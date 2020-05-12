ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку

Внутрішній валовий продукт України в січні - березні 2020 року скоротився на 1,2%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому 12 травня на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Як і очікувалося, за підсумками березня падіння економіки погіршилося. Так, за підсумками січня - березня скорочення зведеного індексу виробництва становило 3,8% (падіння на 1,8% в січні - лютому)", - сказано у звіті.

Як повідомляє Мінекономрозвитку, в березні окремі підвиди виробничої діяльності "почали відчувати негативний вплив від поширення у світі COVID-19 (зокрема, через логістичні проблеми і зменшення попиту у світі на українську промислову і сільськогосподарську продукцію на тлі падіння економічної активності) і впровадження карантинних заходів щодо стримування пандемії всередині країни".

"У комплексі з поєднанням стримуючих факторів, що склалися в попередні періоди, скорочення обсягів ВВП у січні - березні оцінено трохи вище, ніж прогнозувалося раніше, - 1,2% проти прогнозованих 0,9%", - сказано у звіті.

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Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Наприкінці лютого - початку березня 2020 року епіцентр епідемії перемістився в Європу, потім - у США. В Україні перший випадок зараження було підтверджено 3 березня. До 12 травня коронавірус підтверджено у 16 ​​023 українців, із них 425 померло, а 3373 одужали.

За оцінками МВФ, пандемія коронавірусу спровокувала наймасштабнішу з часів Великої депресії економічну кризу.

За прогнозами уряду України, ВВП України в 2020 році впаде на 4,8%, інфляція становитиме 6,8%. Згідно з прогнозом МВФ, ВВП впаде на 7,7%, зростання споживчих цін буде на рівні 4,5%.