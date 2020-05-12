УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 738 13

Зеленський нагородив 32 українських воїнів орденами і медалями, з них 12 - посмертно

Зеленський нагородив 32 українських воїнів орденами і медалями, з них 12 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 32 українських військовослужбовців за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, з них 12 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №177/2020 він підписав 12 травня, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Так, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено посмертно 11 воїнів у званні від солдата до старшого сержанта: Олександр Бондар, Андрій Ведешин, Сергій Дічек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогін, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.

19 військовослужбовців нагороджено президентом медаллю "Захиснику Вітчизни". З них солдат Дмитро Гринь - посмертно.

Ще двох військових нагороджено медаллю "За військову службу Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хомчак відвідав зону ООС і вручив нагороди військовослужбовцям, які виконують завдання на передовій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) нагорода (1286) ЗСУ (7723)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Господи,хоть в этой новости можно без срача?
показати весь коментар
12.05.2020 21:11 Відповісти
+4
Четырежды уклонист....
показати весь коментар
12.05.2020 21:18 Відповісти
+2
Вова делай выводы - люди жизнь отдают за свой народ ,а ты у своего народа у 73% его эту жизнь делаешь невыносимой.пойди лучше на передовую в Авдеевскую промку искуплять свои грехи.там недалеко есть карьер прямо как на Мальдивах
показати весь коментар
12.05.2020 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова делай выводы - люди жизнь отдают за свой народ ,а ты у своего народа у 73% его эту жизнь делаешь невыносимой.пойди лучше на передовую в Авдеевскую промку искуплять свои грехи.там недалеко есть карьер прямо как на Мальдивах
показати весь коментар
12.05.2020 21:10 Відповісти
Господи,хоть в этой новости можно без срача?
показати весь коментар
12.05.2020 21:11 Відповісти
ОпоздалПервый бот уже свою личинку отложил...
показати весь коментар
12.05.2020 21:12 Відповісти
Противно.
показати весь коментар
12.05.2020 21:15 Відповісти
Люди дело пишут, а ты, гавнюк, срёшь где попало...
показати весь коментар
12.05.2020 21:44 Відповісти
Четырежды уклонист....
показати весь коментар
12.05.2020 21:18 Відповісти
Всё правильно. Хорошо.
показати весь коментар
12.05.2020 21:22 Відповісти
Законный главнокомандующий. Ну и что, что зеленый. Могила исправит.
показати весь коментар
12.05.2020 21:22 Відповісти
Не сглазь про могилу
показати весь коментар
12.05.2020 21:23 Відповісти
Зеленський нагородив 32 українських воїнів орденами і медалями, з них 12 - посмертно - Цензор.НЕТ 3373
показати весь коментар
13.05.2020 07:33 Відповісти
Пам*ять повинна остатися про геро1в.Хлопц1 сво1м життям та кров*ю 1х чесно заслужили.Сумно в1д одного: Що в бланках нагороди буде стояти п1дпис ОЦЬОГО.
показати весь коментар
13.05.2020 10:18 Відповісти
 
 