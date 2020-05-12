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Новини
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На виплати шахтарям у новій редакції держбюджету передбачили 1,6 млрд грн, але цього до кінця року не вистачить, - Шмигаль

На виплати шахтарям у новій редакції держбюджету передбачили 1,6 млрд грн, але цього до кінця року не вистачить, - Шмигаль

Уряд України розробляє кілька довгострокових програм розвитку вугільної галузі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у межах включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдяки втручанню президента Володимира Зеленського, борги за минулі роки щодо зарплат шахтарям - понад 1,5 млрд грн - було погашено. Водночас, під час внесення змін до бюджету була передбачена субвенція, яка фактично піде на виплати шахтарям, - ще 1,6 млрд.

"Швидше за все, цих грошей не вистачить до кінця року, і тому ми будемо змушені ще раз повернутися (до цього питання. - Ред.), вже коли порахуємо, скільки конкретно треба для того, щоб підтримати шахтарів і їхні сім'ї. Тим більше в такий складний період, коли частина шахт була змушена зупинитися через кризу в енергетиці та економіці", - підкреслив він.

Прем'єр пообіцяв, що держава підтримуватиме вугільну галузь.

"Зараз ми маємо насамперед збалансувати енергетичний ринок, але шахтарі - це окреме питання", - зазначив Шмигаль.

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За словами прем'єра, Світовий банк готовий експертно та фінансово підтримати проєкти з трансформації вугільних регіонів. Це питання також порушувалося під час його спілкування з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. ФРН може підключитися до пілотного проєкту, який передбачає розвиток шахт, соціальної інфраструктури і правильний підхід до консервації шахт, які повністю вичерпали свій ресурс. Шмигаль також заявив, що проєкт трансформації вугільної галузі вже розробляється і є довгостроковим.

Зі свого боку, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець зазначила: "Вугільна галузь дуже залежить від енергетичного комплексу, тому що теплова генерація - це ринок збуту саме для вугілля. І те, що відбувається зараз у вугільній галузі, - наслідок фізичної паливно-енергетичної розбалансованості саме в електроенергетиці. Тому після виконання рішення (Антикризового енергетичного штабу. - Ред.) і у вугільній галузі все почне відновлюватися, шахтарі зможуть вийти на роботу".

Зазначимо, що раніше глава відомства повідомляла, що зупинено 95% шахт, оскільки вугілля не затребуване через енергетичну кризу.

Нагадаємо, мери 16 українських міст закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити закриття шахт і теплових електростанцій, що може привести до соціального вибуху і знищення міст.

Автор: 

шахтарі (538) енергетика (2636) вугілля (2480) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+9
Конечно "не хватит",вы ж мародеры зелёные все разворовали и продолжаете воровать.Остальные "73%" идиотов,намазывают на хлеб.
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12.05.2020 21:28 Відповісти
+8
Ви зелені удоди все просрали, хіба тільки шахтарям, нікому немає за що платити зарплати та пенсій. спипендії - тому і оголосили карантин, бо в бюджеті диріщє
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12.05.2020 21:30 Відповісти
+6
За чий рахунок кротам заплатять?
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12.05.2020 21:28 Відповісти
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Конечно "не хватит",вы ж мародеры зелёные все разворовали и продолжаете воровать.Остальные "73%" идиотов,намазывают на хлеб.
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12.05.2020 21:28 Відповісти
За чий рахунок кротам заплатять?
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12.05.2020 21:28 Відповісти
А может это тебе за счёт кротов платят ?
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12.05.2020 21:59 Відповісти
Ты не знал, что добыча угля дотируется? Так что Али прав
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12.05.2020 22:58 Відповісти
А двухмиллионные зарплаты и космические премии за " производительность " не из бюджета платятся ?
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12.05.2020 23:51 Відповісти
200млн × 30 Теперь хватит?
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12.05.2020 21:29 Відповісти
Шмыгло про себя полумал ..... может они от короны сдохнут быстрее ,деньги тогда себе оставим через клоуна офшорный счет в швейцарию переведем.нужно было головой думать а не тем местом на которым сидят ,как действовать с карантином
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12.05.2020 21:29 Відповісти
Ви зелені удоди все просрали, хіба тільки шахтарям, нікому немає за що платити зарплати та пенсій. спипендії - тому і оголосили карантин, бо в бюджеті диріщє
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12.05.2020 21:30 Відповісти
https://censor.net/user/375264, а ты наблюдателен. А я думаю, почему они вцепились в тот карантин, как воша в кожух ? И ведь нормальному вменяемому человеку понятно, что остановка экономики на паузу запускает лавину катастрофических последствий для страны. И вот карантин на исходе, и пошли заявления одно хуже другого, что ни на что денег нет, и на пенсии вот - вот не будет.
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12.05.2020 22:06 Відповісти
Какое,нах,развитие угольной отрасли? Эта отрасль-атавизм,тянущий деньги из бюджета для обогащения денежных мешков. И ахметкиной прокладке это хорошо известно.
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Та херня,500000 робочих місць(і це тільки в травні) врятують від безробіття шахтарів.
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Зеленая плесень, давайте как с пенсией, на вьіплать шахтерам ордло хватит, а граждане шахтеріі Украиньі потерпят, не загнутся.
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12.05.2020 21:35 Відповісти
Пусть на ксероксе напечатают, тогда на все хватит
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12.05.2020 21:37 Відповісти
При курсе доллара по восемь эта сумма была в районе 13 миллиардов гривен
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12.05.2020 21:38 Відповісти
но этого до конца года не хватит/ Конечно, не хватит.Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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12.05.2020 21:53 Відповісти
Правительство Украины разрабатывает несколько долгосрочных программ развития угольной отрасли.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195052 -- Польская нефтегазовая компания начала программу по использованию водорода в энергетике : https://charter97.org/ru/news/2020/5/12/376213/

Разницу чувствуете ?
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12.05.2020 22:01 Відповісти
А кому хватит,можно спросить?
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12.05.2020 22:19 Відповісти
Где-то это уже слышал, типа денег нет но вы держитесь.
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12.05.2020 22:23 Відповісти
Это у вас, запаребриком..
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12.05.2020 23:00 Відповісти
 
 