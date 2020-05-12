На виплати шахтарям у новій редакції держбюджету передбачили 1,6 млрд грн, але цього до кінця року не вистачить, - Шмигаль

Уряд України розробляє кілька довгострокових програм розвитку вугільної галузі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у межах включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдяки втручанню президента Володимира Зеленського, борги за минулі роки щодо зарплат шахтарям - понад 1,5 млрд грн - було погашено. Водночас, під час внесення змін до бюджету була передбачена субвенція, яка фактично піде на виплати шахтарям, - ще 1,6 млрд.

"Швидше за все, цих грошей не вистачить до кінця року, і тому ми будемо змушені ще раз повернутися (до цього питання. - Ред.), вже коли порахуємо, скільки конкретно треба для того, щоб підтримати шахтарів і їхні сім'ї. Тим більше в такий складний період, коли частина шахт була змушена зупинитися через кризу в енергетиці та економіці", - підкреслив він.

Прем'єр пообіцяв, що держава підтримуватиме вугільну галузь.

"Зараз ми маємо насамперед збалансувати енергетичний ринок, але шахтарі - це окреме питання", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П'яту добу співробітники протестують проти закриття шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині, "влада" і "ЗМІ" протест ігнорують, - Казанський. ВIДЕО

За словами прем'єра, Світовий банк готовий експертно та фінансово підтримати проєкти з трансформації вугільних регіонів. Це питання також порушувалося під час його спілкування з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. ФРН може підключитися до пілотного проєкту, який передбачає розвиток шахт, соціальної інфраструктури і правильний підхід до консервації шахт, які повністю вичерпали свій ресурс. Шмигаль також заявив, що проєкт трансформації вугільної галузі вже розробляється і є довгостроковим.

Зі свого боку, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець зазначила: "Вугільна галузь дуже залежить від енергетичного комплексу, тому що теплова генерація - це ринок збуту саме для вугілля. І те, що відбувається зараз у вугільній галузі, - наслідок фізичної паливно-енергетичної розбалансованості саме в електроенергетиці. Тому після виконання рішення (Антикризового енергетичного штабу. - Ред.) і у вугільній галузі все почне відновлюватися, шахтарі зможуть вийти на роботу".

Зазначимо, що раніше глава відомства повідомляла, що зупинено 95% шахт, оскільки вугілля не затребуване через енергетичну кризу.

Нагадаємо, мери 16 українських міст закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити закриття шахт і теплових електростанцій, що може привести до соціального вибуху і знищення міст.