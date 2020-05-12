Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на коронавірус, куплені Офісом президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі установи, текст якої має в своєму розпорядженні LB.ua.

"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех" ... ця система визнається не верифікованою" , - повідомили в ЦГЗ.

Під час перевірки виявилося, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенню, що заявлено виробником.

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"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності цієї тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - сказано в листі, який ЦГЗ направив головному санітарному лікарю, голові Держлікслужби і фірмі-виробнику.

Нагадаємо, наприкінці квітня секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко оголосив про початок виробництва ПЛР-тестів в Україні. За його словами, йшлося приблизно про 600 тисяч тестів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пізніше уточнив, що ПЛР-тести виробляє українське підприємство "Укргентех".



