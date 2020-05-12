Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК
Прокуратура АРК використає інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишньою окупаційною прокуроркою Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.
Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка, інформує Цензор.НЕТ.
"Всю інформацію, що є в згаданому інтерв'ю, буде долучено до матеріалів кримінального провадження, і їй буде дано оцінку", - сказав Копійка.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.
Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".
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В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз.
В Германии - падение в 10 раз.
В Израиле - падение в 20 раз.
"Можем повторить"!
От такі в нас прокурори...
на кого разнарядка пришла с моксвы, того и танцует...
Ах да, только что ж видел, там очень коротко:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XJraSvRhY Братание в турборежиме .
а ты не зебил случайно?
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
журналисты - это их тема..
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
в часи моєї молодості був бум "прєзєрватівов с усікамі", потім то згасло
Тепер спостерігається відродження. Вже в політиці та навколополітичних тусовках
Правда, є відмінності Тепер усікі - окремо, гордони(закреслено) гандони - окремо
Але функції ті самі - протезування
Гордон дійшов до мишей...