Колишній заступник голови Одеської ОДА Свічинський про звільнення: зверху було поставлене ​​завдання прибрати всіх "порошенківських". ДОКУМЕНТ

Ексзаступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський здивований тим, що його звільнили нібито через затримку виплат медикам.

Про це Свічинський написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З подивом прочитав пост глави ОДА Максима Куцого, про те, що мене звільнили через те, що я не виконував свої посадові обов'язки. Цікаво. Мабуть є відповідні документи про дисциплінарне провадження, службове розслідування і відповідне стягнення? Продемонструйте таке, пане голово!" - написав Свічинський.

Ексчиновник повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням 11 жовтня минулого року.

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"Мене не звільнили тоді. Я працював ці кілька місяців. Працював, незважаючи на опір і спротив. А коли почав порушувати незручні питання, виникла "версія" про те, що я "не справлявся з роботою". Невже так важко не маніпулювати, а сказати правду? Таку, яку ви мені говорили кілька тижнів тому - що Вам поставлено завдання "зверху" прибрати всіх "порошенківських". Сподіваюся, хоч це ви не спростуєте", - додав він.

Раніше у вівторок, 12 травня глава Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що звільнив свого заступника Віталія Свічинського у зв'язку з затримкою виплат надбавок медикам.









