Ексзаступник очільника МНС розтратив 23,7 млн ​​грн, справу передано до суду, - ДБР

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт у справі ексзаступника міністра з питань надзвичайних ситуацій, якого звинувачують у розтраті на суму 23,7 млн ​​грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що в 2004 році Міністерство з питань надзвичайних ситуацій (МНС) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала міністерству, мали побудувати житловий будинок. Згідно з угодою, 3420 кв. м. житлової площі в згаданому будинку мали перейти у власність міністерства. Проте, у 2010 році заступник глави МНС уклав додаткову угоду, за якою міністерство відмовилося від житлової площі в Києві в обмін на аналогічну житлоплощу в будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області", - повідомляє пресслужба ДБР.

Експертиза встановила, що вартість квартир, які фактично отримало міністерство в Київській області, на 23,7 млн ​​грн менша за вартість квартир, які мало отримати в Києві.

Ексзаступника міністра звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 3 до 6 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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