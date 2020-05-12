Колишній заступник голови Одеської ОДА Свічинський про звільнення: зверху було поставлене завдання прибрати всіх "порошенківських". ДОКУМЕНТ
Ексзаступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський здивований тим, що його звільнили нібито через затримку виплат медикам.
Про це Свічинський написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З подивом прочитав пост глави ОДА Максима Куцого, про те, що мене звільнили через те, що я не виконував свої посадові обов'язки. Цікаво. Мабуть є відповідні документи про дисциплінарне провадження, службове розслідування і відповідне стягнення? Продемонструйте таке, пане голово!" - написав Свічинський.
Ексчиновник повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням 11 жовтня минулого року.
"Мене не звільнили тоді. Я працював ці кілька місяців. Працював, незважаючи на опір і спротив. А коли почав порушувати незручні питання, виникла "версія" про те, що я "не справлявся з роботою". Невже так важко не маніпулювати, а сказати правду? Таку, яку ви мені говорили кілька тижнів тому - що Вам поставлено завдання "зверху" прибрати всіх "порошенківських". Сподіваюся, хоч це ви не спростуєте", - додав він.
Раніше у вівторок, 12 травня глава Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що звільнив свого заступника Віталія Свічинського у зв'язку з затримкою виплат надбавок медикам.
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Там фраза завершується "...фотограф чи тамада краще ніж "червоний директор" чи "крепкий хазяйственник".
https://censor.net.ua/news/144199/kolomoyiskiyi_ukrainskoe_evreyistvo_stanet_tem_lokomotivom
Заспокойся, з'їш шалену бджілку
Хотя с философской точки зрения смерть - это бессрочный отдых, например.
Одна небольшая загвоздка - у ЗЕ в активе только дебилы.
Я навітьавіть і нездивований цим...
Судя по тому, что он просрал все, к чему прикасался, ЗЕ, как и вся его команда, умеет только топать ножкой, корчить рожи и трынькать членом по роялю.
Хотя одно ЗЕ таки сделал. Теперь вы, дебилы, на виду.
А за Пороха не переживай - он всех вас переживет и еще на ваши могилки цветочки возложит.
Ні, щоб допомагати, він навпаки, вставляє палким в колеса!
Ніяк не заспокоїться!
Чтобы после свержения ЗЕ ни один не ушел и не отпетлял от возмездия.
К тому же, их большевистские предки именно так и поступали брали родственников в заложники, а потом казнили.
И это действительно самый эффективный способ быстро очистить государство от нежелательных объектов и всех, кто с ними связан. Некому мстить, некому давать интервью, некому судиться.
Траншея, негашеная известь, бульдозер. Через 50 лет мемориал, вечная память и крокодильи слезы.
лошадь раздора должна была лохонуться, потому что воровали бы вместе, а рассорить подельников очень сложно. Рыжая лошадь войны закончилась бы тем, что солдаты стали бы друг перед другами и махали один на другого фуями, а во всем бы был виноват Путин. Черный бы всадник с мерой зерна и весами оказался бы беспросветным жадным барыгой. А следующая за ним зеленая чумная лошадь оказалась бы недорослью-идиотом, безрукая и рукожопая. Ну, и Ад, следующий за этой калекой, отказался бы жить в такой жопе, и свалил бы в ЕС на заработки.
Для тупых и очень тупых:
Если правильно, что Порошенко ставил "своих", то шо ж вас не устраивало?
Надо погуглить это.заболевание.
Как ужи на сковороде, крутятся и вертятся.
Значала написал заявление, а потом искренне удивился, с чего это его увольняют.
ЧИНОВНИКИ - САМЫЙ НЕ ИСТРЕБИМЫЙ КЛАСС ПАРАЗИТОВ НА ТЕЛЕ НАРОДА!