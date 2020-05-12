Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК використає інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишньою окупаційною прокуроркою Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю інформацію, що є в згаданому інтерв'ю, буде долучено до матеріалів кримінального провадження, і їй буде дано оцінку", - сказав Копійка.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.

Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

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