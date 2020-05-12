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Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК використає інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишньою окупаційною прокуроркою Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю інформацію, що є в згаданому інтерв'ю, буде долучено до матеріалів кримінального провадження, і їй буде дано оцінку", - сказав Копійка.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.

Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14203) прокуратура (3711) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+14
Послухав цей цирк... Господи, яка ж вона дура! Інтелектом там і не пахне! Ще й не знає елементарних юридичних речей, які в школі на правознавстві учать (наприклад, що Крим не мав права проводити референдум, бо за Конституцією усі територіальні питання вирішуються ВИКЛЮЧНО на Всеукраїнському референдумі!)
От такі в нас прокурори...
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12.05.2020 21:49 Відповісти
+11
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1882
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12.05.2020 21:54 Відповісти
+11
Я всегда имел мнение за Гордона, как за муд..ка-приспособленца. А оказалось, что Гордон просто гон...дон.
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
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12.05.2020 22:07 Відповісти
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Виходить, що Гордон розвів Няшу?
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12.05.2020 21:43 Відповісти
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5842
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12.05.2020 21:56 Відповісти
Там няша виглядає такооооою няшою, Шо хоч до рани прикладай
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12.05.2020 21:58 Відповісти
Дмитрий просто умеет расположить к себе.посмотрите его блог на ютубе.так кого просто нет ? И беня и гэпа и звезды шоубизнеса.... было б интересно посмотреть азирова и прохвесора
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12.05.2020 21:59 Відповісти
в жопу всех целует?..
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12.05.2020 22:07 Відповісти
порваний розвів таких як ти
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12.05.2020 22:23 Відповісти
Гордон один за час времени сделал больше,чем все следователи ,прокуратура и т.д за прошедшие 6 лет.
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13.05.2020 00:26 Відповісти
Все её перлы можно отнести к разряду из сочинений завсегдатых Сабуровой дачи.чего стоит замироточенного бюста и икон против бандеровцев.напоминает мне гламурную версию марии цвигун из белого братства
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12.05.2020 21:45 Відповісти
Все люди как люди. Совершенно отпетые мерзавцы уже в тюряге или в могиле. Остальные среди нас.
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12.05.2020 22:06 Відповісти
Гордон не даремно в формі "ахфицера НКВД" позував
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12.05.2020 21:45 Відповісти
Да , розворот и Гордон как обличитель , а Поклонская, как пока, свидетель событий приее участии.
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12.05.2020 21:47 Відповісти
Гордон на Серёгу Буцева похож ппц,постоянно их путаю..
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12.05.2020 21:49 Відповісти
хто такий буцев?
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12.05.2020 22:24 Відповісти
зачем к Мурке прицепились, она братву достойно удовлетворяет.
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12.05.2020 21:49 Відповісти
Россия - единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз.
В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз.
В Германии - падение в 10 раз.
В Израиле - падение в 20 раз.
"Можем повторить"!
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12.05.2020 22:04 Відповісти
Послухав цей цирк... Господи, яка ж вона дура! Інтелектом там і не пахне! Ще й не знає елементарних юридичних речей, які в школі на правознавстві учать (наприклад, що Крим не мав права проводити референдум, бо за Конституцією усі територіальні питання вирішуються ВИКЛЮЧНО на Всеукраїнському референдумі!)
От такі в нас прокурори...
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12.05.2020 21:49 Відповісти
А шо, у нас президент другой?
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12.05.2020 22:09 Відповісти
Що до нього, що до неї чудово підходить російська приказка "простота хуже воровства"...
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12.05.2020 23:15 Відповісти
Язик дурковатої Поклонської грає на нашому боці.
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12.05.2020 21:49 Відповісти
Боюсь, Ви перебільшуєте. Схоже, цього разу таргани в поклонській голові вистроїлись таким чином. Завтра вистрояться інакше, і знову все повернеться на круги своя.
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13.05.2020 03:52 Відповісти
Не надо искать здесь двойного дна: одна вздувшаяся ху*ловская консерва берёт интервью у другой- просроченной и мироточащей. Обе они просроченные и никому не нужные. Всё.
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12.05.2020 21:52 Відповісти
сейчас скажут, шо это такой мудрый ход СБУ)))
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12.05.2020 21:52 Відповісти
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1882
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12.05.2020 21:54 Відповісти
О, прокинувся? А де він раніше був?
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12.05.2020 21:55 Відповісти
Семен, плюнь в лысую башку гондона, будь мужиком!
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12.05.2020 22:01 Відповісти
ух, вомбат, живой ещё! где ж его судьба нелёгкая носила? помню как разочаровалось много молоденьких девочек когда он в первый раз стянул с себя балаклаву
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12.05.2020 22:45 Відповісти
Допит онлайн. ггггг
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12.05.2020 21:54 Відповісти
Она больная и справка 100% есть. Кто ее осудит. А гордон зашкварился, но выкрутился. Штирлиц, епрст, недоделаный
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12.05.2020 21:54 Відповісти
Вон в раде целое кодло сепаров и казнокрадов с телеканалами сидит, а они за этой дурочкой бегают.
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12.05.2020 21:57 Відповісти
ДЯ...КУ ..Є...МО !
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12.05.2020 22:07 Відповісти
Ты думаешь что гандон кого захотел того в сраку и поцеловал?..
на кого разнарядка пришла с моксвы, того и танцует...
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12.05.2020 22:12 Відповісти
Свечу при вручении разнарядки держал?
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12.05.2020 22:29 Відповісти
если ты приверженец этого гандона, то посмотри как его действия согласованы с политикой Моксвы в информационной войне против Украины.

Ах да, только что ж видел, там очень коротко:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XJraSvRhY Братание в турборежиме .

Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2802

а ты не зебил случайно?
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12.05.2020 23:00 Відповісти
Я всегда имел мнение за Гордона, как за муд..ка-приспособленца. А оказалось, что Гордон просто гон...дон.
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
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12.05.2020 22:07 Відповісти
Что не так?Чем он тебе не угодил? Что еврей умнее тебя и могих других?
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13.05.2020 00:22 Відповісти
Дело не в том, что он еврей, а в том, что он простой приспособленец. Родись он раньше, служил бы в НКВД или в ГУЛАГе, а попади в оккупацию был бы мишлинге и служил бы стукачом-провокатором гестапо или арбайткапо в Бухенвальде. Такие, как он, приспосабливаются под любуювласть и ей служат. И с чего вы взяли, что он умнее? Потому, что еврей?
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13.05.2020 06:33 Відповісти
мне кажется он давно агентом иностранной разведки работает..
журналисты - это их тема..
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13.05.2020 08:25 Відповісти
Журнашлюхи их тема. Журнашлюхи ала МРАЗийчук, Шустрила, ГоНрдон и прочая братия их древнего цеха с соловьёвыми, киселёвыми и скабеевыми.
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13.05.2020 11:55 Відповісти
Никто не знает кем бы он был,родись он раньше.Может и вы были бы стукачом или полицаем. По поводу умнее, так похвастайтесь своими достижениями.Кроме как набиванием постов на цензоре,какие есть еще таланты?
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13.05.2020 08:55 Відповісти
Да бросьте, по нему видно кем бы он был, родись раньше. Варианты я вам перечислил. Его психотип аналогичный Никитке Михалкову, его папе, дедушке и прадедушкам. Один в один. Лижут зад и служать ЛЮБОЙ власти. Победи немцы, Никитка бы сегодня снимал кино про доблестных солдат Вермахта, а не РККА.
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13.05.2020 11:52 Відповісти
тю...так он не только г*ндон он еще и стукачек??? ))))
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12.05.2020 22:10 Відповісти
Ну да, вызовут ее Гаагский суд и предъявят интервью. Она конечно расскажет все секреты и Россия развалится. Кому понравилась история, ставьте лайки.
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12.05.2020 22:18 Відповісти
во какая многоходовочка от г - дона ! а вы думали !
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12.05.2020 22:19 Відповісти
Краще проти Гондона заведіть!
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12.05.2020 22:21 Відповісти
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
в часи моєї молодості був бум "прєзєрватівов с усікамі", потім то згасло
Тепер спостерігається відродження. Вже в політиці та навколополітичних тусовках
Правда, є відмінності Тепер усікі - окремо, гордони(закреслено) гандони - окремо
Але функції ті самі - протезування
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12.05.2020 22:23 Відповісти
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6607
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12.05.2020 22:24 Відповісти
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1472
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12.05.2020 22:25 Відповісти
Отгадай "украинского журналиста" по фотографии.Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4906
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12.05.2020 22:26 Відповісти
лысый гандон никогда не боялся испачкаться, то пирамидки рекламировал, потом кашпировского, теперь у няши интервью берет, воистину всеядный говноед
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12.05.2020 22:26 Відповісти
Її треба затримати, як тільки виїде десь за кордон...
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12.05.2020 22:29 Відповісти
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 271
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12.05.2020 22:45 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало, який журнашлюха така і на гостині
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12.05.2020 23:34 Відповісти
Напоминаю всем, кто забыл, кто виноват в том, что случился майдан 2014 года и все последующие события. Это историю не спрячешь.

Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1742
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12.05.2020 23:34 Відповісти
Слушал и Гордона..и Червоненко....и Рабиновича!...по десять раз клянутся что они честные,патриотичные,правдивые с пелёнок....а на самом деле ЖыДы жЫдами пархатые и хитро вы*баные!
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12.05.2020 23:59 Відповісти
Няш-мяша зробила тюнінг морди ліца, шо я її не одразу впізнала.
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13.05.2020 00:26 Відповісти
Посмотреть таки можно, врага надо знать а лицо
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13.05.2020 00:49 Відповісти


Гордон дійшов до мишей...
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13.05.2020 03:45 Відповісти
Поспілкуйтесь з простими жителями Криму - ще не те почуєте...
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13.05.2020 05:56 Відповісти
Поклонскую используют с Га*оном.
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13.05.2020 07:38 Відповісти
Так Гордон был "добрым" следователем, а интервью - дачей показаний?!
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13.05.2020 10:06 Відповісти
 
 