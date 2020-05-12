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В даний момент атомна генерація покриває все базове навантаження, яке може спожити Україна, - Шмигаль

В даний момент атомна генерація покриває все базове навантаження, яке може спожити Україна, - Шмигаль

Держава змушена виплачувати "зелений" тариф інвесторам у поновлювані джерела енергії незалежно від того, чи було виготовлено ресурс.

Про це нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Законодавство прописано так, що держава має платити за альтернативну енергетику, навіть якщо її виготовлення обмежене системним оператором в рамках заходів з балансування енергосистеми.

"Тому для того, щоб уникнути, так би мовити, "подвійної оплати" за вироблену електроенергію, ми були змушені були піти назустріч "Енергоатому" і перенести планові ремонти з осені на весну", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що перевироблення атомної енергії збиткове для "Енергоатома".

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"За останні два місяці "Енергоатом" вийшов на ринок прямих договорів. Це дало їм можливість уникнути роботи через "Гарантованого покупця" (держпідприємство, яке зобов'язане купувати електроенергію в "зеленій" генерації і продавати її на ринку "на добу вперед", а також - у "Енергоатома" й "Укргідроенерго", частина якої продається постачальникам за цінами, що забезпечують поточний тариф для населення, а частина - на ринку "на добу вперед". - Ред.), який не платив гроші, через що сформувалися борги. "Енергоатом" сьогодні отримав можливість заробляти гроші для власних потреб на виплату заробітної плати, але вихід "Енергоатому" на балансуючий ринок призвів до різкого падіння ціни перевиробленого ресурсу електроенергії, який вони продають замість 1,25 грн за 60 коп. У збиток держпідприємству", - підкреслив прем'єр.

За його словами, в новому енергобалансі передбачено спосіб не "заганяти" Енергоатом "у збитки". Тобто підприємство не просто не ущемлене, але вирівняно виробничу ситуацію для того, щоб фінансове становище його було стабільним.

При цьому, зазначив Шмигаль, наразі атомна генерація покриває все базове навантаження, яке може бути спожито.

"Сьогодні атомна генерація повністю заповнює все базове навантаження, яке здатна спожити Україна. Все інше - балансує потужність, яку, на жаль, в даний час може заповнювати тільки теплова генерація у зв'язку з тим, що гідрогенерація втратила близько 28% своєї потужності через безводну зиму. Тому таке навантаження сьогодні йде в години вечірнього максимуму на теплові станції. Це природний процес для енергетичного балансу енергетичної системи України, побудованої ще 50 років тому", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення Уряду у сфері енергетики не є політичним, а продиктовано об'єктивною ситуацією на ринку, - експерти

Автор: 

енергетика (2636) Енергоатом (1649) атомна енергетика (516) альтернативна енергетика (852) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+10
капец, речь идет о существовании Страны Украина, и тут на весах татарская фамилия Ахметов???, когда все национализируют и посадят отца украинского олигархата кучму????
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12.05.2020 22:36 Відповісти
+6
Ахметовська шавка Шмигаль,зруйнує Україну.
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12.05.2020 22:34 Відповісти
+5
Предложите зеленой энергетике влаживаться в генерацию биткоинов. Или слабо с Ахметовым поссориться?
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12.05.2020 22:41 Відповісти
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Покупали 0,5-1% от общей потребляемой мощности для БАЛАНСИРОВАНИЯ энергосистемы.
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12.05.2020 23:09 Відповісти
бо Герус вражина Украины как глава комитета по энергетике в ВР , это его работа
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13.05.2020 21:23 Відповісти
Ну і чуть-чуть у кацапів купляєм.... Та то мєлочі!!!!
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12.05.2020 22:56 Відповісти
гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. / 28 % не могут быть причиной всей этой катавасии.Мощность ГЭС всего лишь 10 % всех мощностей.Максимум держат АЭС. Минимум достигался в основном не ГЭС, а разгрузкой старых, которых не жалко, энергоблоков ТЭС. Из-за износа многие энергоблоки ТЭС работают на пониженных нагрузках./" В настоящее время в Украине для балансировки используют угольную генерацию ТЭС",-Проблемы украинской возобновляемой энергетики. 04.03.2019
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12.05.2020 23:10 Відповісти
значить це тупе "законодательство"
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12.05.2020 23:22 Відповісти
...Государство вынуждено выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии независимо от того, был ли произведен ресурс ...а за це хтось відповість ...чи як завжди ...у цього шмигла на лобу написано завдання збитків державі (читай народу України) в особливо великих розмірахИсточник: https://censor.net/n3195060
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12.05.2020 23:24 Відповісти
Это одна из тысяч украинских "афер века".
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12.05.2020 23:33 Відповісти
Так хай сонячні електростанції біткоїни майнять. Ви ж це і пропонуєте. А пересічним громадянам ваша зелена енергія по 5 гривень за кВт зовсім не здалася.
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12.05.2020 23:53 Відповісти
как раз пересичным это и нужно, так как это их личный вклад в свою энергоэффективность (сомневаюсь что настоящие украинцы будут что-то покупать, когда своя панель\ветряк работает, да и использовать всегда найдут куда, да и за работоспособностью следят - это не "наши" "власти" которые хз что делают). а вот известные корпорации на зелени - это очевидный распил. так как после \повышения налогов, уменьшения прибыли, приказа Х#йла, мульки в голове, еще чего то\ все будет моментально продано, и вряд ли местным (как с масками получилось). да и вообще подсчитать цену занятой панелями отнюдь не африканской пустыни, а вполне себе пока еще чернозема - и подсчитать прибыль от генерации \ другого хозяйствования наверное стоило бы изначально. да и налоги тоже интересно какие за размещение идут. монополии опять же, явно.
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13.05.2020 03:25 Відповісти
Береза о "новых рабочих местах" от Шмыгаля: "500 тысяч рабочих мест создадут в мае 31?

Береза высмеял премьер-министра и напомнил ему его же слова о создании 500 000 рабочих мест. правительство будет больше обещать, нежели делать.

Кабмин и другие органы высшей государственной власти не способны реально выполнять дела, а дают лишь пустые обещания, "снимают видосики" и попадают в скандалы.

"Ждем новых красивых обещаний от создателей 40 % ВВП и 500 000 рабочих мест в мае. Эти пацаны, видимо, не знают, что в формуле "хлеба и зрелищ" наличие хлеба является обязательным условием. Они же просто больше по зрелищам и обещаниям", - заявил Береза.
https://www.dialog.ua/blogs/207172_1589283090
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13.05.2020 03:07 Відповісти
Энергетический монополист Ахметов рушит все то, что ему пока еще не принадлежит.
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13.05.2020 06:15 Відповісти
НУ ТАК 0 ГРИВЕН ЗА КИЛОВАТТ !) А ТО ТРЕТИЙ МАЙДАН !!! И ТАК И БУДЕ !!!
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13.05.2020 06:23 Відповісти
Виключіть і атомну. Як сказав великий реформатор і наслідник ідей всесвітлого, Герус - краще російської і білоруської енергетики немає. Так?
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13.05.2020 08:45 Відповісти
Москаль обвинил Геруса в работе на московию https://glavcom.ua/ru/news/moskal-zayavil-v-genprokuraturu-na-gerusa-679112.html
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13.05.2020 21:25 Відповісти
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