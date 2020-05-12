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Нашим громадянам нічого робити в російській армії, запрошую земляків із Криму вступати в наш університет, - ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ Аброськін

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкриваються освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" і цьогоріч громадяни України - випускники шкіл, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можуть вступити до цього навчального закладу за спрощеною процедурою і здобувати освіту за рахунок коштів із держбюджету.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів ректор цього університету В'ячеслав Аброськін.

"Тепер для таких абітурієнтів, громадян України, які проживають на окупованих територіях, є можливість вступити в наш університет без складання зовнішнього тестування, вони складатимуть тільки внутрішні іспити, - пояснив він. - Також ми будемо готові надавати їм підтримку в отриманні паспорта".

За словами В'ячеслава Аброськіна, такі абітурієнти можуть стати курсантами двох факультетів. На факультеті "Право" готують майбутніх слідчих, а на факультеті "Правоохоронна діяльність" - оперативників і дільничних поліцейських.

Приймальна комісія працює з нинішнього дня, тому до неї вже можна звертатися, не чекаючи закінчення карантину. Крім того, на сайті університету вказано чат-бот, за допомогою якого можна отримати інформацію щодо питань, які цікавлять.

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Серед предметів, які складають під час вступу на внутрішніх іспитах - українська мова та література, історія України та іноземна мова на вибір (англійська, німецька або французька).

"Я дуже хочу, щоб до нас приїжджали і вчилися представники молоді кримськотатарського народу, - каже ректор університету. - Адже якщо випускники шкіл не їдуть з півострова і не вступають до вищих навчальних закладів, їх призивають в армію Російської Федерації. Тих, хто відмовляється служити, притягують до кримінальної відповідальності. Нашим громадянам нічого робити в російській армії. Запрошую своїх земляків із Криму, які бажають здобути вищу освіту і стати офіцером поліції, вступати в наш університет.

Якщо все ж ми плануємо повертати окупований РФ Крим, окремі території Донецької та Луганської областей, то в наших навчальних закладах МВС мають вже сьогодні навчатися майбутні офіцери поліції - діти, громадяни України, з цих окупованих територій, які як ніхто інший будуть зацікавлені у звільненні своєї землі від окупантів", - резюмував генерал.

Нашим громадянам нічого робити в російській армії, запрошую земляків із Криму вступати в наш університет, - ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ Аброськін 01

Автор: 

МВС (3522) окупація (6768) надходження (35) Університет (185) Аброськін В’ячеслав (465)


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Топ коментарі
+19
Барбоскін замість зони,отримав власний Університет))Як це гарно,молодець Петро))
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12.05.2020 21:19 Відповісти
+15
Я понимаю, что вместо кацапской армии многие юные крысчане захотят стать украинскими ментами.
Но украинцами они от этого все равно не станут.
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12.05.2020 21:20 Відповісти
+11
Да з такою поліцією як зараз якраз ще вати не вистачає..А що Амброськін ще рулить??? Корумпована потвора мусорська.
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12.05.2020 21:19 Відповісти
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Це гарна ідея, якщо там є програма подвійного диплому!
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12.05.2020 21:18 Відповісти
принимайте кырымлы - гарантированно не "казачки засланные", а станут силовиками, сепарам глотки грызть будут.
уж очень они задорные ребята....
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13.05.2020 01:53 Відповісти
Алі-ага, диплом для Криму потрібен буде лише один - український.
І може статись, дуже скоро
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13.05.2020 01:55 Відповісти
Да з такою поліцією як зараз якраз ще вати не вистачає..А що Амброськін ще рулить??? Корумпована потвора мусорська.
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12.05.2020 21:19 Відповісти
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 3897
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12.05.2020 21:38 Відповісти
Барбоскін замість зони,отримав власний Університет))Як це гарно,молодець Петро))
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12.05.2020 21:19 Відповісти
Я понимаю, что вместо кацапской армии многие юные крысчане захотят стать украинскими ментами.
Но украинцами они от этого все равно не станут.
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12.05.2020 21:20 Відповісти
Ті, хто приїде вчитися можуть стати українцями.
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12.05.2020 21:23 Відповісти
ага, ФСБ отберет и направит.....
многие ли менты там стали украинцами, когда массово переходили к оккупантам в 2014-ом?
А сейчас ситуация еще хуже....
набирать в силовые органы с оккупированных территорий это лютый пипец....
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12.05.2020 21:27 Відповісти
Я сьогодні на цю тему розмовляв з кримським татарином. Якщо хочеш можемо обговорити цю тему, але розмова буде довгою?
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12.05.2020 21:30 Відповісти
ну почему бы не обговорить...
давайте...
только отделяй мух от котлет - к.татар от московитов....
московиты всю жизнь к.татар гнобили и понятное дело, если Турция пока их не берет они будут держаться Украины..., но я сомневаюсь что у сепара Аброськина татары будут в приоритете...
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12.05.2020 21:36 Відповісти
Московити не поїдуть вчитися в Україну. Приїдуть лише кримські татари і українці. У цьому виші передбачено навчання українською мовою, яку вивчать лише кримці та українці. Приїдуть не так багато абітурієнтів, яких і так не вистачає зараз в Україні. Повсюди недобори! Кримці різні. Щодо зради офіцерів, то вона готувалася заздалегідь міністром оборони Януковича. Українська влада у 2014 зробила багато, щоб вони зрадили. Тобто вони винуваті, але у деяких речах винувата наша влада!
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12.05.2020 21:42 Відповісти
ну ОК..
ты при своем - я при своем....
я считаю, что с оккупированных тер. принимать не должны...
хочешь учиться? - перестань быть коллаборантом и переезжай на вольную территорию на всегда...
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12.05.2020 21:50 Відповісти
Якщо поставити такі умови, то не поїдуть. Приїдуть не так багато абітурієнтів, а потім ще відмінюються. Не забувайте, що у всьому світі зараз борються за нормальних молодих людей. Боротьба дуже жорстока і нам не вистачає молодих.
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12.05.2020 21:55 Відповісти
Українська влада у 2014 зробила багато, щоб вони зрадили.

*********
Зрада готувалася задовго до 2014. Тоді, коли більшу частину військовослужбовців Української армії почали залишати на місці постійного проживання (було прийнято офіційне рішення Кабміну ще років з 15 тому). Це було зроблено з метою економії на квартирах для офіцерів і нижчої ланки військовослужбовців. Тобто, місцевим не треба було ставати в квартирну чергу, бо в них уже було своє житло. Це призвело до того, що в Криму, наприклад, сконцентрувався ватний склад офіцер'я. Маємо результат. - Лише 25% українських військовиків з території Криму повернулися на материкову Україну, щоб продовжити службу. Інші, або зрадили, перейшовши на службу до кацапів, або звільнилися по факту, щоб залишитися цивільними в Криму під окупацією.
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12.05.2020 22:02 Відповісти
Це лише частина тієї підготовки до їхньої зради. Далі їм сказали, що квартири на неокупованій частині вони не матимуть, будуть нерезидентами, на нормальну роботу їх не візьмуть...
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12.05.2020 22:06 Відповісти
ротація - запорука вірності арміїї ще з часів Рима
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13.05.2020 01:59 Відповісти
Абсолютно згоден.
Це армійська система у всих нормальних розвинутих країнах.
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13.05.2020 03:08 Відповісти
в Україні вже працює Таврійський університет.
Щоправда кримчан там лише 15%
Майже виключно українці та киримли
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13.05.2020 02:01 Відповісти
Обратите внимание на туфту невероятную---причину такое упороть. Что бы мол не шли там в армию РФ, пусть у нас учатся за гос-счёт, а потом возвращаются!? Ну Браво! Та не было такого! Вдумайтесь народ! Кстати в Харькове в университете внутр дел (дурка-Бандурка по местному) в своё время лет с 10 назад массово учились дети ментов с Донбалласта. Потом став ментами с папашками своим сдавали массово РОВД и под-отделы. Это гос-преступление во время войны! Трибунал. Тройка. 1 час судовой процесс. Приговор. За углом привести к исполнению! Безымянная могила.
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12.05.2020 22:24 Відповісти
заспокойся ніхто в Крим вже не повернеться.
для цих абітурієнтів наші вузи - квиток в один кінец, в Украиїну
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13.05.2020 02:04 Відповісти
Ну, если пытать их током, водой, сном и чтениями Шевченко, то может за месяц из пары тушек получился бы неплохой такой хохленок, который раз в год надевает вышиванку, говорит на суржике и голосует за чмо типа ЗЕ.
Но он не будет украинцем никогда.
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12.05.2020 21:41 Відповісти
Буде! Ось побачиш! Я знаю достатньо кримців, які приїхали в Україну і нормально вчать мову та працюють.
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12.05.2020 21:44 Відповісти
У тех, которые сразу переехали, уже давно не стоит вопрос идти в армию РФ или в ментовку Украины.
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12.05.2020 21:55 Відповісти
А ти запитай у них про їхні проблеми! Ти здивуєшся як до них по-скотськи поставилися, особливо з тими, хто служив у армії.
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12.05.2020 21:57 Відповісти
И от этого они стали любить Украину, которую предали?

Я фактически отказался от родни, живущей в Симферополе. Они не излечимы. И желание быть с Роисей, а потом в Роисе у них культивировалось много лет.
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13.05.2020 02:18 Відповісти
не років їх асимілювали, а десятиліттями, одразу після переселення в Крим.
біля половини населення Криму - українці (по призвищах), але тільки 25% визнають себе українцями і то майже ніхто не розмовляє українською мовою.
на відміну від киримли, які все більше гуртуються і всі володіють рідною мовою
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13.05.2020 02:30 Відповісти
Ну все время я не мониторил их настроения, но где-то в районе 2010-го я там погостил и офигел насколько они по сути уже были не украинцами. Да они ими никогда и не были, как и ЗЕ, например.
Из украинского у них был только паспорт и то, что они учились когда-то давно в Киеве.
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13.05.2020 02:46 Відповісти
послухай як володіють українською режисер та актор Ахте́м Сеітабла́єв та Джамала.
вони багатьом українцям фору дадуть.
А Рефат Чубаров ?

молоді ж киримли вчать українську легко
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13.05.2020 02:11 Відповісти
У тех, которые сразу переехали, уже давно не стоит вопрос идти в армию РФ или в ментовку Украины.
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13.05.2020 02:16 Відповісти
і ті які поступлять в український виш, в Крим не повернуться.
вони і їх батьки це чудово розуміють.
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13.05.2020 02:32 Відповісти
Расскажу тебе интереснейшую историю.
Сестра в Симферополе, как и вся ее семья, искренне презирает Украину. До 2016-го года она искренне ненавидела Украину, как врага. Но...
Нашелся жених из Украины. Некий ватный адвокат. Она переехала сюда к нему (тут конечно не Питер, но Питер ей никто так и не предложил). Ее мама регулярно приезжает к ней. Они все, включая ее мужа, все так же искренне презирают и ненавидят Украину, что не мешает им получать от нее ништяки.
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13.05.2020 02:41 Відповісти
Некий ватный адвокат
**********
Вибачте, не можу втриматися від словесної гри, - "неадекватний адвокат". Неадвокатний адекват... )))
І, взагалі, - гдє-то в Пітєрє ватно-неадекватниє адвокати пєтєрастічєского віда з водою авокадо у ватерклозеті п'ють аквавіту з пєтєрастами.
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13.05.2020 03:45 Відповісти
Предатель есть предатель.
Пока ему тепло и уютно он не предаст, но за лишнюю пайку предаст при первом же случае.
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13.05.2020 02:43 Відповісти
Предатель есть предатель.
********
Предатель есть предатель,
Ведь он всегда предаст,
И каждый избиратель
По сути ********.
Нашим громадянам нічого робити в російській армії, запрошую земляків із Криму вступати в наш університет, - ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ Аброськін - Цензор.НЕТ 1774
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13.05.2020 03:53 Відповісти
или умными сепаратистами..
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12.05.2020 23:03 Відповісти
Сепар Отброськин уже ректором стал? И агитирует крысчан в наши университеты чтобы они потому опять перебежали с нашими кораблями и техникой к врагу?
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12.05.2020 21:21 Відповісти
в чому його сепаратизм ?
він що Марик сдав ?
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13.05.2020 02:12 Відповісти
Пускай едут . Им же наводить порядок и вылавливать , кто их сажал и убивал, после деокупации.
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12.05.2020 21:26 Відповісти
ото розумні слова !
Крим буде їхнім, їм його і зачищати !
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13.05.2020 02:13 Відповісти
Что за дичь втирает этот латентный кацап? Ещё и поблажки сепарне крысчанской предоставляет. А те и приедут с дулями в карманах-им не привыкать брехать и прикидываться ради своей выгоды. Короче,очередной беспросветный идиотизм.
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12.05.2020 21:27 Відповісти
Ну да, за государственный счет- это за наши деньги.
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12.05.2020 21:28 Відповісти
а ти забув що кримчани наші громадяни ?
і ті, які приїздять в Україну кажуть це із гордістю - я знаю
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13.05.2020 02:34 Відповісти
ти ідіот?
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14.05.2020 13:53 Відповісти
Падаль конченная, атброськин, а украинским детям все на платной основе или ехать на ресею и там поступать, как с оккупированньіх Украиной территории?
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12.05.2020 21:30 Відповісти
Про яку спеціальність ви говорите?
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Собственно, какая разница, коль украинские дети в Украине ущемляются по сравнению с детьми ордло? Мало того что они учатся за наш счет, так еще и при поступлении имеют преимущество.
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12.05.2020 21:45 Відповісти
Зараз не вчаться лише ті, хто не хоче вчитися. Повсюди недобори. Тому прапор у руки та подавайте документи. Але, якщо юрист, економіст...та інше лайно, то платити треба.
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12.05.2020 21:48 Відповісти
Надеюсь моя внучка в курсе куда поступать))) Их сейчас не поймешь, подают документы сразу в несколько ВУЗов, а там...как карта ляжет.
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12.05.2020 22:11 Відповісти
Якщо хочете, то спеціально для вас зроблю пошту і пораджу куди поступати. Повірте, що у мене є родичі, які працюють у різних вишах Києва і я володію інформацією. Яку спеціальність вона хоче собі обрати?
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12.05.2020 22:15 Відповісти
Це було б непогано. То треба спитати у неї, але її на жаль зараз немає. завтра дозвонюся й спитаю.
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12.05.2020 22:29 Відповісти
а що ж ти в першому пості понаписував єрунди ?
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13.05.2020 02:17 Відповісти
Х#ло как раз таким квартиры раздает. Одна идея глупей другой. В нашей стране существуют власть имущие у которых более одной извилины вообще? Идиотизм бьет все рекорды в коротко сжатые сроки. Такой ректор-идиот напялит кацапскую какаду и не заметит.
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12.05.2020 21:35 Відповісти
каким ?
которые при Украине татар гоняли ?
были, видели !
пургу не надо гнать !
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13.05.2020 02:14 Відповісти
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 4008
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12.05.2020 21:36 Відповісти
Отброськин сепар, недобиток из порохошоблы
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12.05.2020 21:36 Відповісти
А фильтр они хоть поставят??? по старым добрым системам отбора инквизиции, КГБ, ГРУ ..ну и тех же ментов???
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12.05.2020 21:48 Відповісти
Там дуже серйозні фільтри!
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12.05.2020 21:50 Відповісти
Знаю я эти фильтры...поступила команда на должности начальников складов боеприпасов брать неместных (обязательное условие), прошедших собеседование в СБУ, с положительніми характеристиками с места бівшей службі и работі...ну и тд и тп...
Приходит тело на вакантную должность...все вышеперечисленное соответствует, уже рапорт подписпн комбригом и идем рапорт регистрировать...и вдруг замполит батальона соседней бригады...нас за рукав..."ребята вы в глаза ему внимательно посмотрели??? это же вор подонок, у него же на разрезе глаз написано..."...
Опа...давай перепроверять по другим каналам и точно...в той части где ранее служил брал и не отдавал долги, не расчитался за съемное жилье, подозревается в краже личных вещей, но не доказано...
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12.05.2020 22:01 Відповісти
Це коли на роботу, а якщо у виші треба вчитися та поруч є українці? Там шара не проходить і вибір буде вчитися, або додому🤗
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12.05.2020 22:03 Відповісти
Прекрасно, крысчане станут у нас ментами,а их родня останется жить под путиным. Смогут ли эти менты безнаказанно отлавливать пропутинских дивесантов - ОПЗЖшных ублюдков, Портнова, Шария, пятую колонну? Или они, наоборот, будут крышевать антиукраинскую деятельность путинских агентов?
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12.05.2020 21:48 Відповісти
вот за киримли ти не хвилюйся - будут ловити, а в Криму їх рідню не дуже відпресують - кримські татари зараз все більше замикаються в свою общину, як їжаки, і не дуже їх вгризеш, коли вони разом
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13.05.2020 02:24 Відповісти
А квартиры дают в Одессе? Вот в Крыму предателям от внутренних дел дают
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12.05.2020 21:51 Відповісти
У нас квартири навіть атошникам не дають!
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12.05.2020 21:52 Відповісти
Сєпар аброськін, їдь краще ти в Лугандон слідом за Сивохою.
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12.05.2020 21:56 Відповісти
это надо было 2014 реализовывать... вообще без экзаменов.... все сепары любят шару!))
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12.05.2020 21:56 Відповісти
Наши дети в бурсы, а сепары на бюджет.
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12.05.2020 22:21 Відповісти
Армия делает из юноши мужчину.
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12.05.2020 22:27 Відповісти
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 2904
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12.05.2020 22:54 Відповісти
Мало нам консерв, давайте еще завербованных ФСБ малолеток пригласим.
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12.05.2020 23:01 Відповісти
Вчити в українських ВУЗах за українські гроші сєпарів вбивати українців? Чому б ні.
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12.05.2020 23:42 Відповісти
чому ти хрестиш молодих хлопців та дівчат із Криму сєпарами ?
аби що ляпнути ?
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13.05.2020 02:20 Відповісти
Хрестять попи в церкві, навчись користуватись перекладачем, Альоша.
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13.05.2020 18:42 Відповісти
Вообще-то юристами, полицейскими, судьями должны быть люди, у которых одно гражданство -Украины - это если по здравому смыслу и закону., а не те у кого еще есть гражданство России, каких-то "ДНР" и "ЛНР". Это все делается не просто так.
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12.05.2020 23:47 Відповісти
а в них українське громадянство, а російський, то як кажуть киримли, - аусвайс, щоб автоматники з патрулів не чіплялись і під час облави не загребли
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13.05.2020 02:19 Відповісти
Наївний дурнику Альоша, якраз для аусвайсу в них українське громадянство, щоб виплати мати і закордонний паспорт оформити. Їх не у наші ВУЗи звати треба, а громадянство скасовувати. Хай живуть як в гетто або валять за поребрик.
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16.05.2020 14:42 Відповісти
Принимая во внимание, что фотографы и художники пришли на смену "красным директорам" полагаю, что "выши" не должны отставать от трускавецких курсов.
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13.05.2020 08:08 Відповісти
 
 