Центри екстреної медичної допомоги отримали понад 86 млн на боротьбу з COVID-19, - НСЗУ

Національна служба здоров'я України перерахувала шістнадцятьом центрам екстреної допомоги понад 86 мільйонів гривень у рамках пакету допомоги пацієнтам з COVID-19 і підвищення зарплат медпрацівникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку НСЗУ в Фейсбуці.

"12 травня НСЗУ перерахувала 86 191 553,04 грн шістнадцятьом центрам екстреної допомоги в рамках пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постанова Кабміну, яка дозволила починати укладати договори і здійснювати виплати, набула чинності 5 травня.

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"Тому від початку прийому пропозицій до першої оплати минуло чотири робочі дні. За цей час понад 280 закладів охорони здоров'я подали близько 350 пропозицій. Станом на 12 травня 61 заклад уже чекає проєкт договору. А 18 - мають підписаний контракт, 16 з яких сьогодні вже отримали перші виплати", - пояснюють в НСЗУ.

Там також зазначають, що завдяки оплаті через єдиного закупівельника медичних послуг лікарні оперативно і без посередників отримують кошти для лікування пацієнтів, а також для підвищення заробітних плат своїм співробітникам.



