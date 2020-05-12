Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський
Ексчлен Нацради ТРМ Сергій Костинський заявив про те, що цей орган перетворився на "ручний інструмент Зеленського і Коломойського".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Костинський написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Більшість членів Національної ради зараз - колишні співробітники телеканалу 1+1 та Кварталу 95. Під загрозою - свобода слова в Україні.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський, у минулому - власник і керівник "Студії Квартал-95", призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення главу пресслужби "Студії Квартал-95" Тетяну Руденко.
Отже, маємо такий розклад сил у Національній раді: колишні співробітники "Студії "1+1": Ольга Герасим'юк, голова Національної ради, Олег Черниш, заступник голови, Юрій Зіневич, відповідальний секретар, Олена Ніцко, член Національної ради.
Колишня співробітниця "Кварталу 95": Тетяна Руденко, член Національної ради.
Колишні співробітники "1+1" і Кварталу 95 в даний час контролюють не тільки 3/4 керівних посад у Національній раді, а й 5/8 голосів. Хоча, скажу відверто, насправді йдеться про 4/4 керівних посад і 6/8 голосів (кворум).
Страхує Національну раду з боку законодавчої гілки влади - голова профільного комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, в минулому - керівник медіагрупи "1+1".
Костинский продовжив: "Таким чином, на мою думку, Національна рада сьогодні політично заанґажований медіарегулятор, який остаточно перетворився на ручний інструмент Офісу президента й Ігоря Коломойського.
Така політика Офісу президента свідчить про його спробу повністю контролювати всі державні інститути, зокрема - незалежні конституційні органи, яким є Національна рада.
Також останнє рішення президента вказує на брак якісних кадрів у його команді, повністю дискредитує його кадрову політику".
"Таким чином, президент Володимир Зеленський створив усі умови для згортання свободи слова в Україні руками членів Національної ради.
Прогнозую, що після завершення карантину медіарегулятор почне каральну кампанію проти незалежних телеканалів і радіостанцій, які дозволяють у своєму ефірі критику президента України і, загалом, чинної влади.
Нагадаю, Національна рада вже ініціювала дві перевірки Телеканалу "Прямий" - передачі ПоярковNews і ВАТА ШОУ, а також двічі спробувала позбавити радіостанцію Прямий FM ефірної ліцензії.
Крім того, ще восени Національна рада намагалася призначити перевірку 5 каналу. Думаю, що регулятор піде на друге коло і щодо 5 каналу, і щодо Прямого FM.
Метою кампанії з боку підконтрольної президенту Національної ради, на мою думку, може бути позбавлення незалежних мовників ефірних ліцензій, тобто, права на ефірне мовлення", - резюмував Костинський.
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это не грех.
это просто слабый словарный запас ненормативной лексики,
поэтому и не можешь передать.
Его чморят даже "сионисты".
Было на форуме: евреи называют этого Зе "тысячным" (или "тысячником").
Это, мол, среди их народа бывают таки 0,1% идийотов.
А, так, да - "ненавижу расизм и негров". ©
)))
))))
Ви бачили різні лайки? Я, - ні.
Є "подобається" ("лайк"), і "не подобається" ("дізлайк").
А які інші лайки ви знаєте? Пишіть...
..
бабушка подралась c внуком, доказывая, что мышка - это животное, лайки - это собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском ))))...
па-прикольно...до слез...
что возвратилось на уровень простых смертных? депутаты-прокуроры-судьи-министры (а ведь это все новые лица..как бы).. ушла вседозволенность, кумовство, безнаказанность, блат, взяточничество, казнокрадство и брехня с пиаром???? война наконец закончилась? погибать перестали????
о какой свободе слава Вы толкуете, если уже и контролирующие работу всех СМИ органы отданы на откуп выходцам или родственникам из 95-квартала ???
я Вас умоляю... ну проморгайте и посмотрите на эту шоблу... не кивая и не сравнивая их с папередниками, трезво оцените
результатыпоследствия их работыболтовни и обещаний...
нет соблюдения законов (даже в карантин, когда все было запрещено хитрожопые "слуги" умудрялись собирать сходняки), голосуя, умудрялись кнопкодавить... для них законы еще не писаны - законы для врагов... и зашквар за зашкваром...лажа за лажей, даже в мелочах
если не справляются - стоит ли ждать 5 лет до следующих выборов????
выдержит ли страна эту саранчу, плюс затяжную войну на Востоке ?
с кадрами у нас всегда - много, но все не то ))))) и не того калибру )))))
Держава, що знаходиться у нашому становищі, може й не витримати такий процес.
А якщо влада ще й грає на користь агресора - взагалі швах.
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/608499349744920/
А не глава ансамбля песни и пляски?
Но даже, если в твоем понимании он глава коллектива телеканала, а не владелец (тыгыгы)...
Сделай усилие.
Попробуй удержать в голове две логические связки:
1. ЗЕ - 95-й квартал. Весь Нацсовет ТРВ из 95-го квартала.
2. Порох - 5-й канал. Никого с 5-го канала нет в Нацсовете ТРВ
И найди отличия.
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Доволі сумнівне досягнення. Я б, наприклад, у характеристиці на співробітника такого не писав. )))
Собаки Павлова можуть підтвердити.
Цей кагал всю Україну перетворив у бидло-квартал і віддав Бені.
Дякуючи зебілам, манкуртам, ідіотам і просто утиркам усіх мастей.
Зате як весело було на стадіоні, чи не так, зе-лохи ?
Ні дружків, ні кумів ... прозорі конкурси на всі посади ... Не забули ?
Щелепи ще не болять смєяцца ?
Повторюю: далі буде гірше
Но отвечать все равно придется всем...