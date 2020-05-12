Нашим громадянам нічого робити в російській армії, запрошую земляків із Криму вступати в наш університет, - ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ Аброськін

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкриваються освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" і цьогоріч громадяни України - випускники шкіл, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можуть вступити до цього навчального закладу за спрощеною процедурою і здобувати освіту за рахунок коштів із держбюджету.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів ректор цього університету В'ячеслав Аброськін.

"Тепер для таких абітурієнтів, громадян України, які проживають на окупованих територіях, є можливість вступити в наш університет без складання зовнішнього тестування, вони складатимуть тільки внутрішні іспити, - пояснив він. - Також ми будемо готові надавати їм підтримку в отриманні паспорта".

За словами В'ячеслава Аброськіна, такі абітурієнти можуть стати курсантами двох факультетів. На факультеті "Право" готують майбутніх слідчих, а на факультеті "Правоохоронна діяльність" - оперативників і дільничних поліцейських.

Приймальна комісія працює з нинішнього дня, тому до неї вже можна звертатися, не чекаючи закінчення карантину. Крім того, на сайті університету вказано чат-бот, за допомогою якого можна отримати інформацію щодо питань, які цікавлять.

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Серед предметів, які складають під час вступу на внутрішніх іспитах - українська мова та література, історія України та іноземна мова на вибір (англійська, німецька або французька).

"Я дуже хочу, щоб до нас приїжджали і вчилися представники молоді кримськотатарського народу, - каже ректор університету. - Адже якщо випускники шкіл не їдуть з півострова і не вступають до вищих навчальних закладів, їх призивають в армію Російської Федерації. Тих, хто відмовляється служити, притягують до кримінальної відповідальності. Нашим громадянам нічого робити в російській армії. Запрошую своїх земляків із Криму, які бажають здобути вищу освіту і стати офіцером поліції, вступати в наш університет.

Якщо все ж ми плануємо повертати окупований РФ Крим, окремі території Донецької та Луганської областей, то в наших навчальних закладах МВС мають вже сьогодні навчатися майбутні офіцери поліції - діти, громадяни України, з цих окупованих територій, які як ніхто інший будуть зацікавлені у звільненні своєї землі від окупантів", - резюмував генерал.