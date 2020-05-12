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Новини
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Нардеп Поляков заявив, що Венедіктова блокує суд над ексзаступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів

Нардеп Поляков заявив, що Венедіктова блокує суд над ексзаступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів

Дарницький районний суд Києва у вівторок 12 травня не зміг провести судового засідання у кримінальній справі проти депутата Верховної Ради із групи "Довіра" Бориса Приходька про розкрадання понад 2 млрд грн з Аграрного фонду.

Судове засідання не відбулося через уже другу від початку року зміну прокурора у справі, заявив позафракційний нардеп, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Антон Поляков у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Передайте [президенту] Володимирові Зеленському, у його задзеркаллі, що його "весні" настав п...здець! Сьогоднішній суд над державним злочинцем Борисом Приходьком, який украв мільярди в України, не відбувся. А не відбувся через клопотання з боку обвинувачення в особі ГПУ... Як виявилося, у Генпрокуратурі "випадково" розформували відділ, у який входив прокурор із держобвинувачення у справі 753/11924/18 – розкрадання 2,069 млрд грн з Аграрного фонду. Тепер справу, найімовірніше, передадуть іншому прокурору. А той, зі свого боку, запросить у суду час на ознайомлення зі справою", – написав Поляков.

Політик зазначив, що з початку року Генпрокуратура вже вдруге проводить "операцію з розформуванням відділу та зміною прокурорів у цій справі".

"Перший – за [ексгенпрокурора Руслана] Рябошапки. Другий – уже за [нинішньої очільниці Ірини] Венедіктової, яка обіцяла з трибуни посадки топчиновників і корупціонерів. Із такими успіхами Венедіктової збір підписів уже за її відставку просто неминучий", – вважає Поляков.

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Нардеп Поляков заявив, що Венедіктова блокує суд над ексзаступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів 01

Приходько був першим заступником голови Національного банку України. Він фігурує у справі про розкрадання 2 млрд грн Аграрного фонду. За даними прокуратури, ці кошти незаконно вивели з України в один із європейських банків через "Брокбізнесбанк", який належить українському бізнесмену-втікачу Сергієві Курченку.

Слідство встановило, що фонд без дозволу Міністерства аграрної політики розмістив кошти на депозитному рахунку "Брокбізнесбанку", а банк витратив ці кошти на власні потреби. 26 січня 2017 року кримінальне провадження передано на розгляд у Дарницький районний суд міста Києва.

Автор: 

Приходько Борис (5) Венедіктова Ірина (829) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+15
Очередная неожиданность! Как удивительно!
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12.05.2020 22:29 Відповісти
+9
дурне та хитре/доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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12.05.2020 22:30 Відповісти
+7
Зебіли, ви де? Тут Венедиктову ображають.
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12.05.2020 22:36 Відповісти
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Очередная неожиданность! Как удивительно!
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12.05.2020 22:29 Відповісти
не удивительно((
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12.05.2020 22:29 Відповісти
дурне та хитре/доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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12.05.2020 22:30 Відповісти
я набрав дуже високий - не помогло. Це були порошенківські конкурси обману народу.
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12.05.2020 23:28 Відповісти
Как их судить, если они все такие замечательные.
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12.05.2020 22:35 Відповісти
Зебіли, ви де? Тут Венедиктову ображають.
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12.05.2020 22:36 Відповісти
ЯБВДЛ...
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12.05.2020 22:42 Відповісти
зато Стерненка та наших патріотів у справі Шеремета вони хочуть таки засудити...показово...
і досить нахабно...але про наслідки геть не думають...звідки таке нахабство...?! віра в "другий срок"...?!
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12.05.2020 22:43 Відповісти
Она самоотвелась в этом деле.
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12.05.2020 23:10 Відповісти
Бараны выбрали себе пастуха, который должен их по миру с торбой пустить.
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12.05.2020 22:50 Відповісти
"Передайте [президенту] Владимиру Зеленскому, в его зазеркалье, что его "весне" пришел п...здец! Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ.. Источник: https://censor.net/n3195058" - Передайте да*нито Полякову, пис*туну красивому!!! https://zn.ua/POLITICS/eks-zamglavy-nbu-prihodko-obvinyayut-v-**********-2-mlrd-griven-150638_.html ВОТ ЭТО, https://zn.ua/POLITICS/eks-zamglavy-nbu-prihodko-obvinyayut-v-**********-2-mlrd-griven-150638_.html Этого кента водят уже шесть лет!!! Вопрос ПОЧЕМУ??
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12.05.2020 23:08 Відповісти
а потянул то (по тому курсу на начало 2014) 300 лямов зелени
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12.05.2020 23:13 Відповісти
Еще она покрывает убийц.
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12.05.2020 23:09 Відповісти
Это тот поляков который подал 6 000 правок к "антиколомойскому закону" ? Прям моральный авторитет, можно верить ...
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12.05.2020 23:09 Відповісти
ещё тот гнойник! Прыщ!!
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12.05.2020 23:14 Відповісти
Депутат, которого избрали под брендом "слуга народа" обвинил прокурора, которого поставил бренд "слуга народа".
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13.05.2020 00:19 Відповісти
Всё равно фуфели. Причем конченные.
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13.05.2020 01:01 Відповісти
 
 