Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський

Ексчлен Нацради ТРМ Сергій Костинський заявив про те, що цей орган перетворився на "ручний інструмент Зеленського і Коломойського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Костинський написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Більшість членів Національної ради зараз - колишні співробітники телеканалу 1+1 та Кварталу 95. Під загрозою - свобода слова в Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський, у минулому - власник і керівник "Студії Квартал-95", призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення главу пресслужби "Студії Квартал-95" Тетяну Руденко.

Отже, маємо такий розклад сил у Національній раді: колишні співробітники "Студії "1+1": Ольга Герасим'юк, голова Національної ради, Олег Черниш, заступник голови, Юрій Зіневич, відповідальний секретар, Олена Ніцко, член Національної ради.

Колишня співробітниця "Кварталу 95": Тетяна Руденко, член Національної ради.

Читайте також: Зеленський призначив голову пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Колишні співробітники "1+1" і Кварталу 95 в даний час контролюють не тільки 3/4 керівних посад у Національній раді, а й 5/8 голосів. Хоча, скажу відверто, насправді йдеться про 4/4 керівних посад і 6/8 голосів (кворум).

Страхує Національну раду з боку законодавчої гілки влади - голова профільного комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, в минулому - керівник медіагрупи "1+1".

Костинский продовжив: "Таким чином, на мою думку, Національна рада сьогодні політично заанґажований медіарегулятор, який остаточно перетворився на ручний інструмент Офісу президента й Ігоря Коломойського.

Така політика Офісу президента свідчить про його спробу повністю контролювати всі державні інститути, зокрема - незалежні конституційні органи, яким є Національна рада.

Також останнє рішення президента вказує на брак якісних кадрів у його команді, повністю дискредитує його кадрову політику".

"Таким чином, президент Володимир Зеленський створив усі умови для згортання свободи слова в Україні руками членів Національної ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Прогнозую, що після завершення карантину медіарегулятор почне каральну кампанію проти незалежних телеканалів і радіостанцій, які дозволяють у своєму ефірі критику президента України і, загалом, чинної влади.

Нагадаю, Національна рада вже ініціювала дві перевірки Телеканалу "Прямий" - передачі ПоярковNews і ВАТА ШОУ, а також двічі спробувала позбавити радіостанцію Прямий FM ефірної ліцензії.

Крім того, ще восени Національна рада намагалася призначити перевірку 5 каналу. Думаю, що регулятор піде на друге коло і щодо 5 каналу, і щодо Прямого FM.

Метою кампанії з боку підконтрольної президенту Національної ради, на мою думку, може бути позбавлення незалежних мовників ефірних ліцензій, тобто, права на ефірне мовлення", - резюмував Костинський.