Україні вже не вистачає внесків до Пенсійного фонду, далі буде важче, - міністр соцполітики

В Україні необхідно запровадити накопичувальну пенсійну систему з посильними внесками, які платитимуть працівник і роботодавець.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на зустрічі з питань накопичувальної системи пенсійного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі", — пояснила Лазебна.

За її словами, ситуація вже далека від ідеалу, і далі погіршуватиметься.

"Внесків працюючих і зараз недостатньо для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів, а надалі ситуація погіршуватиметься. На нашу думку, розумної альтернативи запровадженню другого рівня пенсійної системи не існує", - заявила міністерка.

Лазебная переконана в необхідності запровадження накопичувальної системи з посильними внесками, які сплачуватимуть працівник та роботодавець.

Зазначається, що на зустрічі сторони дійшли згоди з питань стратегічного підходу до вирішення проблеми підвищення співвідношення розміру пенсії до отримуваної заробітної плати в майбутньому шляхом запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Крім того, домовились опрацювати всі пропозиції в рамках робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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