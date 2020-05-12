Зеленський нагородив 32 українських воїнів орденами і медалями, з них 12 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 32 українських військовослужбовців за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, з них 12 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №177/2020 він підписав 12 травня, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Так, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено посмертно 11 воїнів у званні від солдата до старшого сержанта: Олександр Бондар, Андрій Ведешин, Сергій Дічек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогін, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.

19 військовослужбовців нагороджено президентом медаллю "Захиснику Вітчизни". З них солдат Дмитро Гринь - посмертно.

Ще двох військових нагороджено медаллю "За військову службу Україні".

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