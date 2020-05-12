Нардеп Поляков заявив, що Венедіктова блокує суд над ексзаступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів

Дарницький районний суд Києва у вівторок 12 травня не зміг провести судового засідання у кримінальній справі проти депутата Верховної Ради із групи "Довіра" Бориса Приходька про розкрадання понад 2 млрд грн з Аграрного фонду.

Судове засідання не відбулося через уже другу від початку року зміну прокурора у справі, заявив позафракційний нардеп, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Антон Поляков у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Передайте [президенту] Володимирові Зеленському, у його задзеркаллі, що його "весні" настав п...здець! Сьогоднішній суд над державним злочинцем Борисом Приходьком, який украв мільярди в України, не відбувся. А не відбувся через клопотання з боку обвинувачення в особі ГПУ... Як виявилося, у Генпрокуратурі "випадково" розформували відділ, у який входив прокурор із держобвинувачення у справі 753/11924/18 – розкрадання 2,069 млрд грн з Аграрного фонду. Тепер справу, найімовірніше, передадуть іншому прокурору. А той, зі свого боку, запросить у суду час на ознайомлення зі справою", – написав Поляков.



Політик зазначив, що з початку року Генпрокуратура вже вдруге проводить "операцію з розформуванням відділу та зміною прокурорів у цій справі".



"Перший – за [ексгенпрокурора Руслана] Рябошапки. Другий – уже за [нинішньої очільниці Ірини] Венедіктової, яка обіцяла з трибуни посадки топчиновників і корупціонерів. Із такими успіхами Венедіктової збір підписів уже за її відставку просто неминучий", – вважає Поляков.

Читайте також: "Записи Гончарука" підтверджують, що Зеленський перебуває в інформаційному коконі, йому вливають у вуха, що хочуть, - нардеп Поляков

Приходько був першим заступником голови Національного банку України. Він фігурує у справі про розкрадання 2 млрд грн Аграрного фонду. За даними прокуратури, ці кошти незаконно вивели з України в один із європейських банків через "Брокбізнесбанк", який належить українському бізнесмену-втікачу Сергієві Курченку.



Слідство встановило, що фонд без дозволу Міністерства аграрної політики розмістив кошти на депозитному рахунку "Брокбізнесбанку", а банк витратив ці кошти на власні потреби. 26 січня 2017 року кримінальне провадження передано на розгляд у Дарницький районний суд міста Києва.