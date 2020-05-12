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Новини
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ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку

ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку

Внутрішній валовий продукт України в січні - березні 2020 року скоротився на 1,2%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому 12 травня на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Як і очікувалося, за підсумками березня падіння економіки погіршилося. Так, за підсумками січня - березня скорочення зведеного індексу виробництва становило 3,8% (падіння на 1,8% в січні - лютому)", - сказано у звіті.

Як повідомляє Мінекономрозвитку, в березні окремі підвиди виробничої діяльності "почали відчувати негативний вплив від поширення у світі COVID-19 (зокрема, через логістичні проблеми і зменшення попиту у світі на українську промислову і сільськогосподарську продукцію на тлі падіння економічної активності) і впровадження карантинних заходів щодо стримування пандемії всередині країни".

"У комплексі з поєднанням стримуючих факторів, що склалися в попередні періоди, скорочення обсягів ВВП у січні - березні оцінено трохи вище, ніж прогнозувалося раніше, - 1,2% проти прогнозованих 0,9%", - сказано у звіті.

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Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Наприкінці лютого - початку березня 2020 року епіцентр епідемії перемістився в Європу, потім - у США. В Україні перший випадок зараження було підтверджено 3 березня. До 12 травня коронавірус підтверджено у 16 ​​023 українців, із них 425 померло, а 3373 одужали.

За оцінками МВФ, пандемія коронавірусу спровокувала наймасштабнішу з часів Великої депресії економічну кризу.

За прогнозами уряду України, ВВП України в 2020 році впаде на 4,8%, інфляція становитиме 6,8%. Згідно з прогнозом МВФ, ВВП впаде на 7,7%, зростання споживчих цін буде на рівні 4,5%.

Автор: 

ВВП (1388) скорочення (220) Мінекономрозвитку (2380)


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Топ коментарі
+28
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 9664
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12.05.2020 23:09 Відповісти
+25
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6008
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12.05.2020 23:17 Відповісти
+18
Дайте вгадаю: папіреднікі та вірус винні, а Бубочка - хароший.
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12.05.2020 23:07 Відповісти
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Гетьманович рулит,слушайте его и он вам экономику в жопу загонит вместе с кассовыми аппаратами.
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12.05.2020 23:04 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3151
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12.05.2020 23:09 Відповісти
зелёные трындюки ожидаемо спихивают собственные проёпы в экономике на вирус!!
но мы то помним, что эти засранцы сделали дыру в 300 млрд еще до вируса!!
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12.05.2020 23:13 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3880
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12.05.2020 23:05 Відповісти
Дайте вгадаю: папіреднікі та вірус винні, а Бубочка - хароший.
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12.05.2020 23:07 Відповісти
Все-бы ничего, но это результат до эпидемии. Докерувался бубочка до полной задницы.
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12.05.2020 23:11 Відповісти
Нічо, Бубочка запіліт відосік, і аж німб над ним після того засяє.
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12.05.2020 23:20 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2189
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12.05.2020 23:08 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 9664
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12.05.2020 23:09 Відповісти
Окремо. Досягнення і Зеленський - окремо, не в одному тексті
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13.05.2020 00:05 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2268
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12.05.2020 23:09 Відповісти
5 лет ВВП рос, но тут епоха бідності скінчилась
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12.05.2020 23:10 Відповісти
За счет чего он рос? Каких товаров Украина стала производить больше - некачественных богданов, лоханок из "Кузни" на ворованных деталях и конфет рошен?
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12.05.2020 23:22 Відповісти
Товариш Зеленський, проізошла чудовіщная ошибка!ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 250
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12.05.2020 23:25 Відповісти
Голодные и безработные образовали чудовищные автомобильные пробки в Киеве в первый день смягчения карантина.
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12.05.2020 23:28 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 816
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12.05.2020 23:34 Відповісти
да, при кровавом барыге накупили машин все, кому не лень.

но ниче! - бубачка не зря воссиял над нашими головами.
машины - это ненадолго.
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12.05.2020 23:46 Відповісти
Надеюсь тебе лет 10 и еще есть шанс ума набраться, чтоб не быть ярким примером эффекта Даннинга-Крюгера.
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12.05.2020 23:30 Відповісти
ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2626
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12.05.2020 23:12 Відповісти
пффф... я вижу двух МЧС-ников, пытающихся вдуть жизнь в бубочку после прогулки в районе передовой...
Нет-нет, это не угроза...
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12.05.2020 23:16 Відповісти
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12.05.2020 23:19 Відповісти
Продлевайтн карантин от лоховируса дальше. Нужно победить вирус вместе с остатками экономики
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12.05.2020 23:12 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5898
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12.05.2020 23:14 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6796
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12.05.2020 23:14 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6008
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12.05.2020 23:17 Відповісти
Это фигня, по прогнозу Нацбанка, во втором квартале будет -11%
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2264
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12.05.2020 23:19 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5560
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12.05.2020 23:21 Відповісти
Вы и результаты сидения взаперти на дурантине озвучьте, не скромничайте.
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12.05.2020 23:20 Відповісти
це 1 квартал, це ще нiчого...а що буде в другому...

ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9841
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12.05.2020 23:27 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротилося на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9024
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12.05.2020 23:31 Відповісти
Gorazdo xuze budet situacija 2 cetvirti.
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12.05.2020 23:32 Відповісти
в первом квартале еще все работали и платили налоги... это еще не показатель...
это так...разогрев ))))
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12.05.2020 23:39 Відповісти
через місяць почнеться обвальна бартеризація.
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13.05.2020 00:54 Відповісти
Владу у відставку!
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13.05.2020 01:21 Відповісти
ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2946
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13.05.2020 01:51 Відповісти
Да все путем.
Дайте ЗЕ еще год и нынешние проблемы на фоне того звиздеца, который настанет, вам покажутся нелепыми шутками.
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13.05.2020 02:48 Відповісти
І хто це зробив? Хто в нас самий вумний і самий-самий? Хто всіх олагархів уже в кривий ріг зігнув?
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13.05.2020 08:43 Відповісти
Зюзя,це тобі не 95квартал і не сцена з повним залом регочущою масовкі.Де все так просто і легко за гроші"патріотів" - олігархїв 15 років ставити постановочкі на Ю.Тимошенко по фсбешним сценаріям.
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13.05.2020 09:08 Відповісти
 
 