УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 765 251

Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус

Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на коронавірус, куплені Офісом президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі установи, текст якої має в своєму розпорядженні LB.ua.

"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех" ... ця система визнається не верифікованою" , - повідомили в ЦГЗ.

Під час перевірки виявилося, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенню, що заявлено виробником.

Читайте також: МОЗ відновив переговори з Інститутом молекулярної біології щодо виробництва ПЛР-тестів

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності цієї тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - сказано в листі, який ЦГЗ направив головному санітарному лікарю, голові Держлікслужби і фірмі-виробнику.

Нагадаємо, наприкінці квітня секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко оголосив про початок виробництва ПЛР-тестів в Україні. За його словами, йшлося приблизно про 600 тисяч тестів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пізніше уточнив, що ПЛР-тести виробляє українське підприємство "Укргентех".

Центр громадського здоровя забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус 01
Центр громадського здоровя забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус 02

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
это ты свою задницу на коронавирус рвал год назад, чтобы они стали властью
показати весь коментар
12.05.2020 21:43 Відповісти
+35
Этот персонаж переобувается на ходу: 99 % его картинок всего несколько месяцев назад было против "барыги", свинарчуков и липецких фабрик "мародера".
показати весь коментар
12.05.2020 21:51 Відповісти
+27
Все пять лет оно топило против Пороха.
показати весь коментар
12.05.2020 21:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ну описАлся - укргентех. Что-то это меняет? Я могу зарегить фирму с названием ВсеКосмоТех - Вселенские Космические Технологии. И что?
показати весь коментар
12.05.2020 22:51 Відповісти
А то, что тест разработан в Институте молекулярной биологии. Институт, как предприятие на госфинансировании, не имеет право что-либо продавать, но может организовать вспомогательное предприятие. Вот и организовали фирмочку, на которую получили номер регистрации и перечень разрешенной деятельности. А размер фонда маленький, потому что для быстроты организации производства тестов оформили аренду мощностей института. Теперь понятно?
показати весь коментар
12.05.2020 23:00 Відповісти
Пруфы?
показати весь коментар
12.05.2020 23:08 Відповісти
Не ліпіть до якоїсь шараги,з якою Зєлєнський мутить бабло на лохах,до інституту.Ситуація була зрозумілою вже місяць тому https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
Був вибір між жуліками і відповідальною держустановою.Вибрали.
показати весь коментар
13.05.2020 08:27 Відповісти
А в этой прокладке тесты оказались как? )))

И сели бы Вы были внимательны, то заметили бы, что учредителями ООО являются
физические лица, а не неприбуткова організація, как это должно было быть.

Поэтому не нужно говорить о том, в чём не разбираешься.
показати весь коментар
13.05.2020 09:17 Відповісти
Вам объясняй-не объясняй - что об стенку горохом. Я работаю в подобном институте и знаю, что институт торговать ничем НЕ МОЖЕТ.
показати весь коментар
13.05.2020 17:07 Відповісти
Так и сомнений не было - всё по голобородько.
показати весь коментар
12.05.2020 22:06 Відповісти
Нехорошо!!!
Нужно кого-то посадить, чтобы другим неповадно было!
показати весь коментар
12.05.2020 22:11 Відповісти
Бабло отмыли, а вы хрен сосите зелебобики.
показати весь коментар
12.05.2020 22:11 Відповісти
Данные из реестра Минюста:
Контора зарегистрирована в квартире - кв.198, пр.Голосеевский, 19. По этому адресу - старая панельная 12-этажка-бомжатник.
Размер уставного капитала - 1000 грн.
КАК эта контора могла не то что произвести (тут даже речи нет), но быть допущена к торгам в ОП????? КАК?????
показати весь коментар
12.05.2020 22:30 Відповісти
как-как, за откат с половины, или ты думаешь, что там все две трети?
показати весь коментар
12.05.2020 22:37 Відповісти
Думаю, откат там 99,9%. Эта "фирма" не может производить тесты, значит они только посредники через которые прогоняются деньги, и берутся чужие тесты на которые клеятся их наклейки. Ну им 0,1% за обналичку дают, может быть.
показати весь коментар
12.05.2020 22:47 Відповісти
Сошлись два светила экономики - враг рода и непонятный украинец.
показати весь коментар
12.05.2020 22:49 Відповісти
ну если ты считаешь что надо быть светилом экономики чтобы понимать что ООО зарегенное в бомж-квартире с капиталом 1000 грн. не может производить хай-тек товар, то у меня для тебя плохие новости. Шарик, ты балбес.
показати весь коментар
12.05.2020 23:11 Відповісти
Наобирали? Жеріть!

Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
12.05.2020 22:41 Відповісти
А кто эти две тупые биксы ?
показати весь коментар
12.05.2020 22:52 Відповісти
***
каждый день лажа за лажей...т.е жизнь как бы... налаживается????
показати весь коментар
12.05.2020 22:53 Відповісти
Все до чего прикасается оманский ишак- превращается в дерьмо.
показати весь коментар
12.05.2020 23:03 Відповісти
я думаю все что не дерьмо, его сторонится Поэтому он прикасается только к дерьму.
показати весь коментар
13.05.2020 00:46 Відповісти
Тепер можна зрозуміти, чому в роісі, при такому масовому тестуванні, як заявлено, епідемія не злазить з плато...
показати весь коментар
12.05.2020 23:16 Відповісти
НЕ БРЕШИ.
В росії поки що наростання,не 'плато'

Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
показати весь коментар
12.05.2020 23:25 Відповісти
В ********* настолько всё хреново, что они мёртвых практически не тестят на корону - не хватает лабораторий. Именно поэтому у них "смертность от короны" в 10 раз ниже, чем в Италии/Испании и в разы меньше, чем в Германии.
показати весь коментар
13.05.2020 22:42 Відповісти
В ********* не "плато", а "предельная пропускная способность лабораторий". Т.е. они тупо не в состоянии проверять больше, чем проверяют сейчас. Потому количество подтвержденных зараженных - стабльно уже 10 дней "около 10000" с постепенным повышением этого количества - оно увеличивается просто по мере "ввода в строй" новых лабораторий.

И да - именно поэтому у них в статистике смертность от короны в 10 раз ниже, чем Италии/Испании и чуть не в 5 раз ниже, чем в Германии. Всё просто: они мёртвых практически НЕ тестируют - они живых не успевают оттестить...
показати весь коментар
13.05.2020 22:37 Відповісти
Барыги и мародеры зеленые!
показати весь коментар
12.05.2020 23:24 Відповісти
Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 8410
показати весь коментар
12.05.2020 23:42 Відповісти
для 95 квартала сойдет
показати весь коментар
13.05.2020 10:47 Відповісти
Зе Вовка в тридевятом царстве
показати весь коментар
13.05.2020 15:57 Відповісти
Это все, что нужно знать об "родном", "домашнем", "отечественном" качестве производства.
Даже дешевый Китай или индусы делают более качественные вещи чем мы.
Какие украинские вакцины, какие лекарства!? Мы, по сравнению с развитым миром, в технологическом плане, в 19 веке.
расеяне и Беларусь примерно на том же уровне что и мы.
На сколько мы отстали, на 10, 20 лет? - Мы отстали навсегда.
Коррупция, политическая профанация, экономика средины 20го века, будут погружать нас в это болото все глубже и глубже...
показати весь коментар
12.05.2020 23:57 Відповісти
ооо прозріння спідкало чергову людину
Ви за кордони неньки виїжджали куди-небудь?
Хоча б в Єгипет чи Турцію?
показати весь коментар
13.05.2020 01:37 Відповісти
Не нужно обобщать - аскорбиновая кислота в сахарной таблеточке очень даже ничего получается. Ну плацебо, да. Но ведь качественное плацебо, не хуже индийского?
показати весь коментар
13.05.2020 22:43 Відповісти
кто знает "Диаген" тоже этими системами тестирует?

ЦЕНЗОР МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ?
показати весь коментар
13.05.2020 00:16 Відповісти
Ні.В них власне виробництво (правда,деякі реагенти завозять з рф,це,та зв'язок з російськими фірмами,й були причинами відмови в держзамовленні).Укргентех-їхній конкурент.
Їхні ПЛР-системи закупили в Харкові,Мукачеві,тестують на замовлення приватних клінік і осіб.
показати весь коментар
13.05.2020 08:49 Відповісти
дякую
показати весь коментар
13.05.2020 15:17 Відповісти
Как прикольно наблюдать мутацию зебилов за год- часть упоротых строчит полную противоположность тому мусору с феэсбешных агиток,которую постила год назад. Причем эти олигофрены на 100 процентов уверены,что никто этого не помнит и с присущей тупым людям сомоуверенностью настойчиво продолжают учить жить других ,и с упорством ослов раздают свои идиотские советы,о которых их вообще никто не просил,людям которые в них не нуждаются.
показати весь коментар
13.05.2020 00:34 Відповісти
А че это порохоботики так быстро переобулись? Это же вы кричали, что надо покупать у своих производителей, почему бюджетные деньги тратятся не на поддержку своих и тд и тп...
А теперь уже Зе виноват в том, что у отечественных производителей руки из жопы....
Как-то некошерно... Не?
показати весь коментар
13.05.2020 02:59 Відповісти
У вас Порошенко за все отвечал,даже за гуано в ваших штанах. Что изменилось при зе? А ничего-так же за все отвечает Порошенко. Это наверное и есть ,,непереобувание,, от зебуинов
показати весь коментар
13.05.2020 04:32 Відповісти
Ты кто , Толик? Марш домой!
показати весь коментар
13.05.2020 08:16 Відповісти
говорили покупать украинское ,а не клоунское. давай зельц на стадион, ты уже всех ******.
показати весь коментар
13.05.2020 10:52 Відповісти
Да какая разница? Тестируйте ими базарников и антикарантийщиков.
показати весь коментар
13.05.2020 08:15 Відповісти
Гроші вирахуйте з того, хто їх купив.
показати весь коментар
13.05.2020 08:48 Відповісти
А я писав що вони таке ж гавно як і експрестести...
показати весь коментар
13.05.2020 08:53 Відповісти
Тогда деньги пусть возвращают в бюджет,а этой х..ней сами пользуются. ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОШИБКУ
показати весь коментар
13.05.2020 09:23 Відповісти
А бабки уже потрачены, так что хер вам - делайте теперь с этими "тестами" что угодно.
показати весь коментар
13.05.2020 09:48 Відповісти
Прикольная такая фирмочка с уставным фондом 1000 Грн.)))

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41044856/
показати весь коментар
13.05.2020 10:48 Відповісти
ул. Борщаговская, 146 - Общежитие № 19 Политеха .))) Они там тесты бодяжат?)))))
показати весь коментар
13.05.2020 10:55 Відповісти
а денюжки та - тю тю....
показати весь коментар
13.05.2020 10:53 Відповісти
Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1604
показати весь коментар
13.05.2020 10:58 Відповісти
1. Хто вам і як довів що ці тести насправді нікудишні? Оці папірці від годівниці невиявленої приналежності? Хто в цій організації сидить? Чия вона? "Центр Громадського Здоров'я який у Міністерстві Охорони Здоров'я - яке у свою чергу -" ну дуже не корупційне" і яке керує закупівлями.
2. Чому перші зразки перевірені незалежними структурами виявилися кращими закуплених китайських неробочих ? Тобто не просто кращі а такі як треба проти китайського браку? Чому як тільки це зрозуміли - дуже швидко лабораторію відправили на карантин не працювати а потім під тиском громадськості все таки вивели на роботу ? Чому вони такі стали одразу непотрібні саме після аналізу тестів з плюсовою оцінкою? Чому не до того як тести пройшли перевірку? Як це так вийшло?
3. Який сенс українцям в Україні для себе робити непотріб? Чи це космічний супутник 25-го сторіччя який складно виготовити технічно? А от сенс купувати китайський брак та відкатувати на кишені мільярди - реальний та дуже прибутковий. А для цього треба написати папірці що наші тести - гівно.
Такий варіант ніхто не розглядає? Тобто хто може довести низький рівень українських тестів своєю свободою? Де? Хто? І навіть як що такий прецендент має місце - хто виготовляв і чому не співставно з першими зразками та може хто до цього доклався зумисне? Багато питань за для того щоб одразу приймати висновки якісь.. Потрібно вчитись думати. Пора вже було б.
показати весь коментар
13.05.2020 11:38 Відповісти
По п.2. Можете назвати незалежні структури?
показати весь коментар
13.05.2020 13:39 Відповісти
Звісно я не записував. Хочете дізнатись - спитайте журналістів .Вони в нас набагато кращі детективи ніж болото хача смердячого разом з набу, *****, назк, хрінвкака...та купа іншого дармоїдсько-кримінально- хабарного мотлоху нахрін не потрібного їх утримувати..
показати весь коментар
13.05.2020 17:57 Відповісти
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.

По рассказам Зеленcкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. Весь этот хлам не имеет даже украинского сертификата, не говоря уже о международном. А потом кто т удивляется " ...как это 15% тестов не индикативны".
показати весь коментар
13.05.2020 12:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 