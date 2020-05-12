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Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський

Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники

Ексчлен Нацради ТРМ Сергій Костинський заявив про те, що цей орган перетворився на "ручний інструмент Зеленського і Коломойського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Костинський написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Більшість членів Національної ради зараз - колишні співробітники телеканалу 1+1 та Кварталу 95. Під загрозою - свобода слова в Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський, у минулому - власник і керівник "Студії Квартал-95", призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення главу пресслужби "Студії Квартал-95" Тетяну Руденко.

Отже, маємо такий розклад сил у Національній раді: колишні співробітники "Студії "1+1": Ольга Герасим'юк, голова Національної ради, Олег Черниш, заступник голови, Юрій Зіневич, відповідальний секретар, Олена Ніцко, член Національної ради.

Колишня співробітниця "Кварталу 95": Тетяна Руденко, член Національної ради.

Читайте також: Зеленський призначив голову пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Колишні співробітники "1+1" і Кварталу 95 в даний час контролюють не тільки 3/4 керівних посад у Національній раді, а й 5/8 голосів. Хоча, скажу відверто, насправді йдеться про 4/4 керівних посад і 6/8 голосів (кворум).

Страхує Національну раду з боку законодавчої гілки влади - голова профільного комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, в минулому - керівник медіагрупи "1+1".

Костинский продовжив: "Таким чином, на мою думку, Національна рада сьогодні політично заанґажований медіарегулятор, який остаточно перетворився на ручний інструмент Офісу президента й Ігоря Коломойського.

Така політика Офісу президента свідчить про його спробу повністю контролювати всі державні інститути, зокрема - незалежні конституційні органи, яким є Національна рада.

Також останнє рішення президента вказує на брак якісних кадрів у його команді, повністю дискредитує його кадрову політику".

"Таким чином, президент Володимир Зеленський створив усі умови для згортання свободи слова в Україні руками членів Національної ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Прогнозую, що після завершення карантину медіарегулятор почне каральну кампанію проти незалежних телеканалів і радіостанцій, які дозволяють у своєму ефірі критику президента України і, загалом, чинної влади.

Нагадаю, Національна рада вже ініціювала дві перевірки Телеканалу "Прямий" - передачі ПоярковNews і ВАТА ШОУ, а також двічі спробувала позбавити радіостанцію Прямий FM ефірної ліцензії.

Крім того, ще восени Національна рада намагалася призначити перевірку 5 каналу. Думаю, що регулятор піде на друге коло і щодо 5 каналу, і щодо Прямого FM.

Метою кампанії з боку підконтрольної президенту Національної ради, на мою думку, може бути позбавлення незалежних мовників ефірних ліцензій, тобто, права на ефірне мовлення", - резюмував Костинський.

Автор: 

Герасим’юк Ольга (29) Квартал-95 (187) Нацрада ТРМ (459) 1+1 (171) Костинський Сергій (72)


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Топ коментарі
+56
****, как это все надоело.
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12.05.2020 22:08 Відповісти
+43
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 1907
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12.05.2020 22:17 Відповісти
+42
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1260215926714241027 2 ч

5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
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12.05.2020 22:08 Відповісти
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Знаю... в принципе, могу исчезнуть в бане, назвав их так, как не нравится модеру...
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12.05.2020 22:29 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9407
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12.05.2020 23:23 Відповісти
передать не могу степень брезгливости к мацоедам... это грех? Это ксенофобия?



это не грех.

это просто слабый словарный запас ненормативной лексики,

поэтому и не можешь передать.
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12.05.2020 22:31 Відповісти
Иудушка-дурачёк Зе, вне сцен и корпоративов, - жалок и ничтожен.
Его чморят даже "сионисты".
Было на форуме: евреи называют этого Зе "тысячным" (или "тысячником").
Это, мол, среди их народа бывают таки 0,1% идийотов.

А, так, да - "ненавижу расизм и негров". ©
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12.05.2020 22:52 Відповісти
Это начало конца режима пропутинской зелёной чумы... Перевыборы президента будут уже в этом году. Сразу после переезда "с соответствующими почестями" харанта на Ростов... А зелёная срань сама разбежится по СНГ, при первых же выстрелах...
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12.05.2020 22:22 Відповісти
Откуда такая уверенность?
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12.05.2020 22:30 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9984
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12.05.2020 22:34 Відповісти
+++

)))
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12.05.2020 22:54 Відповісти
Отже, щодо "пропутінської зеленої чуми" у зебіла заперечень немає?
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12.05.2020 22:34 Відповісти
Видел сон....
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12.05.2020 22:39 Відповісти
И сон, по-видимому, чеколатный
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12.05.2020 22:41 Відповісти
а ти заздриш, бо тобі зелене лайно снилось, але розчарую, новий тлумачник снів від каломойши, то не до грошей, для зебілів до лайна ще більшого.
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13.05.2020 08:57 Відповісти
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 8736
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12.05.2020 22:25 Відповісти
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 5731
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12.05.2020 22:27 Відповісти
+++

))))
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12.05.2020 22:30 Відповісти
Куплю "набор лайков". Дорого. Шоп було їх багато, різних, і всяких красівих.
Ви бачили різні лайки? Я, - ні.
Є "подобається" ("лайк"), і "не подобається" ("дізлайк").

А які інші лайки ви знаєте? Пишіть...
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 5725..
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12.05.2020 22:47 Відповісти
Уточнення, - якщо не брати до уваги справжню українську лайку в прямому сенсі слова, - бо так можна лаятися до другого пришестя Христового. )))
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12.05.2020 22:51 Відповісти
***
бабушка подралась c внуком, доказывая, что мышка - это животное, лайки - это собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском ))))...
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12.05.2020 23:46 Відповісти
Цирк уехал, а клоуны остались !!!
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12.05.2020 22:27 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 4621
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12.05.2020 23:55 Відповісти
Надеюсь,уже мало кто возражает против того,что "КамАЗ" клована переедет?
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12.05.2020 22:28 Відповісти
за год пропало то, что отвоевывалось и завоевывалось...что воспевалось и за что воевалось
па-прикольно...до слез...
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12.05.2020 22:31 Відповісти
За предыдущие 5 лет отвоевывалась и завоевывалась абсолютная вседозволенность и безнаказанность для некоторой группы лиц определенной "политической ориентации". Сейчас тяжело, со слезками и сопельками - но им приходится потихоньку попускаться и возвращаться на уровень простых смертных.
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12.05.2020 22:37 Відповісти
что поменялось кроме ориентации и лиц???? что попускается? имидж Украины за кордоном?
что возвратилось на уровень простых смертных? депутаты-прокуроры-судьи-министры (а ведь это все новые лица..как бы).. ушла вседозволенность, кумовство, безнаказанность, блат, взяточничество, казнокрадство и брехня с пиаром???? война наконец закончилась? погибать перестали????
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12.05.2020 22:51 Відповісти
Отодвинутые от кормушки морды, которые никогда не жили по закону и не соблюдали свободу слова - внезапно озаботились как соблюдением законов, так и свободой слова и стали ярыми их защитниками. Значит уже произошли позитивные сдвиги.
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12.05.2020 22:58 Відповісти
к полупустой кормушке (которую за год выгрызли новые пидсвынки до досок) прорвались худосочные, голодные, неопытные и беспринципные, уже обгрызающие хвосты друг другу...
о какой свободе слава Вы толкуете, если уже и контролирующие работу всех СМИ органы отданы на откуп выходцам или родственникам из 95-квартала ???
я Вас умоляю... ну проморгайте и посмотрите на эту шоблу... не кивая и не сравнивая их с папередниками, трезво оцените результаты последствия их работы болтовни и обещаний...
нет соблюдения законов (даже в карантин, когда все было запрещено хитрожопые "слуги" умудрялись собирать сходняки), голосуя, умудрялись кнопкодавить... для них законы еще не писаны - законы для врагов... и зашквар за зашкваром...лажа за лажей, даже в мелочах
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12.05.2020 23:11 Відповісти
Хорош даже сам процесс, когда разные силы меняют друг-друга у кормушки. Это не дает предыдущим окопаться настолько крепко, что потом их невозможно отодвинуть как в России. А если при этом папыредныков еще и начнут уголовно преследовать и всячески щемить (в рамках закона) - тогда вообще прекрасно. А не справятся с улучшением жизни обычных граждан - отправятся на помойку на следующих выборах.
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12.05.2020 23:19 Відповісти
демагогия...
если не справляются - стоит ли ждать 5 лет до следующих выборов????
выдержит ли страна эту саранчу, плюс затяжную войну на Востоке ?
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12.05.2020 23:22 Відповісти
А уже есть на подходе другие, которые со всем справятся меньше чем за год? Или это со старой пятилетки опять хотят пролезть к кормушке под другими флагами?
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12.05.2020 23:26 Відповісти
а вот это Вы с козырей пошли ))))
с кадрами у нас всегда - много, но все не то ))))) и не того калибру )))))
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12.05.2020 23:29 Відповісти
"Доки сонце зійде, роса очі виїсть".
Держава, що знаходиться у нашому становищі, може й не витримати такий процес.
А якщо влада ще й грає на користь агресора - взагалі швах.
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12.05.2020 23:29 Відповісти
Проверки, угрозы, давление на "прямой", но почему то закрыли на цифре "112"! Давай, Костинский, до свидания!
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12.05.2020 22:34 Відповісти
Зебіл переживає за канал мертвечука. Одна шобла.
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12.05.2020 22:36 Відповісти
Эти слезы порохоботов уже достали!
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12.05.2020 22:43 Відповісти
А за сльози мертвечука абідна, так, зебіле?
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12.05.2020 22:46 Відповісти
Умный хочет все использовать, дурак хочет все контролировать.
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12.05.2020 22:37 Відповісти
Жрите !
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12.05.2020 22:45 Відповісти
Зато видосиками нас теперь завалят
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12.05.2020 22:47 Відповісти
Зеленський та його команда!
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/608499349744920/
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12.05.2020 22:47 Відповісти
Ну что вы, вы не правы. Зелёная роса вам всем в глаза. Жиды они все хорошие
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12.05.2020 22:51 Відповісти
Вава заробив ще на одну статтю за узурпацію влади. ЗМІ - це четверта гілка влади.
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12.05.2020 22:57 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9938
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12.05.2020 22:59 Відповісти
порохоботам волноваться не о чем, их политика не сильно отличается
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12.05.2020 23:19 Відповісти
А и правда, разве так уж сильно отличается путь в ЕС от пути в рашкину опу. Зебилам ведь лишь бы жрать давали да сватов и 95квартал показывали по зомбоящику.
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12.05.2020 23:50 Відповісти
А ну напомни, когда Нацсовет ТРВ был набран полностью из коллектива 5-го канала.
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13.05.2020 02:53 Відповісти
зачем, если президент страны был главой коллектива 5-го канала и назначал кого хотел.
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13.05.2020 15:21 Відповісти
А зачем своих сосок расставляет глава 95-го квартала, ставший президентом?
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13.05.2020 17:11 Відповісти
Порох - глава коллектива 5-го канала?
А не глава ансамбля песни и пляски?

Но даже, если в твоем понимании он глава коллектива телеканала, а не владелец (тыгыгы)...

Сделай усилие.

Попробуй удержать в голове две логические связки:
1. ЗЕ - 95-й квартал. Весь Нацсовет ТРВ из 95-го квартала.
2. Порох - 5-й канал. Никого с 5-го канала нет в Нацсовете ТРВ
И найди отличия.
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13.05.2020 17:20 Відповісти
Всё идет к тому, что очень скоро всякое упоминание 1+1 или 95 помойки будет вызывать рвотный рефлекс. Или уже вызывает...
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12.05.2020 23:20 Відповісти
Третя стадія вже настала у турборежимі. Навіть півтора роки не знадобилося...

Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 5809
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12.05.2020 23:25 Відповісти
Маєте рацію, маю стійкий рефлекс на 95-й вже дуже давно, а тепер на владу.
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12.05.2020 23:26 Відповісти
маю стійкий рефлекс
***********
Доволі сумнівне досягнення. Я б, наприклад, у характеристиці на співробітника такого не писав. )))
Собаки Павлова можуть підтвердити.
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13.05.2020 00:32 Відповісти
На жаль, справа набато серйозніша ...
Цей кагал всю Україну перетворив у бидло-квартал і віддав Бені.
Дякуючи зебілам, манкуртам, ідіотам і просто утиркам усіх мастей.
Зате як весело було на стадіоні, чи не так, зе-лохи ?
Ні дружків, ні кумів ... прозорі конкурси на всі посади ... Не забули ?
Щелепи ще не болять смєяцца ?
Повторюю: далі буде гірше
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12.05.2020 23:31 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 7437
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13.05.2020 00:24 Відповісти
не, юрист не захочет...скок не уговаривай
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13.05.2020 04:34 Відповісти
А фуле ожидать от миниклоуна. Это не Порох, для него критика болезненна до потери сознания. Побольше зелени и мертвечуков в эфире. Побольше кварталов и сватов. А о клованах или хорошо, или ничего.
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13.05.2020 01:33 Відповісти
Не. Ну никто ж зеленое стадо не предупреждал, что именно так все и будет. Они не знали.

Но отвечать все равно придется всем...
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13.05.2020 02:52 Відповісти
ай да клоунада!
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13.05.2020 04:35 Відповісти
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9400
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13.05.2020 04:42 Відповісти
Треба було робити як раньше, всіх з рошену брати)))
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13.05.2020 07:02 Відповісти
В твоей подколке есть доля правды. Шуты, клоуны, комики - это особенная профессия. Народ ценит их творчество пока сытый. А у нас к власти пришли не только они, но и их имитаторы, кривляки и придурки всех мастей, янычары и манкурты, кацапские подстилки. Так что да, лучше Рошен. От бизнес менеджмента и производства толку побольше.
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13.05.2020 08:29 Відповісти
А чого чекав нарід? Хавайте. Перед тим як з*їсти, намажте на хліб!
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13.05.2020 08:47 Відповісти
мамам Римма и папа-учОный, спасайте своего баранчика Зелю - кто-то из "сватов" явно готовит его на убой
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13.05.2020 09:03 Відповісти
"Під загрозою - свобода слова в Україні." - а на хрена 73-процентному бидлу свобода слова? Дивіться 95 квартал, 1+1 і не киздіть.
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13.05.2020 09:17 Відповісти
+++
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13.05.2020 09:30 Відповісти
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