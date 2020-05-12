В даний момент атомна генерація покриває все базове навантаження, яке може спожити Україна, - Шмигаль

Держава змушена виплачувати "зелений" тариф інвесторам у поновлювані джерела енергії незалежно від того, чи було виготовлено ресурс.

Про це нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Законодавство прописано так, що держава має платити за альтернативну енергетику, навіть якщо її виготовлення обмежене системним оператором в рамках заходів з балансування енергосистеми.

"Тому для того, щоб уникнути, так би мовити, "подвійної оплати" за вироблену електроенергію, ми були змушені були піти назустріч "Енергоатому" і перенести планові ремонти з осені на весну", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що перевироблення атомної енергії збиткове для "Енергоатома".

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"За останні два місяці "Енергоатом" вийшов на ринок прямих договорів. Це дало їм можливість уникнути роботи через "Гарантованого покупця" (держпідприємство, яке зобов'язане купувати електроенергію в "зеленій" генерації і продавати її на ринку "на добу вперед", а також - у "Енергоатома" й "Укргідроенерго", частина якої продається постачальникам за цінами, що забезпечують поточний тариф для населення, а частина - на ринку "на добу вперед". - Ред.), який не платив гроші, через що сформувалися борги. "Енергоатом" сьогодні отримав можливість заробляти гроші для власних потреб на виплату заробітної плати, але вихід "Енергоатому" на балансуючий ринок призвів до різкого падіння ціни перевиробленого ресурсу електроенергії, який вони продають замість 1,25 грн за 60 коп. У збиток держпідприємству", - підкреслив прем'єр.

За його словами, в новому енергобалансі передбачено спосіб не "заганяти" Енергоатом "у збитки". Тобто підприємство не просто не ущемлене, але вирівняно виробничу ситуацію для того, щоб фінансове становище його було стабільним.

При цьому, зазначив Шмигаль, наразі атомна генерація покриває все базове навантаження, яке може бути спожито.

"Сьогодні атомна генерація повністю заповнює все базове навантаження, яке здатна спожити Україна. Все інше - балансує потужність, яку, на жаль, в даний час може заповнювати тільки теплова генерація у зв'язку з тим, що гідрогенерація втратила близько 28% своєї потужності через безводну зиму. Тому таке навантаження сьогодні йде в години вечірнього максимуму на теплові станції. Це природний процес для енергетичного балансу енергетичної системи України, побудованої ще 50 років тому", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

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