто убивал или калечил воинов ВСУ. И если студент считает себя украинцем, а Украину своей родиной - он едет учиться в украинские вузы. А если же не считает - никто заставлять не будет, вали нах в вонючий мордор и рюзге мир. Как-то так. И это правильно, я считаю. Нужно поддерживать лояльных Украине жителей оккупированных территорий, при этом постоянно подчёркивая, Донбасс и Крым - это Украина !
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12.05.2020 21:19 Відповісти
лично он (студент) по младости конечно никого не мог убивать, а вот его папы мамы старшие братья дядья тетья и т.д. вполне возможно.... они не украинцы (я так считаю потому что в 16-17 под широкино набеседовался с местными ) и не фиг им тут делать. я только за стену или за план "Б".
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12.05.2020 22:35 Відповісти
Шоб потом идеями рузкого мира заражали студентов !?
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12.05.2020 20:45 Відповісти
Обов'язкові знання:
- української мови ,
- Україна, Армія, Віра, НАТО,
- Крим, це Україна.
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12.05.2020 20:46 Відповісти
а путин - куйло!
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12.05.2020 20:48 Відповісти
Ну, то вже для них занадто. Вони ж його так звалі, так звалі...
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12.05.2020 21:01 Відповісти
Это должно входить во вступительный экзамен )
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12.05.2020 21:20 Відповісти
Да какого хера мы этих отпрысков любителей сруського мира должны грамоте учить !!!
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12.05.2020 20:50 Відповісти
Говорят на ленте пенсионный фонд Пуст. А дыра пополняет, знаю что нет.Пополняют российский .Вот туда и отсылайте.
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12.05.2020 20:51 Відповісти
Поедут в расию , будут потеряны навсегда . А приедут сюда - будет больше за Украину .
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12.05.2020 20:59 Відповісти
Это из Разряда Философии. Что творится на каналах , везде все антиукраинское , ненависть , любовь к тем , кто нас Убивает.А почему не сказать поедут в россиию и разрушат ее из Нутри.а то наши же , как будто бы , нас и разрушают из нутри.Лишить гражданства и выслать туда где говорят , что лучше.
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12.05.2020 21:35 Відповісти
Дыра платит налоги в российский пенсионный фонд?
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12.05.2020 21:08 Відповісти
Они же запустили деревянный платят пенсию наши и они зарплату.И естественно вся деятельность идет в рашу.Так как она убыточна ее финансируют , как говорится чемодан без Ручки но пенсионный фонд раши себя не обижает. Ну общим делают Фикцию пока есть деньги а когда то они кончатся , то тогда дыра разбогатеет , ну так они Думают.
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12.05.2020 21:24 Відповісти
В двух "дырах" свои независимые пенсионные фонды. Которые, кстати, действуют по украинским законам, которые были на 2014 год. Они что то там пытаются собирать, ясно - этого не хватает, до возится из России. Они там тоже сейчас для оптимизации свои пенсионеров пересчитывают. Но именно к пенсионному фонду России эти деньги ни какого отношения не имеют.
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12.05.2020 21:53 Відповісти
Спорить не приходится. В любом фонде есть Отделения которые рассредоточены по Областям районам и т д . Никем не призванное образование имеет свой Фонд , но действует как Филиал россии.Если туда завозят мешками Деньги, то как Вы думаете центробанк россии сдесь не причем. А если своих отчислений фонда на пенсию не хватает, то как Вы думаете ,доплачивают в рублях Украинский фонд , или российський. Они все содержут и вот по Этому и назначают в свои Отделения своих присланных с россии людей или Вы думаете из Украины его курируют.Только перестанут субсидировать , можна так сказать все кончится.
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12.05.2020 22:47 Відповісти
Замечательно - давайте введём квоты на сепаров, квоты на сепарских детишек, квоты на россиян... Пусть все едут к нам по упрощенной процедуре.
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12.05.2020 20:59 Відповісти
То у нас инвалиды размножались в геометрической прогрессии, то чернобыльцы, то дети-сироты... работал в вузе после чернобыля - такое впечатление, что полстраны - чернобыльцы. теперь будет толпа жителей оккупированных территорий, а паспортные столы, или кто там - нагреются. Впрочем - универов наплодили столько, что рады любому олигофрену абитуриенту. Эхххх
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12.05.2020 21:06 Відповісти
И за что им такие привилегии? Пусть путину спасибо скажут и своим родителям. Может многие из них тоже путина звали. А нашим фигу получается, мест нет? Лучше упрощенную систему сделать для детей военных, медиков, учителей. А те пускай в Москву учится едут.
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12.05.2020 21:11 Відповісти
Льгота может быть только одна . Это оплата обучения участникам войны на Донбассе или детям погибших там Героев . Все остальное это совок и коррупция .
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12.05.2020 21:13 Відповісти
http://news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov-
Журналисты показали, как в ЛДНР воспитывают патриотов ...
http://news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov- news.bigmir.net › ukraine › 1068818-Zhurnalisty-poka...


https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&oq=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&aqs=chrome..69i57.80664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVT57xEb9U0J:news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov-+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

4 апр. 2017 г. - ... Донбассе читают журналы и книги, в которых учат убивать "укропов", ... Российские оккупанты учили луганских школьников воевать.
https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/ Боевики ДНР будут учить школьников убивать | «Донецкие вести ...
https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/ donetskie.com › news › incident › boeviki-dnr-budut-u...


https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&oq=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&aqs=chrome..69i57.80664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cacheFHOBDCFGQYJ:https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Боевики ДНР будут учить школьников убивать ... Полякова также отметила, что в учебных заведениях украинский язык отменен не будет, но количество часов, отведенных на его ... Возвращение Донбасса через идиотизм.
https://glavnoe.ua/news/n226574 Оккупанты в Донецке учат школьников как убивать украинцев
https://glavnoe.ua/news/n226574 glavnoe.ua › news

18 мая 2015 г. - ... организовали представление, на котором ученики показывали как будут убивать украинцев. Об этом пишет пользователь pauluskp в
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12.05.2020 21:17 Відповісти
Ну, а сюди вони приїдуть на практику....
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12.05.2020 21:19 Відповісти
правильно, для сепаров упрощенка а для своих ( А КАКАЯ РАЗНИЦА) к нам приедут детишки-патриоты учиться на ШАРУ, чтоб влиться в Украинское общество и строить здесь будущее. им по 17 лет, начало войны 11. тоесть они вообще не нают что такое Украина. у них захарченко как в ссср ленин а гиви и моторола святые. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, БРАТЬЯ!!!
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12.05.2020 21:25 Відповісти
А що ж українцям з непідконтрольних, по завищеним вимогам ? Ну, **** й упирі ви !!!
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12.05.2020 21:50 Відповісти
А чем они лучше других детей ? И на основании каких документов об окончании школы их будут принимать ?
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12.05.2020 22:33 Відповісти
а шо аттестаты о среднем образрвании выданные в дыныры в Украине признаються? это что же получаеться чтотУкраина косвенно признает лугандон?
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12.05.2020 22:39 Відповісти
Кім Чен Член та його сестра навчались у Швейцарії,але це не прибавило їм любові до западної цивілізації.
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12.05.2020 22:41 Відповісти
 
 